Корейцы обиделись на рекламу кофе, усмотрев в ней намек на свои маленькие пенисы

Вот та самая эмблема радикального феминистского интернет-сообщества Megalian, которое возникло в ответ на избыточные претензии корейцев к внешности женщин. В южнокорейском обществе чрезвычайно высок ценз женской красоты, и не подходящие под стандарты дамы испытывают на себе все прелести травли. Над ними подшучивают, троллят в соцсетях, да и с карьерой им часто не везет, т.к. на работу предпочитают брать красивых женщин. В ответ на это феминистки создали свое сообщество, целью которого является отстаивание женских интересов и свободы. Феминистки не только активно порицают мужчин, подвергающих травле женщин - они критикуют геев, которые состоят в фиктивных браках с дамами, осуждают жен, финансово зависящих от мужей и т.д.