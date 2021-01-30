Руссо туристо: Как отдыхали советские туристы за границей

Попасть за границу мог каждый, но только теоретически.
Бывали ли советские люди за границей? Конечно, да, вопреки стереотипам. Правда, не во все периоды советской власти это было возможно. Да и выехать за рубеж мог не каждый и только после тщательной проверки. Поездка тоже была сопряжена с целым рядом ограничений. И все же это была большая радость — увидеть другие страны и набраться свежих впечатлений.
Кто самое слабое звено
Самым благодатным периодом для поездок за границу считалось время правления Хрущева. Так называемая «оттепель» положительно сказалась на многих сферах жизни людей, в том числе и на туризме. Но перед тем, как войти в число счастливцев, было необходимо пройти строжайший отбор. На первом этапе анкету заявителя, желающего совершить поездку, рассматривала профорганизация, далее ее передавали в комитет КПСС, а уже затем комиссиям при обкоме КПСС. Последний этап был судьбоносным. Потому что, например, управление КГБ тоже было в их числе. Малейшее несоответствие идеологической сознательности советского гражданина, пятно на репутации, пустячный промах в прошлом — все это могло быть причиной для отказа. Это была самая настоящая игра на выбывание, и невольно вспоминается почти забытый вопрос телеведущий одной из программ, произносимый с убийственной интонацией: «Кто самое слабое звено?»
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Главное — не изменить Родине
Прошедшим суровый отсев предстояло серьезно подготовиться к желаемому вояжу. И мы говорим не про сбор необходимых предметов личной гигиены, подбор курортного гардероба и прочие приятные хлопоты. Речь идет об обязательном инструктаже, в котором гражданину объясняли, каким образом он должен себя вести во время поездки, что можно и что нельзя и как случайно не дать себя завербовать, как не стать врагом Родины. Было запрещено свободно разговаривать с иностранцами, крайне нежелательно отставать от гида (о каждом таком случае, даже произошедшем случайно, сообщали «наверх»), принимать от жителей другой страны подарки или дарить им свои. Но счастливые путешественники были лояльны и не слишком огорчались из-за строгих требований, ведь впереди ждала незабываемая поездка.
Прочие строгости
Советский паспорт у граждан, отправляющихся за рубеж, изымался милицией, с собой давали только загран. Кстати, после поездки иностранную валюту было запрещено ввозить в СССР законом, как и эротическую и религиозную литературу. А особенно «напрягающими» членами экскурсионной группы для гидов всегда были те из туристов, которые свободно владели иностранными языками. Ведь оградить их от полного погружения в среду было невозможно, как и фильтровать их впечатления. Впрочем, таких граждан было совсем немного.
Неплохой выбор, а главное — недорого
Помимо поездок в развивающиеся страны — Индию, Кубу, Египет, Вьетнам, Алжир и даже Марокко — допустимо было поехать в ГДР, Венгрию, а также другой ряд стран Западной Европы. Особой любовью советских граждан пользовалась Болгария, и по праву. Ведь с местными жителями не существовало языкового барьера, а отношение к советским гражданам всегда было самое что ни на есть дружественное и гостеприимное. Ездили также и в страны Западной Европы.
Раскритиковав систему пропуска граждан за границу, будет нечестно не отметить и главную положительную сторону туризма из СССР за рубеж. Финансовую доступность подобных поездок для населения. Действительно, цены на поездки были вполне демократичными, приведем некоторые цифры. Тот же двухнедельных отдых в Чехословакии мог обойтись в среднюю месячную зарплату советского гражданина. Согласитесь, неплохо? А самым дорогим видом туризма считался круизный тур по Средиземному морю, который мог обойтись в рекордную сумму до 800 рублей, в зависимости от класса каюты.
Сегодня мы все снова невольно сталкиваемся с ограничениями в области туризма, и это не может не расстраивать. Но все же это — временная мера, и она явно не будет существовать так же долго, как пресловутый железный занавес. И в этом огромный плюс нашего времени. Нам кажется, что это повод не расстраиваться и с оптимизмом смотреть в будущее, а как считаете вы?
Сегодня мы все снова невольно сталкиваемся с ограничениями в области туризма, и это не может не расстраивать. Но все же это — временная мера, и она явно не будет существовать так же долго, как пресловутый железный занавес. И в этом огромный плюс нашего времени. Нам кажется, что это повод не расстраиваться и с оптимизмом смотреть в будущее, а как считаете вы?
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2. Ошибка софьи власьевны, уделять больше развитию окраин чем метрополии.
3. Ошибка софьи власьевны, деление государства на национальные республики.
4. Ошибка софьи власьевны, она отделила соц. лагерь от СССР границами, не было своего "Евросоюза".
Много там чего.
А когда можно было все это конструктивно подправить, снесли почти весь дом до основания.