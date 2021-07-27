Летняя Москва 1980-го в объективе мастера фотографии Раймона Депардона

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В июле 1980-го парадная Москва приняла тысячи иностранцев. Среди прочих в олимпийскую столицу прибыл и классик фотодокументалистики Раймон Депардон.
Приятного просмотра!
Приятного просмотра!
1.
Именитого фотографа, который на тот момент занимал почетную должность вице-президента европейского филиала знаменитого «Магнум», интересовали не только Олимпийские Игры. Вооружившись фотоаппаратом он отправился на московские улицы, чтобы показать жизнь такой, какая она есть.
2.
Раймон Депардон (Raymond Depardon) родился в семье фермера, и с раннего детства у него была только одна мечта — никогда не заниматься ничем связанным с сельским хозяйством.
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3.
Молодой человек нашел отдушину в фотографии: в 14 лет он пошел учеником к местному фотографу, позднее изучал фотодело на заочных курсах.
4.
В 1960‑х годах Депардон служил фотокорреспондентом в армии, освещая события Алжирской войны. Именно в Алжире он полюбил Ближний Восток, пустыню и решил связать свою жизнь с фотожурнализмом.
6.
В 1970 году Депардон, Карон и ряд других фотографов агентства были арестованы в Чаде; вскоре после освобождения 4 апреля 1970 года 30-летний Карон бесследно пропал в Камбодже. Эти события заставили Депардона на некоторое время отойти от фотожурналистики.
7.
В 1974 году Раймон Депардон с группой других фотографов «Gamma» освещал события в Чили. Их работа была отмечена золотой медалью имени Роберта Капы — может быть самой престижной наградой фотожурналиста.
8.
Фотографии сделанные в 1975–1977 годах в Чаде принесли Депардону Пулитцеровскую премию. В 1978 году он уходит из «Gamma» и становится кандидатом в члены самого престижного сообщества фотографов-документалистов — фотоагентства «Магнум».
9.
В следующем году он становится действительным членом агентства, а еще через год — вице-президентом европейского филиала.
10.
За свою карьеру фотографа Раймон Депардон издал более 25 фотоальбомов, неоднократно принимал участие в выставках по всему миру, получил большое количество различных наград.
Свою работу фотожурналиста он совмещал с работой режиссера: начиная с 1969 года Депардон снял несколько десятков документальных фильмов.
Свою работу фотожурналиста он совмещал с работой режиссера: начиная с 1969 года Депардон снял несколько десятков документальных фильмов.
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