Корейцы обиделись на рекламу кофе, усмотрев в ней намек на свои маленькие пенисы

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Бренд кофейни Starbucks попал в нехороший скандал с рекламой в Южной Корее. А все потому, что сначала нужно изучить национальные особенности страны, традиции, привычки, а уж после делать рекламу.
И на старуху бывает проруха! Южнокорейское отделение Starbucks попало в щекотливое положение, опубликовав в Инстаграм рекламу напитка. На фото запечатлена банка кофе Doubleshot Espresso на песке, рядом с напитком видна тень от руки, демонстрирующей расстояние между большим и указательным пальцами — «чуть-чуть».
Ничего, казалось бы, криминального, однако корейцы усмотрели в этом жесте прямой отсыл к эмблеме феминисток, которые пытаются унизить мужчин, намекая на небольшой размер их мужского достоинства.
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Вот та самая эмблема радикального феминистского интернет-сообщества Megalian, которое возникло в ответ на избыточные претензии корейцев к внешности женщин. В южнокорейском обществе чрезвычайно высок ценз женской красоты, и не подходящие под стандарты дамы испытывают на себе все прелести травли. Над ними подшучивают, троллят в соцсетях, да и с карьерой им часто не везет, т.к. на работу предпочитают брать красивых женщин. В ответ на это феминистки создали свое сообщество, целью которого является отстаивание женских интересов и свободы. Феминистки не только активно порицают мужчин, подвергающих травле женщин - они критикуют геев, которые состоят в фиктивных браках с дамами, осуждают жен, финансово зависящих от мужей и т.д.
Вскоре после публикации фотографии с жестом Starbucks удалил скандальный пост и опубликовал пост с извинениями, в котором представители компании подчеркнули, что что тень не подразумевала какой-то конкретный символ, а означала лишь "летнюю жару". "Задумывалось изобразить на снимке тень руки, пытающуюся схватить кофе на песке", - пояснили в Starbucks. Однако после публикации возникла проблема, за что компания просит прощения. "Мы удалили фото, чтобы предотвратить споры. Также хочется подчеркнуть, что у нас не было намерения создавать подобный контент. Мы отнесёмся к подобным вопросам серьезнее, чтобы такие проблемы не повторились в будущем", - покаялись представители бренда.
Кстати, этот скандал с "щипковым" жестом в Южной Корее не первый. В мае этого года ютуб-блогерша Jaejae на красной дорожке местной премии съела кусок шоколада, держа его большим и указательным пальцем. Все это, разумеется, произошло перед десятками камер, и члены организаций за права мужчин (да, в Корее есть и такое) увидели в этом поступке умышленное оскорбление сильного пола. Активисты создали петицию, в которой требовали перестать приглашать девушку на публичные мероприятия, а под роликами корейского «Макдоналдса» на ютубе, который сотрудничал с блогершей, обиженные мужики стали оставлять тысячи дизлайков. А может, у корейцев действительно какие-то проблемы с размером "хозяйства", иначе отчего такая бурная реакция на невинный жест?
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Метки: Starbucks извинения кофе реклама южная корея
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