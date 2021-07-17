Интересные фотографии 1990 -х. 2

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Фото из России 1990-х годов.
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7.
Женщина разводит куриц на мясо в своей квартире на пятом этаже, Москва или Подмосковье, 12 февраля 1994 год.
9.
Сотрудники ОМОНа задержали группу кавказцев, подозреваемых в разбойном нападении на Бауманский рынок в центре Москвы. Март, 1995 год.
12.
10 мая 1993 года в 10:05 утра на «РТР» вышел первый выпуск культовой юмористической программы «Городок».
18.
1998 год, Журналист «Интерфакса» спросил президента о возможной девальвации рубля. Борис Ельцин ответил: "Девальвации не будет, это я заявляю твердо и четко. И я тут не просто фантазирую — это все просчитано".
Через три дня правительство отказалось платить по Государственным краткосрочным обязательствам и российский рубль обрушился.
Август 1998 года серьёзно ухудшил положение и без того небогатого населения и разорил бизнес.
Через три дня правительство отказалось платить по Государственным краткосрочным обязательствам и российский рубль обрушился.
Август 1998 года серьёзно ухудшил положение и без того небогатого населения и разорил бизнес.
19.
Евгений Осин, Лолита Милявская и Александр Цекало на одной из частных вечеринок. Россия, 1990-е годы.
24.
Леонид Якубович посетил военнослужащих в Чечне. Начало 2000-х.
Приезжал, кстати говоря, он не один раз.
Приезжал, кстати говоря, он не один раз.
25.
Сергей Бодров мл. в подземном переходе возле станции метро, 1997 год.
Фото Игоря Мухина для русскоязычной версии французского журнала "Премьер".
Фото Игоря Мухина для русскоязычной версии французского журнала "Премьер".
34.
Исполнительница хита «Девочка-ночь» Лада Дэнс после концерта в одном из городов России, 1995 год.
35.
Девушка из 90-х передаёт привет.
Если не видели 1 часть здесь: Интересные фотографии 1990 -х
Если не видели 1 часть здесь: Интересные фотографии 1990 -х
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Метки: Россия интересно.люди страна фотографии
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