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Сообщество Удивительное рядом 416 постов • 64 подписчика подписаться
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Яжемать устроила адскую жизнь мужчине, не уступившему ей место в самолете

Яжемать устроила адскую жизнь мужчине, не уступившему ей место в самолете

Автор:
08 сентября 2022 08:30
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: конфликт   мать и дети   место в самолете   ну вы даете!   скандал   уступать или нет   уступить место   яжемать   
2549
5
Мужчина, заранее оплативший себе удобное место в самолете, не согласился отдать его матери, которая хотела лететь рядом со своими детьми. За это женщина изводила его весь полет. Узнав об этой истории, интернет возмущенно забурлил, причем одни возмущались поведением яжематери, а вторые - невежливостью мужчины. А ты за кого?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: конфликт   мать и дети   место в самолете   ну вы даете!   скандал   уступать или нет   уступить место   яжемать   
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15  комментариев
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13k
сеньор Леонсио Час назад
Она намеренно заняла так много места, что я не мог пройти мимо, и отказывалась встать или подвинуться, заявив, что она имеет право этого не делать(ц)
Не может подвинуться,ну и не надо, можно же аккуратно прямо по ней пройти. Главное вежливо,и с улыбкой!
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6k
Zhora 7 минут назад
Это как в поезде - наглые бабки или такие же "яжмамки" нередко покупают верхнюю полку, а занимают нижнюю, а потом типа "просят" поменяться. Сталкивался с таким не раз. Шлю лесом, либо требую доплатить (место на нижней полке заметно дороже) - после этого они всегда сливаются))
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1k
Шурман 17 минут назад
Не помню сколько лет назад это было мы летели кажется на Сардинию , я оплатил места за детей , мелкой может быть годик был , 3 места жена с детьми ну мелкую как обычно на коленки и пристегнуть , появился какой то мужик и начал говорить у них свободное место и хотел сесть , я отвязался на него , он сказал что ваша жена занимает 3 места , я не хотел ( честное словно не хотел ругаться ) , объяснил что вот билеты и места выкуплены нет он начал орать что с жирными людьми где его место он не хочет лететь , подошла стюардесса и он другое включил что типа не может быть так что за детей до 2х лет нужно платить , ему сказали что нужно и все как для взрослых , минут 30 он ссорился и пререкался потом ему нашли место в самолете . Слава богу моя жена не идет на конфликты а я вот любитель этого причем иду на конфликт если я прав , просто так рядом хоть гори все я хрен буду лезть . Бляха полет всего был 2 часа 40 а настроение подпортил реально . Но и это все фигня оказалось что машину он тоже снимал в Европа кар и там скандал устроил :) бывают судаки такие что лучше не портить на них нервы .
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143
AMATORI Полчаса назад
Когда дети были в таком возрасте что я мог посадить их на колени, я в маршрутках я всегда сажал их рядом и оплачивал проезд за них, но попадались персонажи, которые говорили возьми ребенка на колени мне сесть не где, бывало, что даже водитель это говорил, но я всегда отвечал, я это место оплатил и точка. Криков очень всегда много было
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12k
Graf_Dracula 36 минут назад
Нужно было молча выкинуть её за борт.
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551
Легендарный В-ий 37 минут назад
херасе, за выбор места 100 баксов. а нашим на Победе 200 руб "грабеж!")
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31k
Snork Snorkoff 38 минут назад
Я за то чтобы пистить сцаными тапками авторов таких историй
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−41
Alex Furlong 41 минуту назад
Бред какой-то . . .
Мать с детьми автоматом сажают вместе . . .

Система бронирования, при указании возраста детей ТУПО не позволяет родителям и детям сидеть отдельно.
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700
whytez 42 минуты назад
Эх, надо возвращать еженедельные порки баб на конюшнях.
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26k
Ваня 50 минут назад
ну раз такое дело - я бы сидел и пердел весь рейс...
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1k
Шурман 53 минуты назад
Летел 4 недели назад , рядом сел пацан лет 13 а его мама сразу за нами одна , она ему говорит садись быстро рядом он отказался , вот так вот весь полет я слушал рэп и он мне предлагал поиграть по сети в шарики :))))))) настырный малой , к матери вообще не хотел идти .
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10k
insaider Час назад
Куда только смотрит ювенальная юстиция? Кого это обезумевшее животное воспитает из своих детей,Бандер с Гитлером?!
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