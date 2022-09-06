Безумная киновселенная с героями отечественных и зарубежных фильмов

Художник Klod Mande соединяет в одном кадре персонажей отечественных и зарубежных фильмов так, что эти попадания просто идеальны. Смотрите сами!
Иногда что-то новое — это хорошо перемешанное старое. Сегодня мы подготовили для вас работы мастера коллажа и аппликации, чья фантазия не знает никаких границ.
Буратино и его команда
Кто не учёный, не поэт,
А покорил весь белый свет,
Кого повсюду узнают,
Скажите, как его зовут?
«Буратино» + Эминем и группа D12.
Кто живёт на крыше?
— Слушай, а что ж ты мне врал-то?
— Чего?
— Что тебе семь лет?
— А сколько?
— Но ты весишь-то на все восемь!
«Супермен» + «Малыш и Карлсон».
Страшную весть принёс я в твой дом, Роза. Однако, сейчас потоп будет
«Титаник» + «Любовь и голуби».
Любишь медок — люби и холодок
«Кошмар на улице Вязов» + «Mortal Kombat».
У Вас не бывает, вот Вы приходите куда-то в первый раз, а Вам кажется, что Вы здесь уже были, и всё Вам знакомо: предметы, запахи, звуки?
«Матрица» + «Операция «Ы» и другие приключения Шурика».
Оно с первого разу только страшно, а потом оно уже не страшно, оно уже совсем не страшно
«Вий» + «От заката до рассвета».
— Вы же охотник!
— Что ты орëшь? Что я тебе сделал? Охотник… Охота — это когда охота. А когда неохота, то кому это надо?
Хищник и Красная Шапочка.
О, тëпленькая пошла
«Рэмбо» + «Ирония судьбы, или С лёгким паром!».
— Хлеб — это вообще отрава.
— Я сейчас горбушечкой отравился бы. Правда, жрать охота!
— Не жрать, а есть!
«Любовь и голуби» + «Ганнибал».
Шеф, в булочную!
«Бриллиантовая рука» + «Тёмный рыцарь».
Так вот, когда мои драконы вырастут, мы вернём всё, что у меня отняли и уничтожим всех, кто навредил мне
«Девчата» + «Игра престолов».
Аншлаг в радость, чифир в сладость
Адександр Морозов в роли Харли Квинн.
Бывалый
Евгений Моргунов + «Коммандо».
Чему учат в школе?
Крепко-накрепко дружить,
С детства дружбой дорожить
Учат в школе, учат в школе,
Учат в школе
«Перевозчик» и День знаний.
Среди ублюдков шëл артист, в кожаном плаще — мëртвый анархист
Николас Кейдж + «Король и Шут».
Источник:
АНТИФИШКИ
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