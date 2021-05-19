50 главных достопримечательностей Евпатории

Уютный крымский курорт с богатой историей, насчитывающий 2500 лет. В честь этой памятной даты в центре городе возведена Мемориальная стена, описывающая основные вехи истории Евпатории. Прикоснуться к древней истории можно в музеях на местах археологических раскопок греко-скифских городищ – «Кара-Тобе» и «Чайка». Интересные экспонаты античной и средневековой культуры выставлены в Краеведческом музее.
Семьям с детьми в Евпатории особенно рады. Для них построены парки с аттракционами и аквапарки. Познакомиться с обитателями глубин можно в Евпаторийском аквариуме, а посмотреть веселое шоу морских животных – в дельфинарии. Экзотические животные ждут гостей в экзотариуме «Тропик Парк». И наверняка детям понравиться возможность увидеть динозавров – их фигуры в натуральную величину находятся в парке «Затерянный мир».
Набережная имени Горького
Проходит от парка им. Фрунзе до пирамиды с руинами стен античного города Керкинитиды. Протяженность благоустроенной прибрежный зоны составляет 870 метров. Параллельно пешеходному променаду проходят пляжи – Центральный и Робинзон. В 2005 году на набережной установили греческие ротонды и скульптуру отдыхающего Геракла, обустроили несколько смотровых площадок и возвели светомузыкальный фонтан.
Набережная имени Терешковой
Прогулочную зону вдоль Черного моря оформили еще в XIX веке. Здесь сохранилось много старинных жилых домов и гостиниц. В зеленой зоне набережной находится зона аттракционов. С 2018 года на набережной ведется масштабная реконструкция. Скользкие бетонные плиты для спуска к воде заменят на галечный пляж. Пешеходная зона будет выложена плиткой, установят «сухой» фонтан, детские площадки.
Старый город Евпатории
По Старому городу проложен экскурсионный маршрут – «Малый Иерусалим», который включает в себя осмотр уникальных памятников культуры, истории и архитектуры. Основные объекты маршрута – ханская мечеть Джума-Джами, Текие дервишей, ремесленная синагога Егия-Капай, караимские кенасы, Гезлевские ворота, малая «стена плача». Туристы могут посетить турецкую баня хаммам XVI века и послушать в храме XV века суфийскую живую музыку.
Евпаторийский краеведческий музей
Основан в 1921 году. Экспозиции музея практически полностью разграбили во время немецкой оккупации. В настоящее время в нем хранится около 55 000 экспонатов. Самая крупная экспозиция – археологическая, в нее входит около 37 000 предметов. Археологические выставки рассказывают о древнегреческом городе Керкинитиде и средневековом Гезлеве. Музей располагается в старинном особняке в арабском стиле, у входа установлены пушки.
Дувановская улица
Главная пешеходная улица курортного района. Практически на всей ее протяженности в 700 метров расположены старинные здания конца XIX-начала XX веков в стиле модерна. Высажены красивые клумбы, установлены стильные фонари и изящные лавочки. Уличные художники и мастера-ремесленники проводят здесь выставки-продажи своих работ. Проводят живые выступления музыканты. Интересный объект улицы – комплекс руин античного города.
Античная Керкинитида
Руины античного города V века до нашей эры можно осмотреть в двух локациях. Часть оборонительной стены, жертвенник и остатки круглой башни скрыты под стеклянным колпаком пирамиды у краеведческого музея, другая часть древнего городища находится в тупике набережной им. Горького. Искать древний город, расположенный под современной Евпаторией, начали еще в конце XIX века, однако раскопки археологов увенчались успехом лишь в 1979 году.
Гёзлёвские ворота
Восстановленный фрагмент въезда в средневековую крепость Гёзлев. Через парадный вход в город въезжали и выезжали путешественники, купцы, ремесленники. Полностью сохранившиеся ворота разобрали в 1950-ых годах. Их восстановили в 2000-ых годах. В работе использовали старинные чертежи, особое внимание уделили воссозданию архитектурных деталей. Сейчас через Гёзлевские ворота можно попасть в Старый город.
Мойнакское озеро
Когда-то озеро являлось частью моря, но со временем озеро и море разделила песчаная коса. Размеры озера – 2000*900 метров, при этом глубина его не превышает одного метра. Водоем в западной части Евпатории известен своими лечебными свойствами. Полезной для организма считается как соленая озерная вода, так и грязи с его дна. Люди приезжают к озеру лечить бесплодие, кожные заболевания, болезни суставов.
Культовые места Евпатории
В городе сохранилось много старинных религиозных объектов. Наибольший интерес представляют исторические центры религиозной жизни караимов и дервишей Евпатории.
Караимские кенассы
Молитвенный комплекс караимов находится на улице Караимской. Религиозный архитектурный ансамбль построен в начале XIX века. Основа комплекса – Малая и Большая кенассы зального типа. Вход в них оформлен стрельчатыми арками, фасады украшены арочными галереями. На территории духовного центра караимов также есть этнический музей, религиозная школа, внутренние дворы – Мемориальный, Ритуальный, Мраморный, Виноградных.
Текие дервишей
Культовые сооружения и памятник мусульманского зодчества, строительство которых относят к XV веку. Монастырь для странствующих монахов состоит из постоялого двора и мечети с минаретом. Аскетизм жизни монахов проявляется и в архитектуре – в строениях нет вычурных деталей украшений, они лаконичны и сдержаны. Для жилья предназначались маленькие кельи, через узкие окна в которые проникал солнечный свет.
Мечеть Джума-Джами
Соборная мечеть, построенная в XVI веке. В ней происходил обряд посвящения в крымские ханы. Мечеть расположена на возвышенности в парке им. Караева и ее хорошо видно и с берега, и с моря. В 1985 году восстановлены два минарета, разрушенные в XVII и XIX веках. Образцом для строительства мечети являлся константинопольский собор св. Софии. Центральный зал составляет в высоту 22 метра, в его куполе расположено 16 окон.
Собор Святителя Николая Чудотворца
Красивый православный храм рядом с мечетью Джума-Джама. Он построен в конце XIX века. В сборе пожертвований на строительство собора участвовали в том числе караимская, мусульманская и иудейская общины, большую сумму выделил император Александр II. В 1916 году собор посещал император Николай II с семьей. Собор трехпрестольный – в имя Николая Чудотворца, св. князя Александра Невского и апостола Иакова.
Армянская церковь Сурб Никогайос
Является памятником архитектуры. Церковь построена из блоков белого известняка в XIX веке. На восточной стене сохранился традиционный для культовых армянских сооружений крест-камень – хачкар. Окна оформлены красивыми наличниками. Здание имеет три входа, над главным входом расположена звонница. Несколько нефов поддерживают колонны. Стены храма выкрашены в светлый цвет, что придает его облику легкость и воздушность.
Синагога Егия-Капай
Возведена в 1912 году на средства ремесленников, поэтому известно название синагоги «Ремесленная». Возведена из мамайского известняка по проекту Адама Генриха. С 1930 по 2003 году не работала в качестве религиозного заведения. В 2012 году в синагоге открыта своя «малая стена Плача». В алтаре у восточной стены под окном в виде Звезды Давида хранится главная святыня синагоги – свиток Тора.
Храм Святого Илии
Греческая церковь, построенная в 1911 году. Возведена в традиционно греко-византийском стиле. Высокий цоколь делает здание более внушительным. Фасад храма украшен арками, пилястрами, окнами с витражами. К храму пристроена высокая трёхъярусная колокольня, которая была разрушена при советской власти и восстановлена в 2003 году. Новый колокол отлит на днепропетровском заводе, его высота составляет 89 см.
Лучшие пляжи Евпатории
Самые популярные и благоустроенные пляжи города, где можно комфортно позагорать в шезлонгах и поплавать в море.
Центральный городской пляж
Пляжная зона проходит вдоль набережной им. Горького близ морского порта. Его общая протяженность составляет около 2 км, но часть берега занимают частные территории санаториев и пансионатов. Ширина пляжа небольшая – не более 40 метров, но берег песчаный, а вход в воду пологий. Инфраструктура пляжа развита хорошо – есть прокат шезлонгов, навесы от солнца, кабинки для переодевания, аттракционы и водные развлечения.
Пляж «Лазурный берег»
Считается самым чистым и благоустроенным пляжем Евпатории. Он расположен у Мойнакской насыпи. Вход на пляж платный, но стоимость небольшая. Для посетителей есть туалет и душ, кабинки для переодевания, бесплатный Wi-Fi. Берег покрыт белым песком, вход в воду удобный, вода прогревается хорошо уже в начале сезона. К воде ведут деревянные настилы, установлена защита от медуз. Есть автокемпинг, аренда камышовых домиков и VIP-бунгало.
Глэмпинг-пляж «Виктория»
Пляж, предлагающий гостям необычный формат пляжного отдыха, находится у аквапарка Медуза в начале курортной зоны. Гостям предлагают уютные небольшие домики, оснащенные всем необходимым, построенные прямо на берегу моря. Такой отдых подойдет тем, кто предпочитает покой и умиротворение морской глади шумным вечеринкам. Галечный берег пляжа составляет в ширину около 200 метров, а длина – 1,1 км.
Сады и парки Евпатории
Тихие зеленые зоны с красивыми аллеями, где можно погулять, подышать свежим воздухом и посидеть на лавочке.
Парк имени Фрунзе
Популярный городской парк – чистый и благоустроенный. Одно из главных его преимуществ – близость к побережью Черного моря. В нем есть все необходимое для комфортного отдыха в зеленой зоне – проложены аллеи для прогулок, установлены лавочки. Для активного отдыха есть спортивные площадки, место для игры в пейнтбол, скалодром. Необычной зоной является площадка Города сказок, оформленная в народном русском стиле.
Евпаторийский дендропарк
Тенистый оазис в центре города, где растут редкие виды растений со всего мира. Он очень красиво оформлен, все посадки смотрятся гармонично друг с другом. Среди инжира, акаций и сосен растут экзотические кустарники и цветы. Всего в дендропарке высажено около 280 видов растений. По всем уголкам парка проложены дорожки для посетителей, есть ручьи и фонтаны. Для детей есть игровые площадки, живой уголок и крокодиловая ферма.
Парк «Крым в миниатюре»
Необычное место, где можно увидеть миниатюрные копии знаковых достопримечательностей Крыма из нескольких городов – Симферополь, Большая Ялта, Севастополь, Бахчисарай. В парке собрано около 50 миниатюрных шедевров архитектуры. Они выполнены в масштабе 1:25 и их удобно осматривать с высоты человеческого роста. Все площадки расположены в тени деревьев, поэтому осматривать экспозиции можно даже в жаркие дни.
Сквер имени Ленина
Расположен недалеко от Мойнакского озера. Среди деревьев проложены тропинки, уложенные плиткой, установлены лавочки. В центре парка стоит бюст Ленина, однако туристам более интересен арт-объект в виде большой надписи «Евпатория», рядом с которой можно сделать памятное фото. Самым притягательным объектом парка является светомузыкальный фонтан. Струи воды, бьющие в такт музыке, освещают более 200 разноцветных ламп.
Лучшие музеи Евпатории
Самые интересные музеи города, которые стоит обязательно посетить.
Галерея актуального искусства «theHARASHO»
Выставочный центр, где свои работы представляют не только знаменитые мастера, но и юные фотографы и художники. С момента открытия в 2007 году в стенах галереи проведено около 200 выставок. Нередко проходят выставки живописцев из других стран – Англии, Израиля, Турции, Молдавии, Франции, Украины. Современное арт-пространство является организатором международных фестивалей и конкурсов.
Музей истории Крымской войны
Филиал Краеведческого музея. Основан в 2012 году. Тематика музея – военная история. Посетители узнают об основных эпизодах Крымской войны в 1853-1856 годах. Коллекции музея состоят из старинного оружия, личного имущества солдат и предметов их быта, наград Российской Империи. В одном из залов выставлен макет французского корабля, затонувшего близ Евпатории. Осмотреть можно настоящие якорь и детали такелажа.
Аптека-музей «Старая морская аптека»
Историческое место недалеко от Гезлевских ворот. Это одна из первых аптека Крыма, открытая в 1823 году. В ней можно осмотреть рабочее место аптекаря, где изготавливали лекарства. На рабочих столах расположены колбы, пузырьки для микстур, оборудование, медицинская посуда, лекарственные справочники. Аптека до сих пор является действующей, выставочная зона расположена у прилавков с современными лекарствами.
Музей «Пираты Чёрного моря»
Создан по мотивам знаменитой кинофраншизы, при этом имеет под собой историческое основание. Несколько веков назад, в водах Черного моря промышляли пираты, нападавшие на торговые суда. Тему морских грабителей в музее начинают раскрывать, начиная с античных времен. Гостей знакомят с образом жизни морских разбойников, их своеобразным кодексом и обычаями. Также расскажут о морском деле и видах кораблей.
Музей-магазин «Дом Вина»
Расположен в центральной части города. В его состав входит музей, сувенирный магазин и дегустационный зал. Посетителем рассказывают не только о конкретных брендах, но и про культуру пития винных напитков, помогают разобраться в разнообразии сортов, знакомят с историей южного виноделия. Среди экспонатов музея – сосуды для хранения вина возрастом около 2500 лет, множество оригинальных винных бутылок, фото виноделен.
Памятники и мемориалы Евпатории
Знаменитые исторические и современные памятники города.
Мемориальный комплекс «Красная горка»
Возведен на месте массовых захоронений погибших во время Великой Отечественной Войны. Всего в те годы было расстреляно около 12 000 мирных жителей. В состав мемориального ансамбля входят памятник Скорбящей матери, памятник морякам-десантникам, братская могила, чаша с Вечным огнем и парк, где проводят торжественные мероприятия. В 2009 году проведена реконструкция комплекса, добавили подсветку памятников.
Памятник Евпаторийскому десанту
Расположен в начале трассы, ведущей в Симферополь – месте братского захоронения морских десантников из экипажа «Взрывателя», атаковавших немецкую армию, занявшую город, в 1942 году. Почти все моряки погибли в той отчаянной атаке. Скульптура установлена в 1970 году. Она изображает солдат, бегущих в атаку с гранатами в руках, за их спиной развевается плащ-палатка. Авторы памятника – Ениосов и Кулиева, скульптор – Брацун.
Мемориальная стена в честь 2500-летия Евпатории
Возведена на Театральной площади в центре города в рамках празднования исторической даты. На ней размещен герб города и кратко изложена 2500-летная история Евпатории начиная с времен античности. Также изображены горельефы исторических личностей, сыгравших важную роль в развитии города. В специальной чаше хранится символический огонь богини Гестии – хранительницы семейного очага, доставленный специально из Греции.
Суворовский редут
Символ памяти, напоминающий о пребывании Суворова в Евпатории. Расположен на набережной им. Терешковой. Представляет собой воссозданный редут XVIII века, находившийся на Карантинном мысе. В 1778 году Суворов участвовал в укреплении оборонительных позиций города, в том числе, усовершенствовал уже существующий редут. В единый комплекс входит каменное укрепление, пушка XVIII века, и бюст прославленного полководца.
Памятник Н. А. Токареву
Расположен на главной площади городе – Театральной. От нее в разные стороны расходятся главные улицы города. Площадь окружена интересными зданиями – театр им. Пушкина, администрация Евпатории, кинотеатр Ракета. Памятник генерал-майору авиации установлен лицом к Театральной площади, от него начинается проспект Ленина. Бронзовая скульптура изготовлена по проекту архитектора Калинина скульптором Цигалем.
Главные театры Евпатории
Лучшие театральные площадки города, которые будет интересно посетить гостям города.
Евпаторийский театр имени А. С. Пушкина
Театр, имеющий более чем столетнюю историю, находится в центре Евпатории. Здание театра возведено в 1910 году по проекту двух известных архитекторов – Генриха и Сеферова. В результате их совместной работы появилось изящное здание, сочетающее лучшие черты классицизма и модерна. Вместимость зала – 900 мест. В репертуаре театра – балет, комедийные постановки, детские спектакли, концертные программы, музыкальные вечера.
Детский театр «Золотой ключик»
Театр ставит спектакли разного жанра, ориентированные на детскую публику. Малышам больше нравятся сказки, а подросткам – серьезные драматические произведения. Постановки совмещают великолепную игру актеров, искусные вокал и хореографию. В театре часто проводят мастер-классы – дети могут участвовать в постановках и учиться актерскому мастерству. Молодежная театральная студия часто становится лауреатом множества премий.
Лучшие аквапарки Евпатории
Традиционные курортные и самые популярные развлечения у детей. В аквапарках города можно провести целый день.
Аквапарк «Аквалэнд «У Лукоморья»
Расположен в парке им. Фрунзе. Он оформлен в стиле сказок Пушкина – над воротами возвышается голова богатыря из «Руслана и Людмилы», перед воротами установлен памятник поэту. В самом парке есть скульптуры Царевны-Лебеди, Золотой рыбки и дуба зеленого, на ветвях которого сидят русалка и кот ученый. Гостям предлагают прокатиться на 10 водных горках, искупаться в бассейнах, а также побывать на острове Буяне, где расположены кафе.
Аквапарк «Медуза»
Расположен на береговой линии и имеет свой участок пляжа. Оформление парка стилизовано под страны Латинской Америки. В нем установлены истуканы острова Пасхи, скульптуры ацтеков, оформлены оригинальные ландшафтные зоны. В аквапарке площадью 8 га размещены 25 водных аттракционов и 8 бассейнов. Для детей оборудована комплекс «Джунгли» с детскими горками и неглубоким бассейном. В настоящее время аквапарк временно не работает.
Детские достопримечательности Евпатории
Аквапарками детский досуг не ограничен. Рекомендуем также побывать в парке аттракционов и посетить заведения с морскими и экзотическими животными.
Парк развлечений «Авангард»
Находится на территории бывшего одноименного стадиона недалеко от дендропарка. В парке размещено большое количество аттракционов как для детей, так и для их родителей. Сооружены конструкции для активного отдыха – катапульта, батуты, веревочный городок и лабиринты. Есть картодром, в тире и дартсе можно выиграть призы. Организуют квесты по поиску сокровищ. В парке есть туалеты, кафе, оборудованы фотозоны.
Экзотариум «Тропик парк»
Контактный зоопарк с экзотическими животными. В нем гости наблюдают за жизнью зверей, делают фото и видео, за отдельную плату можно самостоятельно покормить питомцев экзотариума. На четырех этажах парка живет около 10 видов приматов, еноты, лемуры, птицы, рептилии и земноводные. Есть террариум с насекомыми и змеями – анакондами, питонами. Множество эмоций у детей вызывает аквариум с крокодилом.
Евпаторийский дельфинарий
Расположен в парке им. Фрунзе. В представлениях участвуют морские обитатели – белые киты, морские котики и львы. Любимцами зрителей являются дельфины-афалины. Актеры выполняют забавные акробатические трюки, поют и рисуют, танцуют и играют в мяч. Каждый сезон в дельфинарии готовят новую концертную программу. Для желающих познакомится с морскими актерами поближе организуют плавание с дельфинами.
Евпаторийский аквариум
Популярное место для желающих полюбоваться красотой и разнообразием подводной флоры и фауны находится в парке им. Фрунзе. Интерьер аквариума стилизован под морские глубины. В аквариумах живет большое количество редких и экзотических рыб – разноцветные рыбы-попугаи, редкие рыбы-змеи и хищные черноперые акулы. Также в нем обитают несколько видов черепах, зеленая игуана и кайманов крокодил.
Парк динозавров «Затерянный мир»
Развлекательный парк с экспозицией динозавров, выполненных в натуральную величину. Древние обитатели планеты способны двигаться и издавать звуки, чем приводят в восторг маленьких посетителей парка. Всего установлено 16 фигур, наибольшее внимание посетителей привлекают процератопс, стегозавр, тираннозавр, овираптор. Для детей организуют интересные досуговые программы с мини-раскопками в «дино-песочнице».
Архитектурные достопримечательности Евпатории
Интересные памятники архитектуры и градостроительства, которые можно увидеть на улицах города.
Турецкая баня
Памятник архитектуры XVI века. Использовалась по прямому назначению в качестве общественной бани вплоть до 1980-ых годов. Планировка бани типична для подобных сооружений – раздевалка, предбанник и сама баня. В средние века в бане не только мылись, но обменивались новостями и обсуждали дела. Историки считают, что сохранившуюся баню использовали и как место придания «товарного» вида рабам невольничьего рынка.
Дом Семена Эзровича Дувана
Построен архитектором Сеферовым по заказу мецената Дувана. Дом гармонично вписан в архитектуру Соборной площади. Он выполнен в стиле «модерн». Элементами пышного декора фасада является лепнина – львиные головы, женские и мужские лики. Разнообразная отделка добавляет зданию объем и торжественность. Строительство дома закончилось в 1908 году и к настоящему времени его вид практически не изменился.
Дача «Альпийская роза»
Одно из самых красивых зданий Евпатории находится на набережной им. Горького. От побережья к даче ведет аллея, украшенная цветами. В его внешнем оформлении использовано большое количество деревянных резных украшений. Архитектором проекта стал М. Шруг, который придал строению вид старорусского терема. Деревянным кружевом украшены в том числе длинная терраса вдоль фасада и мансарда над двумя этажами.
Евпаторийский маяк
Маяк высотой 52 метра установлен на мысе в Каламитском заливе. Первый маяк, построенный в 1861 году, имел высоту 16 метров, а для подачи светового сигнала использовали неудобные масляные лампы. Современное здание маяка построено в 1970 году. Сигнал маяка виден с расстояния в 20 миль, установлен мощный радиомаяк. Территория вокруг маяка закрыта, но осмотреть высокий маяк можно и с некоторого отдаления.
Дача Терентьева
Загородный особняк купца и промышленника миллионера Терентьева построен в 1910 году. Дом, признанный памятником культурного наследия, расположен в восточной части Евпатории недалеко от парка им. Фрунзе. Внешне дача скорее напоминает белоснежный дворец, чем загородный дом для размеренного отдыха. Архитектор Сеферов строил его в стиле европейского модерна с использованием элементов классицизма.
Достопримечательности в окрестностях Евпатории
Интересные места рядом с городом, куда можно съездить из Евпатории на машине.
МГК «Crimea Grand Prix»
Гоночный международный комплекс и крупный картинг-центр. Длина трассы составляет 1358 метров. Попробовать себя в роли пилота может любой желающий. В стоимость услуги входит проезд на карте по трассе, предоставление данных телеметрии и аренда шлема. На треке регулярно проводятся соревнования по популярным автодисциплинам – дрифту и гонкам на время, мотогонки. Комплекс расположен в 10 км от Евпатории в Сакском районе.
Греко-скифское городище «Кара-Тобе»
Находится в 15 км от Евпатории недалеко от города Саки. Музей дает отличную возможность гостям познакомиться с удивительной историей полуострова Крым. Представляет собой место археологических раскопок старинного городища, основанного в IV веке до нашей эры. Музей расположен частично под открытым небом, частично в бывшем военном укреплении. Гости увидят руины фундаментов старинных сооружений, в том числе башни Дожон.
Греко-скифское городище «Чайка»
В 7 км от Евпатории, в поселке Заозерный, расположено еще одно уникальное историческое место – руины старинного поселения, существовавшего с IV века до нашей эры по I век. Интересные находки с раскопок отправляются в краеведческий музей, а туристам разрешают осмотреть остатки старинного поселения самостоятельно или с рассказом экскурсовода. Посетители узнают о нескольких этапах развития городища, об особенностях застройки.
Озеро Сасык-Сиваш
Крупное озеро у Евпаторийской бухты площадью 75 км², при этом средняя его глубина составляет 50 см. Водоросли придают озеру необычный розовый цвет. Наиболее насыщенный цвет воды можно увидеть в июле и августе, в зависимости от освещения вода меняет цвет от красного до сиреневого. Воды озера насыщены минеральными веществами, поэтому каждый год на его берегах собираются сотни людей, желающих оздоровиться.
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