Табуретовка, бензиновка и говеновка: как «выживали» советские забулдыги 80‑х

Всем организациям наказали усилить борьбу с пьянством, штраф за распитие в общественных местах задрали на порядок, как и цену на алкоголь. Но самое главное — закрыли огромное количество профильных магазинов, а тем, кого пощадили, разрешили продавать горячительное только с двух часов дня до семи. Естественно, народ не мог смириться с таким положением дел. В ход пошли любые напитки, от которых можно захмелеть. И отравиться тоже.