"Сволочи" или "Сарычи". Как искажают историю через кинематограф?

🔸К чести этих мальчишек надо сказать, что почти все они пришли с повинной к нашим войскам и особистам и сдались. Никаких наказаний к ним не применили. Дети были накормлены и отправлены в тыл.

Однако несколько подростков все-таки выполнили задание, подорвав коммуникации, и немцы продолжили этот бесчеловечный эксперимент.

Школу «Буссард» переместили в Польшу.



🔸Но СМЕРШ разработал контроперацию по спасению детей. Она называлась «Буревестник».

Обучением детей в школе занимался сын белогвардейцев Евтухович, ненавидивший советскую власть.

К нему в разведшколу внедрили разведчика Скоробогатова, а разведчица Мезенцева влюбила Евтуховича в себя и закрутила с ним роман.

🔸Вдвоём они перевербовали Евтуховича и убедили его спасти детей от заброски на фронт и в тыл советских войск для совершения диверсий.

В итоге Скоробогатов, Мезенцова и Евтухович увели 160 русских, украинских и белорусских сирот, обучавшихся в школе абвера воевать против своей Родины, к партизанам.



🔸Все бывшие сарычи потом были интегрированы в нормальную жизнь, закончили школу и институт.

Те несколько воспитанников, кто все же совершил теракты, были схвачены и получили до 25 лет лагерей.

Вот о чем надо было снимать фильм! Крутой сюжет же!



✔В реальности СМЕРШ не готовил детей-смертников умирать в войне против немцев, а разработал сложнейшую операцию, как спасти и вывести к партизанам детей, которых немцы готовили к диверсиям против своей Родины.

И ведь «Сволочи» снимали не в Америке или Латвии, а в России на наши деньги...



⚠Кстати, а чем Милохин, Егор Жуков и Моргенштерн не сарычи 21 века, заброшенные в Россию с целью промыть мозги нашим детям тлетворной девиантной идеологией? Не пора ли снова запустить операцию «Буревестник»?