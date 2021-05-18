30 главных достопримечательностей Волгоградской области

Симбиоз природных красот, построек прошлого и прямых отсылок в Великой отечественной войне. Мамаев курган и музей «Сталинградская битва» – знаковые места, призванные увековечить подвиги героев, защитивших свою родину ценой жизни. Помимо этого, в области найдётся немало живописных уголков, вроде озера Эльтон или Сарпинского острова.
Мамаев курган
Открыт в 1967 году в Волгограде. В этом месте на возвышении по правому берегу Волги во время ВОВ шли бои за город. Чтобы увековечить эти события, территорию облагородили и установили мемориал «Героям Сталинградской битвы». Главный памятник – «Родина-мать зовет!». Её высота вместе с поднятым верх мечом – 85 метров. Здесь находятся могилы павших солдат советской армии, как братские, так и личные. Имеются отдельные аллеи и небольшие площади, а также другие части общей композиции: половина шасси танка, немецкий дзот, зал воинской славы и прочие. Организован почётный караул. Осмотр некоторых мест комплекса сопровождается голосом Левитана.
Музей-панорама «Сталинградская битва»
Находится в Волгограде. В нынешнем виде существует с 1982 года, но базируется на музее 1937 года основания. Комплекс делится на два уровня. Ключевая часть первого – сам музей, где собраны экспонаты, связанные с ВОВ, а также наследие прошлых коллекций. Осмотр второго начинается внушительной по размерам круговой диорамы, где изображена победа советских войск над фашистами под Сталинградом. Поблизости – руины мельницы Грудинина – здание из красного кирпича, сильно пострадавшее во время войны. Его не восстанавливают, как свидетельство тех событий. Здесь же – одна из реплик фонтана «Бармалей»: танцующие дети вокруг крокодила. Оригинал не сохранился.
Озеро Эльтон
Находится в Палласовском районе. Площадь – 152 км². Самое большое в области. Глубина варьируется в зависимости от времени года, наибольшая весной и достигает 1,5 метра. Вода солёная. По минерализации занимает одну из лидирующих позиций в мире. Стока нет. Раньше тут добывали соль. На берегу построен одноимённый санаторий. В лечении используют, как воду, так и грязь. Озеро имеет важное значение для миграции птиц.
Волжская ГЭС
Построена в 50-х годах прошлого века. Включает три земляных плотины. Длина бетонной плотины – 725 метров, а высота доходит до 44 метров. Имеются шлюзы, позволяющие судам преодолевать гидроузел. От работы ГЭС зависит энергоснабжение всего региона, также она связывает несколько подобных конструкций в единую сеть. На экологию повлияло негативно: перекрыла путь некоторым рыбам на нерест.
Волго-Донской канал
Соединяет Волгу и Дон. Открыт в 1952 году. Протяжённость – 101 км. Существовали и более ранние проекты, но их так и не реализовали. На строительстве задействовали порядка миллиона человек: вольнонаёмные рабочие трудились рядом с военными и заключёнными. Носит имя Ленина, у входа в канал установлен памятник вождю мирового пролетариата. В 2012 году дно углубили, чтобы обеспечить доступ разным кораблям.
Волго-Ахтубинская пойма
Природный парк, включающий в себя территорию трёх районов области. Основан в 2000 году. Площадь – 1538 км². Причина создания – желание сохранить природные особенности и историко-культурные ценности. Пойма важна с орнитологической точки зрения. Работает охотничий заказник. Из рукотворных памятников выделяются захоронения бронзового века и дебаркадер, построенный в 50-х годах прошлого века.
Столбичи
Относятся к территории природного парка Щербаковский. Высота – 90 метров. Протяжённость – около 200 метров. Представляют собой природную стену на берегу Волги, уходящую прямо в воду. Состоят из мелкопористой осадочной породы серо-жёлтого цвета. Рельефно разделены на отдельные башни, хотя и сложены, как монолит. Самый ближний город – Камышин.
Цимлянские пески
Одновременно природный комплекс и природный парк, созданный для сохранения уникальной местности. Относится также и к Ростовской области. Природа здесь разнообразна: от ковыльной степи до прибрежных тополевых лесов. Фауна типична для этой климатической зоны. Работает заказник. Есть разделение на зоны, в каждой свои правила природопользования и организации хозяйственной деятельности.
Природный парк «Донской»
Находится в Иловлинском районе. Основан в 2001 году. Площадь – 619 км². Рельеф характеризуется перепадами высот: меловые горы соседствуют с плато Венцы, далее располагается Кобылья голова – гора с наслоениями на вершине и так далее. Достопримечательности: остров Степана Разина, памятник Ермаку, Трёхостровское святилище, памятный знак в виде оружия в честь сибиряков, сражавшихся за Россию.
Природный парк «Нижнехопёрский»
Находится на территории трёх районов на северо-западе области. Основан в 2003 году. Площадь – 2312 км². Включает в себя многочисленные памятники природы: Русскую гору, урочище «Остров», ледниковые валуны, Хопёрский лес, двухсотлетнюю Шакинскую дубраву с «кипящим родником» и прочие. Не менее интересна Кошав-гора – курган, который в древности служил сторожевым постом.
Старая Сарепта
Музей-заповедник открыт в 1989 году. Находится в Волгограде. Место выбрано не случайно: здесь была немецкая колония, существовавшая со времён Екатерины II. Архитектурный ансамбль включает в себя 26 зданий разного назначения. Все они построены в XVIII–XIX веках. В музеях можно услышать историческую справку о быте, религии, культурных особенностях жителей, а также легенды, связанные со Старой Сарептой.
Набережная 62-й Армии
Главная набережная Волгограда. Состоит из двух уровней. Нижний выходит непосредственно к воде, а верхний примыкает к дорогам и жилым домам. Нет единого года постройки, так как отдельные площадки возводились в разное время. Ходят слухи о скорой реконструкции объекта. Достопримечательности: бронекатер «Гаситель», речной вокзал, храм Иоанна Предтечи, памятник святым Петру и Февронии, Фонтан «Искусство».
Волгоградский скоростной трамвай
Особая транспортная система, совмещающая признаки трамвая и метрополитена. Функционирует с 1984 года. Имеет 2 линии и охватывает 22 станции. Планируется расширение. Включает наземные и подземные участки. Есть и станция, находящаяся на эстакаде непосредственно над поймой реки. В эксплуатации, как современные вагоны, таки и уже почти раритетные модели.
Казанский собор в Волгограде
Построен в последние годы XIX века. Стоит на месте, где раньше находилась одноименная церковь. Во время ВОВ пострадал. После победы передан для восстановления представителям православной паствы. Восстановлен к 1954 году и заново освящён. В 2010 началась его реконструкция. Помимо храма в архитектурный комплекс входят: колокольня, трапезная, приходская школа (сейчас не функционирует).
Усть-Медведицкий Спасо-Преображенский монастырь
Женский. Основан в 1670 году. Находится рядом с городом Серафимович. Изначально был мужским. В конце 20-х годов прошлого века закрылся. В нынешнем виде существует с 2001 года. Примечателен своими монастырскими пещерами, камнем с отпечатками рук и ног бывшей игуменьи, гротом, святым источником, могилой семи святых монахинь, раньше живших здесь, и живописной аркой-звонницей.
Свято-Вознесенский Дубовский монастырь
Женский. Основан в 1865 году. До революции процветал: имелся свой завод и обширное подворье. Подвергся разорению, утратил многие здания и ценности. Восстанавливать начали в 90-х годах, процесс не завершён. Уже отстроены храмы, монашеский корпус и некоторые хозяйственные постройки. Появился пруд с рыбами, сад и виноградники. На территории монастыря хранятся мощи Иоанна Покровского.
Каменно-Бродский Свято-Троицкий Белогорский монастырь
Мужской. Основан в 1860 году. Находится в Ольховском районе. На территории монастыря есть 5 святых источников, вода в них разного происхождения и отличается по вкусу. Достопримечательности рядом – монастырские пещеры, часть которых доступна для туристов, и дубы-великаны, образовавшие рощу. Главная святыня – икона «Всех Скорбящих Радость». Монастырь, помимо прямого назначения, является памятником природы.
Озеро Булухта
Находится в Палласовском районе. Название с калмыцкого переводится, как «родниковое». Площадь – 77 км². Мелкое и солёное. Бессточное. Берег изрезанный, местами заболоченный, здесь гнездятся цапли, а дно преимущественно илистое. Есть острова, наиболее крупный носит название Малый. Самый редкий обитатель – орёл-могильник, занесённый в Красную книгу. Рядом озеро Эльтон.
Александровский грабен
Находится в Дубовском районе. Памятник природы основан в 2009 году. Площадь – 16 га. Причина создания – попытка сохранить единственное геологическое обнажение во всём Поволжье. Интересен тем, что слои земли провалились на 200 метров. Этот участок постоянно исследуется. Примечательно и время начала этого явления – более 30 миллионов лет назад. Существует множество ограничений по хозяйственному использованию территории.
Камышинский краеведческий музей
Работает с 1961 года. Здание музея – бывшая Земская управа. Фонды музея выставлены в 14 больших залах на двух этажах. Некоторые материалы остаются в хранилище, так как коллекция обширна, а площадей для её демонстрации не хватает. Коллекция состоит из посуды, мебели, одежды, монет, книг, археологических находок, предметов быта и прочего. Проводятся временные выставки.
Царицынская сторожевая линия
Находится на перешейке между Доном и Волгой. Использовалась в первой половине XVIII века. Назначение – защита от набегов и посягательств Крымского ханства. Существовало несколько крепостей с постоянным гарнизоном. Сейчас состояние плачевное: остались только руины. Прорисовываются ров и земляной вал. Установленная стела, показывающая истинные размеры насыпи, а также несколько памятных знаков.
Медведицкая гряда
Находится в Жирновском районе. Высота достигает 358 метров. Название обусловлено местоположением недалеко от левого берега реки Медведица. Гряда не однородна и членится на овраги и балки. Достопримечательность рядом – Усть-Медведицкий Спасо-Преображенский монастырь. С грядой связаны поиски мистического, местность облюбовали футурологи.
Военно-мемориальное кладбище Россошки
Открыто в 1999 году. Находится в Городищенском районе. Носит имя хутора, который раньше находился поблизости. Появилось благодаря соглашению между Россией и Германией об уходе за военными могилами. Сюда на протяжении более чем десяти лет переносили останки погибших при Сталинградской и других битвах. Есть и именные могилы, но больше братских. Установлены памятные знаки и мраморные плиты с надписями.
Шукшинский утёс
Находится недалеко от хутора Мелоклетский. Назван в честь актёра и режиссера Василия Шукшина. Здесь в 70-х годах снимали фильм «Они сражались за Родину». Утёс, река и траншеи, оставшиеся ещё со времён ВОВ, оказались прекрасной натуральной площадкой. Ближе к концу съёмок Шукшин скоропостижно умер. Место стало знаковым для поклонников его таланта. Каждый год сюда съезжаются поклонники и коллеги артиста на дни памяти.
Монумент «Соединение фронтов» в Пятиморске
Находится в Калачёвском районе. Открыт в середине 50-х годов прошлого века. Автор – Вучетич. Высота композиции – 16 метров. Посвящён объединению фронтов во время операции «Уран» – часть контрнаступления под Сталинградом. Представляет собой несколько солдатских фигур, пожимающих руки на фоне двух знамён, и готовящихся идти вперёд – символ грядущего совместного сражения.
Памятник Ленину у входа в Волго-Донской канал
Открыт в 1973 году. Появился на месте, где ранее стоял памятник Сталину. Он был изготовлен из самородной меди. Высота составляла порядка 24 метров. Новый монумент состоит из постамента и самой статуи шагающего вперёд вождя мирового пролетариата с кепкой в руке. Общая высота конструкции – 57 метров. Никогда не реставрировался, внесён в очередь на проведение капитального обновления.
Иловлинский музей казачьего быта
Открыт в 1982 году. Выглядит, как типичная казачья усадьба конца XIX века. Есть оригинальные и аутентичные экспонаты. Помимо этого, имеется обширная фольклорная программа. Проводятся праздничные мероприятия с песнями и танцами. Для дегустации подаются блюда и напитки того времени. Достопримечательности рядом – Каменно-Бродский Белгородский монастырь, Природный парк «Донской» и прочие.
Памятник Козе в Урюпинске
Установлен в 2000 году. Изготовлен из мрамора. Причина появления в городе монолитной козы с козлёнком внушительных габаритов – желание жителей города выразить этому животному свою благодарность. Урюпинск прославился изделиями из козьей шерсти. Особенно популярны у туристов платки и шали. Они считаются не только декоративными, но и лечебными. В честь этого ремесла даже проводится ежегодный праздник.
Мортуарий Волжский
Построен в 50-е годы XX века. Находится в пределах городского кладбища №1. Как только его закрыли, мортуарий больше не использовался. Изначальное предназначение – проведение похоронных обрядов. Полуразрушенное состояние не мешает привлекать туристов. Хотя внешний вид изношенный, каменные колонны сохранились хорошо. Также остались нетронутыми алтарь и место для гроба. Намечена реконструкция.
Остров Сарпинский
Находится в Кировском районе Волгограда. Площадь – 112,7 км². В прошлом, вероятно, был единым целым с соседним островом Голодный. Включает в себя порядка 20 озёр богатых рыбой разных видов. Моста на большую землю нет: летом ходит паром, зимой дорогой становится корка льда. Здесь расположены дачные товарищества, есть и постоянное население. Остров важен для орнитологических исследований.
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Как говорит главпоп Гyндяй: неизмерима мощь Боженьки, неисповедома его мудрость и любовь к России.