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Предлагаем вам ознакомиться с подборкой интересных фотографий.
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
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19.
Линотип — вид полиграфического оборудования, наборная строкоотливная машина, изобретённая в 1884 году (патент получен 26 августа 1884 года) американским инженером Отмаром Мергенталером. Линотип предназначен для отливки строк текста из типографского сплава - гарта. Строки текста формируют макет страницы. Страница может быть напечатана (размножена) методом высокой или глубокой печати на тигельных и ротационных машинах.
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