Яжемать устроила адскую жизнь мужчине, не уступившему ей место в самолете

Один человек прокомментировал: «Я вам очень сочувствую. Я тоже могу летать не на всех местах в самолете. Сегодня вокруг полно людей, которые считают себя выше других, и из-за этого грубят и ведут себя просто непорядочно».

Другой пользователь добавил: «Вы заплатили за свое место и у вас есть права на его использование, а то, что мать не задумалась о местах заранее, — не ваша проблема».

Третий пользователь поддержал: «Если бы семья была так важна для нее, она могла бы очень легко зарезервировать места заранее. Она предпочла не делать этого, предполагая, что может воспользоваться кем-то еще. Это ненормально».

Кто-то еще рассказал: «Меня дважды просили пересесть за один международный рейс. В первый раз какому-то двухметровому парню понадобилось мое место в аварийном ряду для ног, во второй раз, как и в вашем случае, какая-то семья хотела сесть вместе. Я был милым парнем и помог всем, но сказал стюардессе, что в следующий раз пересяду только в бизнес-класс. После этого меня все-таки оставили в покое".

Следующий пользователь оказался еще категоричнее. "Эта мамаша знала, что делает, и знала, что эти места стоят денег, - написал он. - Но платить ей было жалко, вот она и решила вызвать в вас чувство вины и воспользоваться ими за ваш счет".

А вы как думаете? Кто был прав?