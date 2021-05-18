30 главных достопримечательностей Волгоградской области

Музей-панорама «Сталинградская битва»

Находится в Волгограде. В нынешнем виде существует с 1982 года, но базируется на музее 1937 года основания. Комплекс делится на два уровня. Ключевая часть первого – сам музей, где собраны экспонаты, связанные с ВОВ, а также наследие прошлых коллекций. Осмотр второго начинается внушительной по размерам круговой диорамы, где изображена победа советских войск над фашистами под Сталинградом. Поблизости – руины мельницы Грудинина – здание из красного кирпича, сильно пострадавшее во время войны. Его не восстанавливают, как свидетельство тех событий. Здесь же – одна из реплик фонтана «Бармалей»: танцующие дети вокруг крокодила. Оригинал не сохранился.