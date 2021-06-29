Звезда "Папиных дочек" шокирует поклонников внешним видом

Мирослава Карпович прославилась благодаря сериалу "Папины дочки", где сыграла старшую из девочек. Милая и красивая актриса полюбилась многим, но долго этот образ девушка хранить не могла.
Красивая девушка никогда не страдала от лишнего веса и всегда была стройной. Однако, в последнее время Мирослава выглядит просто пугающе. Девушка опубликовала фотографии с Мальдив, где видна её жуткая худоба.
Подписчики актрисы тоже отметили чрезмерную стройность Мирославы.
«Мира, какая вы хрупкая! Вас бы накормить!»
«Какие тонкие ручки и ножки! Мне кажется, что Мирославе стоило бы обратит внимание на свое здоровье!»
«Какая-то неестественная худоба...»
По мнению нутрициолога Иринаы Писаревой, худоба Мирославы является нездоровой.
«Мирослава сильно похудела за короткий промежуток времени. Это плохо сказывается на эластичности коже — она не успевает адаптироваться, и могут возникнуть растяжки. Нарушается гормональный фон, что приводит к сбоям в работе эндокринной системы. Снижается уровень эстрогена, участвующего в процессе обновления клеток организма, а также помогающего женщине сохранить молодость и здоровье. На фоне резкого похудения может снизиться иммунитет», — подчеркнула специалист.
Писарева отметила, что излишняя худоба может быть признаком заболевания психики, когда человек не может принять себя и постоянно стремиться в себе что-то изменить.
«Безусловно, мы можем только гадать, какие реальные причины стоят за излишней худобой актрисы. Но осуждением или обсуждением тут вряд ли поможешь. Человек должен признать наличие у него проблемы и обратиться за соответствующей медицинской или психологической помощью», — закончила специалист.
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Стали груди жидкие, а глаза усталые.
Жизнь пошла диетная, жизнь пошла голодная
Стало не до секса мне, стала я холодная.