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Летняя Москва 1980-го в объективе мастера фотографии Раймона Депардона

Летняя Москва 1980-го в объективе мастера фотографии Раймона Депардона (28 фото)

Автор:
27 июля 2021 20:47
Метки: Москва   СССР   интересно   люди   страна   фотографии   
876
28
В июле 1980-го парадная Москва приняла тысячи иностранцев. Среди прочих в олимпийскую столицу прибыл и классик фотодокументалистики Раймон Депардон.
Приятного просмотра!
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Метки: Москва   СССР   интересно   люди   страна   фотографии   
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17k
Dr.CrAzY 3 часа назад
Какие красивые, настоящие люди!
А девушки просто прелесть!!!
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3k
Горожанин 2 часа назад
Ложь бывает разная... Большинство фото - 60-70 годов.
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