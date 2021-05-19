50 главных достопримечательностей Евпатории

Семьям с детьми в Евпатории особенно рады. Для них построены парки с аттракционами и аквапарки. Познакомиться с обитателями глубин можно в Евпаторийском аквариуме, а посмотреть веселое шоу морских животных – в дельфинарии. Экзотические животные ждут гостей в экзотариуме «Тропик Парк». И наверняка детям понравиться возможность увидеть динозавров – их фигуры в натуральную величину находятся в парке «Затерянный мир».

Набережная имени Горького

Проходит от парка им. Фрунзе до пирамиды с руинами стен античного города Керкинитиды. Протяженность благоустроенной прибрежный зоны составляет 870 метров. Параллельно пешеходному променаду проходят пляжи – Центральный и Робинзон. В 2005 году на набережной установили греческие ротонды и скульптуру отдыхающего Геракла, обустроили несколько смотровых площадок и возвели светомузыкальный фонтан.