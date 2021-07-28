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Клад серебряных под корнем столетнего дерева

Клад серебряных под корнем столетнего дерева (6 фото + 1 видео)

Автор:
28 июля 2021 15:48
Метки: клад   кладоискатели   металлоискатель   монеты   нашли клад   поиск монет   серый копатель   тайник   
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Нашёл одну серебряную монету, ушёл, вернулся и откопал еще 57 штук!

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Метки: клад   кладоискатели   металлоискатель   монеты   нашли клад   поиск монет   серый копатель   тайник   
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6  комментариев
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5k
Ya 5 часов назад
"Все монеты парень решил оставить в своей коллекции." и что? Теперь после публикации не заберут? Ведь исторический клад? Ну и кладоискатель и коллекционер не всегда это человек в одном лице.
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5k
Bjornsson 4 часа назад
Держи Дружище, традиционный "лукас" и тут, на фишках
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Я не белый копатель, и не археолог. Я не езжу в официальные экспедиции и не копаю на городищах. Я не черный копатель. Я не вскрываю курганы и не хожу по историческим памятникам. Я серый копатель. Я объездил 10-ки, 100-ни деревень,урочищ,полей и лесов в погоне за своей мечтой и когда-нибудь она обязательно сбудется. Все свое свободное время я провожу с металлоискателем и это не всегда нравится начальству и особенно моим близким. Но, это мое хобби, моя жизнь, моя душа и отдушина!
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