Яжемать устроила адскую жизнь мужчине, не уступившему ей место в самолете

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Мужчина, заранее оплативший себе удобное место в самолете, не согласился отдать его матери, которая хотела лететь рядом со своими детьми. За это женщина изводила его весь полет. Узнав об этой истории, интернет возмущенно забурлил, причем одни возмущались поведением яжематери, а вторые - невежливостью мужчины. А ты за кого?
Анонимный мужчина рассказал в соцсетях леденящую душу историю о том, как яжемать превратила его полет в ад после того, как он отказался поменяться с ней местами в самолете, где она хотела сидеть рядом со своими детьми.
Забронировав место заранее и доплатив за это, мужчина был озадачен тем, что на его месте оказалась другая пассажирка. Надеясь получить немного больше места для ног на заранее выбранном месте, парень попросил женщину пересесть. Но она категорически не желала уходить с его места, из-за чего, в конечном итоге, полет превратился в один большой конфликт. Позже мужчина рассказал свою историю в социальных сетях, попросив всех, кто прочтет ее, высказать свое мнение о том, кто был прав в этом конфликте - он или женщина, попытавшаяся занять его место.
Забронировав место заранее и доплатив за это, мужчина был озадачен тем, что на его месте оказалась другая пассажирка. Надеясь получить немного больше места для ног на заранее выбранном месте, парень попросил женщину пересесть. Но она категорически не желала уходить с его места, из-за чего, в конечном итоге, полет превратился в один большой конфликт. Позже мужчина рассказал свою историю в социальных сетях, попросив всех, кто прочтет ее, высказать свое мнение о том, кто был прав в этом конфликте - он или женщина, попытавшаяся занять его место.
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«Недавно в самолете на меня набросилась женщина, которая хотела, чтобы я пересел, и вся ее семья могла сидеть в одном ряду. Но я специально трачу время, усилия и деньги на получение определенных мест во время путешествий. Я не могу позволить себе бизнес-класс, но я могу позволить себе доплатить за дополнительное пространство для ног, - рассказал молодой человек. - Но когда я пришел в самолет, она попросила меня поменяться местами. Однако предложенное место было в середине салона, что для меня просто ужасно. Я вежливо отказался, но она продолжала настаивать, а потом и вовсе набросилась на меня с руганью, - говорит потерпевший. - Потом к нам подошла пришла бортпроводница, но я сказал, что имею право остаться на этом месте, тем более что я заплатил за него около ста баксов дополнительно».
При поддержке летного состава парень остался на своем прежнем месте. Однако настойчивая мама была усажена рядом с ним. И она всю дорогу, как могла, старалась превратить его полет в ад.
При поддержке летного состава парень остался на своем прежнем месте. Однако настойчивая мама была усажена рядом с ним. И она всю дорогу, как могла, старалась превратить его полет в ад.
«Она намеренно заняла так много места, что я не мог пройти мимо, и отказывалась встать или подвинуться, заявив, что она имеет право этого не делать, - рассказал он. - Я понимаю, что семьи хотят сидеть вместе, и что для маленьких детей это необходимо. Но я не виноват, что они не спланировали это должным образом. У меня часто случалось так, что меня просили поменяться местами, и если дело было на коротких рейсах, я не отказывал. Но нам предстояло лететь 12 часов, и тут уж я, извините, не готов".
Читатели в соцсетях разделились: некоторые утверждали, что он должен был уступить матери, но многие встали на его сторону и рассказали, как бы они справились с ситуацией.
Читатели в соцсетях разделились: некоторые утверждали, что он должен был уступить матери, но многие встали на его сторону и рассказали, как бы они справились с ситуацией.
Один человек прокомментировал: «Я вам очень сочувствую. Я тоже могу летать не на всех местах в самолете. Сегодня вокруг полно людей, которые считают себя выше других, и из-за этого грубят и ведут себя просто непорядочно».
Другой пользователь добавил: «Вы заплатили за свое место и у вас есть права на его использование, а то, что мать не задумалась о местах заранее, — не ваша проблема».
Третий пользователь поддержал: «Если бы семья была так важна для нее, она могла бы очень легко зарезервировать места заранее. Она предпочла не делать этого, предполагая, что может воспользоваться кем-то еще. Это ненормально».
Кто-то еще рассказал: «Меня дважды просили пересесть за один международный рейс. В первый раз какому-то двухметровому парню понадобилось мое место в аварийном ряду для ног, во второй раз, как и в вашем случае, какая-то семья хотела сесть вместе. Я был милым парнем и помог всем, но сказал стюардессе, что в следующий раз пересяду только в бизнес-класс. После этого меня все-таки оставили в покое".
Следующий пользователь оказался еще категоричнее. "Эта мамаша знала, что делает, и знала, что эти места стоят денег, - написал он. - Но платить ей было жалко, вот она и решила вызвать в вас чувство вины и воспользоваться ими за ваш счет".
А вы как думаете? Кто был прав?
Другой пользователь добавил: «Вы заплатили за свое место и у вас есть права на его использование, а то, что мать не задумалась о местах заранее, — не ваша проблема».
Третий пользователь поддержал: «Если бы семья была так важна для нее, она могла бы очень легко зарезервировать места заранее. Она предпочла не делать этого, предполагая, что может воспользоваться кем-то еще. Это ненормально».
Кто-то еще рассказал: «Меня дважды просили пересесть за один международный рейс. В первый раз какому-то двухметровому парню понадобилось мое место в аварийном ряду для ног, во второй раз, как и в вашем случае, какая-то семья хотела сесть вместе. Я был милым парнем и помог всем, но сказал стюардессе, что в следующий раз пересяду только в бизнес-класс. После этого меня все-таки оставили в покое".
Следующий пользователь оказался еще категоричнее. "Эта мамаша знала, что делает, и знала, что эти места стоят денег, - написал он. - Но платить ей было жалко, вот она и решила вызвать в вас чувство вины и воспользоваться ими за ваш счет".
А вы как думаете? Кто был прав?
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: конфликт мать и дети место в самолете ну вы даете! скандал уступать или нет уступить место яжемать
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