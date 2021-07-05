Кладоискатель показывает удивительные и опасные находки, которые он сделал во время погружений

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У каждого человека есть хобби. Иногда простое увлечение превращается в дело жизни, принося не только радость, но и обеспечивая жизнь. Это как раз история Джейка. Одна случайная находка изменила его привычные будни навсегда: парень стал блогером, обзавелся армией поклонников и регулярно снимает крутой контент о том, чем занимается.
Это Джейк из Флориды, США. Он - аквалангист и охотник за сокровищами. Несколько лет парень регулярно погружается на морское дно, чтобы найти что-то стоящее
У него есть специальное оборудование: костюм, лодка, техника для погружения и поиска различных предметов, магниты и прочие девайсы
Сам Джейк признается, что все началось с этого пистолета: "Я нашел его 4 года назад - и с тех пор все изменилось!"
Все оружие и потерянные предметы Джейк передает полицейским: некоторые его находки положили начало новым расследованиям
Реакцию сотрудников он снимает на камеру, а затем публикует на своем Ютуб-канале. На него подписаны 12 млн человек!
В последнее время Джейк решил не только исследовать морскую глубину, но и искать сокровища под землей
После посещения шахты Purple Heart ("Пурпурное сердце") в Южной Каролине кладоискатель выкопал большой кристалл аметиста
А вы когда-нибудь находили что-нибудь под водой или на пляже?
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И ноуты все кому не лень выбрасывают в воду!
Статуя тоже видимо сразу отполированная, без следов окислов...
Верим!