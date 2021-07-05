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Кладоискатель показывает удивительные и опасные находки, которые он сделал во время погружений

Кладоискатель показывает удивительные и опасные находки, которые он сделал во время погружений (21 фото + 1 видео)

Автор:
05 июля 2021 08:16
Метки: аквалангист   клад   кладоискатель   находки   охотник за сокровищами   под водой   фото   
3837
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У каждого человека есть хобби. Иногда простое увлечение превращается в дело жизни, принося не только радость, но и обеспечивая жизнь. Это как раз история Джейка. Одна случайная находка изменила его привычные будни навсегда: парень стал блогером, обзавелся армией поклонников и регулярно снимает крутой контент о том, чем занимается.

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Метки: аквалангист   клад   кладоискатель   находки   охотник за сокровищами   под водой   фото   
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630
ezh28 Час назад
Я только терял...
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21k
Михаил Сметанкин Полчаса назад
Недавно строители копали новый фундамент, и откапали оптоволоконный кабель. Находка так находка!
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53
Alexander Smolenkov 55 минут назад
После находки затерянного самолета с наркотиками жизнь резко наладилась.
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2k
Тупняк 58 минут назад
Вот как так можно начать копать и найти? Тут либо колоссальное везение, либо точно знает где копать.
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811
LDN Час назад
ну, ну... сразу отполированный кристалл выкопал!
И ноуты все кому не лень выбрасывают в воду!
Статуя тоже видимо сразу отполированная, без следов окислов...

Верим!
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