Клад серебряных под корнем столетнего дерева

Я не белый копатель, и не археолог. Я не езжу в официальные экспедиции и не копаю на городищах. Я не черный копатель. Я не вскрываю курганы и не хожу по историческим памятникам. Я серый копатель. Я объездил 10-ки, 100-ни деревень,урочищ,полей и лесов в погоне за своей мечтой и когда-нибудь она обязательно сбудется. Все свое свободное время я провожу с металлоискателем и это не всегда нравится начальству и особенно моим близким. Но, это мое хобби, моя жизнь, моя душа и отдушина!

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