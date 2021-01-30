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Руссо туристо: Как отдыхали советские туристы за границей

Руссо туристо: Как отдыхали советские туристы за границей (4 фото)

Автор:
30 января 2021 10:24
Сообщество : СССР
Метки: за границей   как отдыхалось   отдых   советские туристы   туристы   факты   фото   
430
4
Попасть за границу мог каждый, но только теоретически.
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Метки: за границей   как отдыхалось   отдых   советские туристы   туристы   факты   фото   
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271
Вася Час назад
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2k
Mellivora 10 минут назад
1. Ошибка софьи власьевны, считать всех своих граждан потенциальными предателями.
2. Ошибка софьи власьевны, уделять больше развитию окраин чем метрополии.
3. Ошибка софьи власьевны, деление государства на национальные республики.
4. Ошибка софьи власьевны, она отделила соц. лагерь от СССР границами, не было своего "Евросоюза".
Много там чего.
А когда можно было все это конструктивно подправить, снесли почти весь дом до основания.
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35k
parallax 23 минуты назад
Тюрьма народов. Когда партия за тебя решала, можешь и достоин ли ты ненадолго её, тюрьму, покинуть.
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14k
Lynx Час назад
Я к полякам в Улан-Батор не поеду, наконец!
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12k
Yasen_Perec Час назад
В Болгарию и Чехословакию, было легче всего попасть. А вот в буржуинские страны, там да... Меня во Францию не отпустили, только за то, что я на оборонном заводе работаю. Типо мол, вдруг я какие нибудь секреты, по пьяни разболтаю. Как будто, а кромя Франции, меня нажраться негде. Да и нечего мне было французам рассказать. Только если самому выдумать, они бы офигели от полёта моей фантазии.
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271
Вася Час назад
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