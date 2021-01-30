Руссо туристо: Как отдыхали советские туристы за границей

Раскритиковав систему пропуска граждан за границу, будет нечестно не отметить и главную положительную сторону туризма из СССР за рубеж. Финансовую доступность подобных поездок для населения. Действительно, цены на поездки были вполне демократичными, приведем некоторые цифры. Тот же двухнедельных отдых в Чехословакии мог обойтись в среднюю месячную зарплату советского гражданина. Согласитесь, неплохо? А самым дорогим видом туризма считался круизный тур по Средиземному морю, который мог обойтись в рекордную сумму до 800 рублей, в зависимости от класса каюты.



Сегодня мы все снова невольно сталкиваемся с ограничениями в области туризма, и это не может не расстраивать. Но все же это — временная мера, и она явно не будет существовать так же долго, как пресловутый железный занавес. И в этом огромный плюс нашего времени. Нам кажется, что это повод не расстраиваться и с оптимизмом смотреть в будущее, а как считаете вы?