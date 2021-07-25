Интересные фотографии 1990 -х. 3

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Фото из России 1990-х годов.
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12.
На концерте группы «С.Т.Д.К.» (главный хит «Лето пролетело») на рынке «Юнона» в Санкт-Петербурге, 1998 год
14.
В первой половине 90‑х в России стали открываться заводы транснационального гиганта Coca-Cola.
Чтобы развозить продукцию компании по оптовым складам и торговым точкам Coca-Cola закупила крупную партию двух- и трехосных грузовиков ЗИЛ. Эти машины были сделаны по специальному заказу производителя напитков, имели оригинальную красно-белую окраску, специальный кузов-фургон и, главное, были оснащены американскими дизельными двигателями Caterpillar.
Чтобы развозить продукцию компании по оптовым складам и торговым точкам Coca-Cola закупила крупную партию двух- и трехосных грузовиков ЗИЛ. Эти машины были сделаны по специальному заказу производителя напитков, имели оригинальную красно-белую окраску, специальный кузов-фургон и, главное, были оснащены американскими дизельными двигателями Caterpillar.
16.
Американский религиозный деятель Билли Грэм выступает с проповедью в «Олимпийском», Москва, Россия, 1992 год
20.
Типичная сцена: рабочий, которому нечего делать из-за отсутствия заказов во время экономического кризиса, Москва, октябрь 1998 год
21.
12 апреля 1995 года на Горьковском автозаводе был собран 3х-миллионный легковой автомобиль. Им оказался ГАЗ-31029 «Волга» в комплектации «Люкс».
26.
«Маленький стакан три рубля, большой пять» Бабушки торгуют семечками на стихийном рынке, Поронайск (Сахалинская область), 24 июля, 1998 года
31.
Спортсмены несут факел Всемирных юношеских игр в Москве, за день до начала игр на стадионе в Лужниках, 10 июля, 1998 год
34.
Немецкий астронавт Клаус-Дитрих Фладе приветствует российских военных чиновников перед посадкой на космический корабль. Байконур, 1996 год
35.
Девушки из 90-х передают привет.
Если не видели 1 и 2 часть здесь:
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х. Часть 2
Если не видели 1 и 2 часть здесь:
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х. Часть 2
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Метки: Россия интересно люди страна фотографии
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