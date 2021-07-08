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Как видели "светлое будущее" в рекламе 60-х годов

Как видели "светлое будущее" в рекламе 60-х годов (22 фото)

Автор:
08 июля 2021 14:28
Сообщество : Фабрика идей
Метки: будущее   винтаж   прошлое   реклама   ретро   ретро фото   ретрофутуризм   рисунки   
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В 1961 году компания Motorola попросила американского художника Чарльза Шридда (Charles Schridde) сделать серию иллюстраций о "светлом будущем". На своих рисунках художник представил, как будут выглядеть дома будущего, оснащенные новомодной техникой и построенные по небывалому дизайну. Эти работы публиковали в журнале Life и газете Saturday Evening Post с 1961 по 1963 год.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: будущее   винтаж   прошлое   реклама   ретро   ретро фото   ретрофутуризм   рисунки   
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7  комментариев
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7k
portmen77 2 часа назад
Всегда нравился дизайн середины прошлого века. Есть в нём воздушность какая-то....
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klklkl 24 минуты назад
Ну новомодной техники там чет особо не видно, а дизайн - да, круто и по современным меркам.
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11k
aman90 45 минут назад
О безопасности не заморачивались совершено. На защитные ограждения забили.
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1k
Татьяна Юсова Час назад
Я помню, как в конце 90-х услышала, что японцы изобрели плоский телевизор, который, как картину можно вешать на стену. Воспринималось это как чудо! Но прошло чуть больше 20 лет и сейчас такие телевизоры есть практически в каждой семье.
То, что сейчас кажется фантастикой, через 20 лет (а может быть и раньше) будет обыденным делом.
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2k
Vitamin 2 часа назад
По мне, художник угадал про будущее почти всё правильно)
Ну кроме телевизора только...)
Красава))
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