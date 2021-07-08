Как видели "светлое будущее" в рекламе 60-х годов

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В 1961 году компания Motorola попросила американского художника Чарльза Шридда (Charles Schridde) сделать серию иллюстраций о "светлом будущем". На своих рисунках художник представил, как будут выглядеть дома будущего, оснащенные новомодной техникой и построенные по небывалому дизайну. Эти работы публиковали в журнале Life и газете Saturday Evening Post с 1961 по 1963 год.
Художник Чарльз Шридд родился в 1926 году и вырос в пригороде Иллинойса, США. Он рисовал с раннего возраста, а уже в возрасте 17 лет получал стипендию в Чикагском институте искусств. Затем, после двухлетней службы в Военно-морском флоте, Шридд начал карьеру в качестве внештатного коммерческого иллюстратора. Он быстро обзавелся именитыми клиентами - издания The Saturday Evening Post, Life, компании Motorola, Chevrolet и другие.
В 1961 году Motorola попросила Шридде сделать серию иллюстраций с домами будущего, изображая также товары последней линейки электроники Motorola. Рисунки Шридде публиковали в журнале Life и газете Saturday Evening Post с 1961 по 1963 год. Они изображали оптимистичное будущее с футуристичными домами небывалого дизайна и "техникой будущего".
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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То, что сейчас кажется фантастикой, через 20 лет (а может быть и раньше) будет обыденным делом.
Ну кроме телевизора только...)
Красава))