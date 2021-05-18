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30 главных достопримечательностей Волгоградской области

30 главных достопримечательностей Волгоградской области (31 фото)

Автор:
18 мая 2021 10:52
Метки: города   достопримечательность   красота   отдых   природа   фото   
242
31

Симбиоз природных красот, построек прошлого и прямых отсылок в Великой отечественной войне. Мамаев курган и музей «Сталинградская битва» – знаковые места, призванные увековечить подвиги героев, защитивших свою родину ценой жизни. Помимо этого, в области найдётся немало живописных уголков, вроде озера Эльтон или Сарпинского острова.

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Метки: города   достопримечательность   красота   отдых   природа   фото   
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Frank Borman 4 часа назад
Казанский собор, Усть-Медведицкий Спасо-Преображенский монастырь, Свято-Вознесенский Дубовский монастырь, Каменно-Бродский Свято-Троицкий Белогорский монастырь. Во время Волгоградской битвы именно здесь ковалась победа. Попы, монахи и монашки молились круглые сутки, чтобы Боженька покарал супостатов и помог Россияненской армии. И Боженька таки помог! Немцы были разбиты.
Как говорит главпоп Гyндяй: неизмерима мощь Боженьки, неисповедома его мудрость и любовь к России.
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