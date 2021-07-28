Клад серебряных под корнем столетнего дерева

694
6
1
Нашёл одну серебряную монету, ушёл, вернулся и откопал еще 57 штук!
Всем привет. Увы, клад не мой. Видео прислал мой подписчик. Рассказываю как было дело. Парень копает уже 6 лет, места поиска поля и леса Подмосковья. В этот раз он пошёл в небольшой лесок недалеко от остановки электрички. Как обычно - за полдня откопал 4 монеты раннего СССР и десятки пробок бескозырок. Вдруг около старого дерева раздался четкий монетный сигнал. Кладоискатель стал копать и с глубины 25 см вытащил 50 серебряных копеек 1926 года!
Радости копателя не было предела! Парень походил вокруг, но сигналов больше не было. Уехал домой, но всю неделю его словно манило на то место снова. В субботу он поехал туда снова. После дождя почва на том месте промокла и слегка просела. Первый же взмах катушкой выявил слабый, но устойчивый сигнал с глубины. Копатель начал разгребать бока ямы руками и оттуда посыпались серебрянные монеты!
Монеты выскакивали одна за одной! Копатель еле сдерживал эмоции, сбылась мечта еще одного кладоискателя.
Всего в кладе оказалось 57 монет, номиналом 50 копеек из раннего СССР.
Года выпуска от 1921 до 1927. Стоимость каждой монеты в таком состояние от 600 до 1500 рублей. Было несколько не частых монеток 1927 года, они более дорогие. Итого примерная стоимость клада в районе 1000 долларов.
Источник:
Скорее всего это заначка раскулаченного крестьянина. Неподалеку от тайника раньше стояла довольно богатая деревня. В то время люди часто прятали нажитое в лесу или амбарах, но возвращались за добром очень редко. Все монеты парень решил оставить в своей коллекции. Вот такая история. Еще больше настоящих поисков кладов на моем youtube канале, подписывайтесь! Всем удачных поисков!)
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Британцы нашли старинный клад стоимостью 5 млн фунтов стерлингов
- Коллекционеры со всего мира торгуются за бракованную австралийскую монету
- Кладоискатель нашел статуэтку с короны Генриха VIII, утраченной 400 лет назад
- Парень нашёл в подвале тайник 1903 года
- Почему Камрад всегда в шарфе?
48
Понравилось48
Новости партнёров