Как видели "светлое будущее" в рекламе 60-х годов

Художник Чарльз Шридд родился в 1926 году и вырос в пригороде Иллинойса, США. Он рисовал с раннего возраста, а уже в возрасте 17 лет получал стипендию в Чикагском институте искусств. Затем, после двухлетней службы в Военно-морском флоте, Шридд начал карьеру в качестве внештатного коммерческого иллюстратора. Он быстро обзавелся именитыми клиентами - издания The Saturday Evening Post, Life, компании Motorola, Chevrolet и другие.