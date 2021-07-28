"Сволочи" или "Сарычи". Как искажают историю через кинематограф?

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Помните был такой поганый фильм Атанесяна по книге Владимира Кунина «Сволочи»?
Там рассказывали историю о том, что якобы СМЕРШ в годы войны готовил из беспризорников отряд смертников-диверсантов для борьбы с нацистами. На самом деле, это выдумка. Конечно, были дети полка, несовершеннолетние партизаны, но случаев массового и целенаправленного использования детей и подростков советской армией и спецслужбами на фронте - нет.
Там рассказывали историю о том, что якобы СМЕРШ в годы войны готовил из беспризорников отряд смертников-диверсантов для борьбы с нацистами. На самом деле, это выдумка. Конечно, были дети полка, несовершеннолетние партизаны, но случаев массового и целенаправленного использования детей и подростков советской армией и спецслужбами на фронте - нет.
Это все сказки из разряда «миллионы немок, изнасилованные советскими солдатами».
☑А было все наоборот. Вместо «сволочей» были «сарычи».
Советских детей-сирот, оказавшихся в зоне оккупации готовил в диверсанты абвер, немецкая контрразведка.
Это придумал офицер абвера Фриц Бухгольц. Расчёт был понятен, на детей даже в прифронтовой зоне внимания никто не обращает, а промыть им мозги идеологией проще, чем взрослым.
🔸В тыл наших войск их забрасывали по двое с вещмешками, продуктами и взрывным устройством, закамуфлированным под кусок угля.
Позывным юных диверсантов было «Буссард», сарыч по-русски, почему их и прозвали сарычами.
🔸Во время обучения в разведшколе их сытно кормили, хорошо одевали, возили на экскурсии в тыловые немецкие города, обещая красивую жизнь, в случае победы Германии. Шёл 1943 год, когда русские войска перехватили инициативу на фронте.
☑А было все наоборот. Вместо «сволочей» были «сарычи».
Советских детей-сирот, оказавшихся в зоне оккупации готовил в диверсанты абвер, немецкая контрразведка.
Это придумал офицер абвера Фриц Бухгольц. Расчёт был понятен, на детей даже в прифронтовой зоне внимания никто не обращает, а промыть им мозги идеологией проще, чем взрослым.
🔸В тыл наших войск их забрасывали по двое с вещмешками, продуктами и взрывным устройством, закамуфлированным под кусок угля.
Позывным юных диверсантов было «Буссард», сарыч по-русски, почему их и прозвали сарычами.
🔸Во время обучения в разведшколе их сытно кормили, хорошо одевали, возили на экскурсии в тыловые немецкие города, обещая красивую жизнь, в случае победы Германии. Шёл 1943 год, когда русские войска перехватили инициативу на фронте.
🔸К чести этих мальчишек надо сказать, что почти все они пришли с повинной к нашим войскам и особистам и сдались. Никаких наказаний к ним не применили. Дети были накормлены и отправлены в тыл.
Однако несколько подростков все-таки выполнили задание, подорвав коммуникации, и немцы продолжили этот бесчеловечный эксперимент.
Школу «Буссард» переместили в Польшу.
🔸Но СМЕРШ разработал контроперацию по спасению детей. Она называлась «Буревестник».
Обучением детей в школе занимался сын белогвардейцев Евтухович, ненавидивший советскую власть.
К нему в разведшколу внедрили разведчика Скоробогатова, а разведчица Мезенцева влюбила Евтуховича в себя и закрутила с ним роман.
🔸Вдвоём они перевербовали Евтуховича и убедили его спасти детей от заброски на фронт и в тыл советских войск для совершения диверсий.
В итоге Скоробогатов, Мезенцова и Евтухович увели 160 русских, украинских и белорусских сирот, обучавшихся в школе абвера воевать против своей Родины, к партизанам.
🔸Все бывшие сарычи потом были интегрированы в нормальную жизнь, закончили школу и институт.
Те несколько воспитанников, кто все же совершил теракты, были схвачены и получили до 25 лет лагерей.
Вот о чем надо было снимать фильм! Крутой сюжет же!
✔В реальности СМЕРШ не готовил детей-смертников умирать в войне против немцев, а разработал сложнейшую операцию, как спасти и вывести к партизанам детей, которых немцы готовили к диверсиям против своей Родины.
И ведь «Сволочи» снимали не в Америке или Латвии, а в России на наши деньги...
⚠Кстати, а чем Милохин, Егор Жуков и Моргенштерн не сарычи 21 века, заброшенные в Россию с целью промыть мозги нашим детям тлетворной девиантной идеологией? Не пора ли снова запустить операцию «Буревестник»?
Однако несколько подростков все-таки выполнили задание, подорвав коммуникации, и немцы продолжили этот бесчеловечный эксперимент.
Школу «Буссард» переместили в Польшу.
🔸Но СМЕРШ разработал контроперацию по спасению детей. Она называлась «Буревестник».
Обучением детей в школе занимался сын белогвардейцев Евтухович, ненавидивший советскую власть.
К нему в разведшколу внедрили разведчика Скоробогатова, а разведчица Мезенцева влюбила Евтуховича в себя и закрутила с ним роман.
🔸Вдвоём они перевербовали Евтуховича и убедили его спасти детей от заброски на фронт и в тыл советских войск для совершения диверсий.
В итоге Скоробогатов, Мезенцова и Евтухович увели 160 русских, украинских и белорусских сирот, обучавшихся в школе абвера воевать против своей Родины, к партизанам.
🔸Все бывшие сарычи потом были интегрированы в нормальную жизнь, закончили школу и институт.
Те несколько воспитанников, кто все же совершил теракты, были схвачены и получили до 25 лет лагерей.
Вот о чем надо было снимать фильм! Крутой сюжет же!
✔В реальности СМЕРШ не готовил детей-смертников умирать в войне против немцев, а разработал сложнейшую операцию, как спасти и вывести к партизанам детей, которых немцы готовили к диверсиям против своей Родины.
И ведь «Сволочи» снимали не в Америке или Латвии, а в России на наши деньги...
⚠Кстати, а чем Милохин, Егор Жуков и Моргенштерн не сарычи 21 века, заброшенные в Россию с целью промыть мозги нашим детям тлетворной девиантной идеологией? Не пора ли снова запустить операцию «Буревестник»?
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Метки: история кино манипуляция пропаганда сволочи
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