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Интересные фотографии 1990 -х. 3

Интересные фотографии 1990 -х. 3 (35 фото)

Автор:
25 июля 2021 21:07
Метки: Россия   интересно   люди   страна   фотографии   
1797
35
Фото из России 1990-х годов.
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Метки: Россия   интересно   люди   страна   фотографии   
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5  комментариев
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926
Сергей 2 часа назад
спасибо ТС
наконец-то нормальные фото из нашей юности, а не лубок, не чернуха
и в то время люди жили, влюблялись, женились, работали, отдыхали
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7k
Фobosgrunt 49 секунд назад
Перепутан зимний дворец и зимний стадион на манежной.
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9k
БарНалей Час назад
Да, было время...
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538
Старичок Час назад
это было время лютого треша, не хотелось бы переживать снова этот пздц.
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13k
Владислав Грецов 2 часа назад
да уж...святые 90-е...как вспомнишь так вздрогнешь...
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