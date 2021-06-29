Звезда "Папиных дочек" шокирует поклонников внешним видом

Писарева отметила, что излишняя худоба может быть признаком заболевания психики, когда человек не может принять себя и постоянно стремиться в себе что-то изменить.

«Безусловно, мы можем только гадать, какие реальные причины стоят за излишней худобой актрисы. Но осуждением или обсуждением тут вряд ли поможешь. Человек должен признать наличие у него проблемы и обратиться за соответствующей медицинской или психологической помощью», — закончила специалист.