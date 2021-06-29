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Звезда "Папиных дочек" шокирует поклонников внешним видом

Звезда "Папиных дочек" шокирует поклонников внешним видом (4 фото)

Автор:
29 июня 2021 10:32
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: внешний вид   звёзды   интересное   мирослава карпович   фигура   фото   шоу бизнес   
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Мирослава Карпович прославилась благодаря сериалу "Папины дочки", где сыграла старшую из девочек. Милая и красивая актриса полюбилась многим, но долго этот образ девушка хранить не могла.

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Метки: внешний вид   звёзды   интересное   мирослава карпович   фигура   фото   шоу бизнес   
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14  комментариев
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90
118 Час назад
Случайно не анорексия ?
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696
Fiverknot 4 минуты назад
Надо ей располнеть, будет красивой.
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40
korney 16 минут назад
Стали ноги тонкие, стали щёки впалые,
Стали груди жидкие, а глаза усталые.
Жизнь пошла диетная, жизнь пошла голодная
Стало не до секса мне, стала я холодная.
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33k
Антон 43 минуты назад
Ножки тонкие, а жить то хочется!
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203k
Барон Мюнхгаузен 59 минут назад
Абсолютно дозвезды!
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11k
Евгений Час назад
Это явно проблемы в голове у человека и дай бог чтоб нашелся для неё авторитет, который убедил бы её обратиться к врачу.
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9k
Мафусаил Час назад
Срочно к бабуле в деревню, на месяц, дальше посмотрим!
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897
Электрик Час назад
Нервная булимия?
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25k
Рулон Обоев Час назад
Костный суповой набор.
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5k
Алексей Час назад
Есть видео где она ест пельмени?
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21k
Сибиряк Час назад
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Колька Валеркин сын 2 часа назад
Как была вобляром, так и осталась.
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PokemonKa
Pika-Pika? Сообщество: https://fishki.net/community/golaja-pravda
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