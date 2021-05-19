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50 главных достопримечательностей Евпатории

50 главных достопримечательностей Евпатории (51 фото)

Автор:
19 мая 2021 11:06
Сообщество : Путешествия
Метки: Евпаторий   достопримечательность   красота   отдых   отпуск   природа   фото   
288
51

Уютный крымский курорт с богатой историей, насчитывающий 2500 лет. В честь этой памятной даты в центре городе возведена Мемориальная стена, описывающая основные вехи истории Евпатории. Прикоснуться к древней истории можно в музеях на местах археологических раскопок греко-скифских городищ – «Кара-Тобе» и «Чайка». Интересные экспонаты античной и средневековой культуры выставлены в Краеведческом музее.

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Метки: Евпаторий   достопримечательность   красота   отдых   отпуск   природа   фото   
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Deiz

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