Интересные фотографии 1990 -х. 2

18.

1998 год, Журналист «Интерфакса» спросил президента о возможной девальвации рубля. Борис Ельцин ответил: "Девальвации не будет, это я заявляю твердо и четко. И я тут не просто фантазирую — это все просчитано".



Через три дня правительство отказалось платить по Государственным краткосрочным обязательствам и российский рубль обрушился.

Август 1998 года серьёзно ухудшил положение и без того небогатого населения и разорил бизнес.