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Сообщество Власть Манипуляции 155 постов • 18 подписчиков подписаться
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"Сволочи" или "Сарычи". Как искажают историю через кинематограф?

"Сволочи" или "Сарычи". Как искажают историю через кинематограф? (2 фото)

Автор:
28 июля 2021 17:44
Сообщество : Власть Манипуляции
Метки: история   кино   манипуляция   пропаганда   сволочи   
1004
2
Помните был такой поганый фильм Атанесяна по книге Владимира Кунина «Сволочи»?
Там рассказывали историю о том, что якобы СМЕРШ в годы войны готовил из беспризорников отряд смертников-диверсантов для борьбы с нацистами. На самом деле, это выдумка. Конечно, были дети полка, несовершеннолетние партизаны, но случаев массового и целенаправленного использования детей и подростков советской армией и спецслужбами на фронте - нет.

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Метки: история   кино   манипуляция   пропаганда   сволочи   
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10  комментариев
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55k
Андрей 4 часа назад
Когда поднимают тему "дети и Война", я всё время вспоминаю лётчика Мамкина. Вывозили детей, спасали - пусть и ценой жизни, а не бросали в огонь войны.
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Шилов 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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9k
Александр 2 часа назад
Астрологи объявили неделю перед выборами. Количество псевдо-документальных постов увеличено вдвое.
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932
bigkoss 3 часа назад
Михалков со своими цитаделями ничего не искажает!
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2k
Hunde Beißer2 4 часа назад
Заипал постить куйню!
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