Летняя Москва 1980-го в объективе мастера фотографии Раймона Депардона

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Именитого фотографа, который на тот момент занимал почетную должность вице-президента европейского филиала знаменитого «Магнум», интересовали не только Олимпийские Игры. Вооружившись фотоаппаратом он отправился на московские улицы, чтобы показать жизнь такой, какая она есть.