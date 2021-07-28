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Табуретовка, бензиновка и говеновка: как «выживали» советские забулдыги 80‑х

Табуретовка, бензиновка и говеновка: как «выживали» советские забулдыги 80‑х (7 фото)

Автор:
28 июля 2021 05:52
Метки: СССР   алкоголь   интересное   история   
398
7
Спасибо партии родной, что нету водки в выходной!
Но ты не плачь, моя Маруся, — одеколона я напьюся!
Такого рода поэзией стал пополняться русский фольклор во второй половине 80‑х годов, когда Горбачев развернул масштабную антиалкогольную кампанию.
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Метки: СССР   алкоголь   интересное   история   
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8  комментариев
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13k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
А как же "Александр третий"? Тройной мешали с одеколоном Саша и так же разводили водой
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199
Евгений Машеров Минуту назад
Керосин, ацетон и чернила в спирт добавляли не желающие выпить, а желающие, чтобы технологический спирт не украли алкоголики.
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1k
Лёха 12 минут назад
Ну нормальные люди и тогда "гнали" и сейчас "гонят". Чё уж чернуху писать про бомжей. Были и есть нормальные варианты выпить бюджетно. К примеру сухое вино нагретое очень даже "втыкает" и без побочки. Почти.
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21k
Ваня Полчаса назад
о-о-о-о чудесные времена были... помню (1987г.) на пивбаре мужики в пиво дихлофос пшикали... та еще гадость была плюс возможность летального исхода...
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498
В В П Час назад
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23k
Батончик с маком Час назад
В 90-х работал на заводе. Как-то пробовал технический спирт. Запомнился вкус горелой резины и "чудесный" бодун. Хотя для многих это был почти благородный напиток(даже начальство употребляло), который гораздо вкуснее денатурата.
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28k
ACU900 Час назад
Кое что вспомнилось. Хоть и было это написано в 1973 году - за 12 лет до Горбачева, но алкогольный вопрос в СССР был актуальным всегда:

-Ой! Вань! Гляди, какие карлики!
В джерси одеты не в шевьёт-,
На нашей пятой швейной фабрике
Такое вряд ли кто пошьёт.

А у тебя, ей-богу, Вань,
Ну все друзья - такая рвань,
И пьют всегда в такую рань
Такую дрянь!

- Мои друзья хоть не в болонии,
Зато не тащат из семьи.
А гадость пьют из экономии,
Хоть поутру да на свои!

А у тебя самой-то, Зин,
Приятель был с завода шин,
Так тот - вообще хлебал бензин.
Ты вспомни, Зин!..
(С) В.Высоцкий
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14k
vikklu 2 часа назад
Помню охренели с пацанами, увидевши в ещё закрытом окошке ассортимент отдела вино-водка: водка русская и лосьон огуречный. Реально, не вру.
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