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Корейцы обиделись на рекламу кофе, усмотрев в ней намек на свои маленькие пенисы

Корейцы обиделись на рекламу кофе, усмотрев в ней намек на свои маленькие пенисы (8 фото)

Автор:
27 июля 2021 06:37
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Starbucks   извинения   кофе   реклама   южная корея   
2564
8
Бренд кофейни Starbucks попал в нехороший скандал с рекламой в Южной Корее. А все потому, что сначала нужно изучить национальные особенности страны, традиции, привычки, а уж после делать рекламу.
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Метки: Starbucks   извинения   кофе   реклама   южная корея   
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28k
ACU900 2 часа назад
Всё ясно, х#ёвый кофе...
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7k
vitenok 20 минут назад
Нам бы их проблемы. У нас вообще трешак. У нас оскорбляются христиане, мусульмане, атеисты, белые, красные, либералы, патриоты, всепросральщики, шапкозакидатели, яжематери, яженематери. А, ещё те, кто не имеет возможности спи.з.дить, обижаются на тех, кто такую возможность имеют. И наоборот. На Рогозина, шибко обижаются. Путин - это вне конкуренции. В общем, мы живём в самой лучшей стране, где обижаться и оскорбляться - это часть нашего менталитета.
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14k
Вася Александрович Полчаса назад
Простите, а почему феминисток так интересует этот размер?
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77
Zlaja ptica Вася Александрович Полчаса назад
Вы наверное путаете феминисток и лесбиянок.
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23k
Батончик с маком Час назад
А может это не писюны маленькие,а у кореянок пиз.дищи широкие да глубокие.
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600
Evgeniy Час назад
Поймали татары Добрыню Никитича, Илья Муромца и Алёшу Поповича, и говорят:
- Если при сложении длины ваших хозяйств наберётся метр, то мы вас отпустим.
Меряют у Ильи Муромца - 50 см. Меряют у Добрыни Некитича – 45 см.
- Ну Алёшка не подкачай!
Замеряют у Алёши Поповича – 5 см.
Ну, отпустили их татары, а Илья Муромец и Добрыня Никитич хохочут над Алёшой Поповичем.
- Если бы у меня встал, то получилось бы полтора метра! -говорит Илья Муромец.
-А если бы у меня встал, то был бы метр! -говорит Добрыня Никитич.
А Алёша Попович им и говорит:
- А если бы у меня не встал, не потешались бы вы сейчас, ироды!
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11k
VM Varga Час назад
Кто о чем, а вшивый о бане...
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3k
Азиз Ниязов Час назад
Зря обижаются)) Они должны гордиться корнишонами, ведь это говорит о том, что их дамы мало гуляют на сторону и нет необходимости иметь самый большой елдак на деревне.
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7k
Кенвуд Час назад
За живое задели, точнее за живенькое, маленькое
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6k
Николай Час назад
Как говорится у кого что болит тот о том и говорит...
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1k
Yuriy Mironenko 2 часа назад
требую прекратить показывать фотографии и ролики с пляжами калифорнии. Это ущемляет мои права, так как я не могу их посетить. Ну может не хочу, но это не важно!
Мне кажется что в мире еще не достаточно психоаналитиков, психотерапевтов, психиатров и санитаров. Они плохо справляются со своей работой. Столько клиентов вокруг!
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2k
Григорий Бабкин 2 часа назад
Вообще-то тут не реклама виновата. С природой не поспоришь.
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1k
Пихайло 2 часа назад
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77
Zlaja ptica Пихайло Полчаса назад
Вот такой!
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