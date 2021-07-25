Интересные фотографии 1990 -х. 3

14.

В первой половине 90‑х в России стали открываться заводы транснационального гиганта Coca-Cola.

Чтобы развозить продукцию компании по оптовым складам и торговым точкам Coca-Cola закупила крупную партию двух- и трехосных грузовиков ЗИЛ. Эти машины были сделаны по специальному заказу производителя напитков, имели оригинальную красно-белую окраску, специальный кузов-фургон и, главное, были оснащены американскими дизельными двигателями Caterpillar.