Интересные фотографии 1990 -х

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30
Фото из России 1990-х годов.
2.
Дмитрий Нагиев с Клаудией Шиффер. Россия, Санкт-Петербург, 1997 год.
В 1997 году известная модель прилетела в Санкт-Петербург, где приняла участие на показе мод. Ведущим этого мероприятия оказался Дмитрий Нагиев. Чтобы не упасть в грязь лицом, шоумен купил себе дорогой смокинг на ярмарке СКК. На наряд он потратил в два раза больше, чем получил за работу ведущего. Понятно, что Дмитрий не упустил возможность сфотографироваться с Клаудией Шиффер.
Совместное фото он выставил на своей странице в Instagram и подписал "Моя бывшая".
В 1997 году известная модель прилетела в Санкт-Петербург, где приняла участие на показе мод. Ведущим этого мероприятия оказался Дмитрий Нагиев. Чтобы не упасть в грязь лицом, шоумен купил себе дорогой смокинг на ярмарке СКК. На наряд он потратил в два раза больше, чем получил за работу ведущего. Понятно, что Дмитрий не упустил возможность сфотографироваться с Клаудией Шиффер.
Совместное фото он выставил на своей странице в Instagram и подписал "Моя бывшая".
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3.
"Пассажирский самолет бройлер 747 терпит крушение над водами атлантического океана в течение 325 серии. Экипаж лайнера отважно борется за спасению жизни пассажиров. Действующие лица: Не унывающий и мужественный командор. Изобретательный и находчевый второй пилот Дринкинс. Симпатичная и невозмутимая стюардесса."
Татьяна Иванова, Алексей Агопьян и Юрий Стыцковский на съёмках рубрики «Крутое пике» юмористической передачи «Каламбур» (62 выпуск). 1998 год.
Татьяна Иванова, Алексей Агопьян и Юрий Стыцковский на съёмках рубрики «Крутое пике» юмористической передачи «Каламбур» (62 выпуск). 1998 год.
5.
Николай Фоменко с коллегами во время работы на радио. Россия, 1997 год.
Впервые голос Николая Фоменко зазвучит на «Русском» в 1995 году, в передаче «Русские гвозди», а в 1996 -м и в культовых заставках рекламной службы «Русского радио».
Поначалу все шутки, из-за которых телефон рекламной службы знает вся страна, придумывал и Фоменко, и сами создатели радиостанции. Потом их начал сочинять народ, присылая свои собственные любимые поговорки на сайт в Интернете, откуда перлы народного остроумия с благодарностью вылавливались командой радиостанции. ( Крепче за шоферку держись, баран!, Советские поезда – самые поездатые поезда в мире!, Пользуясь случаем – хочу! и т.д.)
Впервые голос Николая Фоменко зазвучит на «Русском» в 1995 году, в передаче «Русские гвозди», а в 1996 -м и в культовых заставках рекламной службы «Русского радио».
Поначалу все шутки, из-за которых телефон рекламной службы знает вся страна, придумывал и Фоменко, и сами создатели радиостанции. Потом их начал сочинять народ, присылая свои собственные любимые поговорки на сайт в Интернете, откуда перлы народного остроумия с благодарностью вылавливались командой радиостанции. ( Крепче за шоферку держись, баран!, Советские поезда – самые поездатые поезда в мире!, Пользуясь случаем – хочу! и т.д.)
6.
Прохожие помогают бабушке проверить на подлинность её месячную пенсию, выданную новой деноминированной купюрой, 1998 год.
7.
Лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко даёт интервью перед выступлением в клубе «Баобаб». Россия, Омск, 1998 год.
11.
Бдительный охранник и вкладчики банка «Менатеп» на Триумфальной площади.
Россия, Москва, 1998 год.
Россия, Москва, 1998 год.
13.
Мисс СССР Юлия Лемигова, позирует в купальнике во время записи конкурса Мисс Вселенная 1991 в Лас-Вегасе, штат Невада.
14.
Певица Ирина Салтыкова на съёмках клипа «Серые глаза». Россия, 1995 год.
В 1994 году состоялся её сольный дебют на концертной эстраде — в Москве в кинотеатре «Варшава», где она исполнила песню «Отпусти меня» на музыку и слова С. Мудрова, которая позже вошла в её дебютный альбом.
1 февраля 1995 года Ирина записала свою первую песню «Серые глаза» на музыку Олега Молчанова, ранее работавшего с Натальей Ветлицкой и написавшего её хит «Playboy», и слова Аркадия Славоросова.
Для записи первого альбома «Серые глаза» и видеоклипа к одноимённой песне певице пришлось заложить драгоценности и квартиру в Москве. Салтыкова сделала ставку на сексуальность, поэтому видео получилось достаточно провокационным для того времени. Сама Ирина говорит: «„Серые глаза“ — это моя визитная карточка». Через две недели, после попадания клипа в телеэфир, Ирина начала получать предложения от звукозаписывающих компаний о покупке альбома. Певица отдала предпочтение студии «Союз», и в середине 1995 года альбом вышел и стал бестселлером, заняв второе место по продажам и уступив лишь альбому Аллы Пугачёвой.
В 1994 году состоялся её сольный дебют на концертной эстраде — в Москве в кинотеатре «Варшава», где она исполнила песню «Отпусти меня» на музыку и слова С. Мудрова, которая позже вошла в её дебютный альбом.
1 февраля 1995 года Ирина записала свою первую песню «Серые глаза» на музыку Олега Молчанова, ранее работавшего с Натальей Ветлицкой и написавшего её хит «Playboy», и слова Аркадия Славоросова.
Для записи первого альбома «Серые глаза» и видеоклипа к одноимённой песне певице пришлось заложить драгоценности и квартиру в Москве. Салтыкова сделала ставку на сексуальность, поэтому видео получилось достаточно провокационным для того времени. Сама Ирина говорит: «„Серые глаза“ — это моя визитная карточка». Через две недели, после попадания клипа в телеэфир, Ирина начала получать предложения от звукозаписывающих компаний о покупке альбома. Певица отдала предпочтение студии «Союз», и в середине 1995 года альбом вышел и стал бестселлером, заняв второе место по продажам и уступив лишь альбому Аллы Пугачёвой.
16.
Группа «Иванушки International» с плакатом своей группы. Россия, 1996 год.
Первый концерт группы прошёл в ноябре 1995 года в Москве, в доме на Трёхгорном валу. В тот период коллектив по инициативе Игоря Матвиенко неоднократно бесплатно выступал в московских школах, на выпускных и последних звонках. Перед тем как исполнить свои песни — «Вселенная», «Малина» и «Этажи» — группа обращалась к аудитории с просьбой придумать им название. Первоначально они выступали под различными псевдонимами («Союз-Апполонов», «Подсолнухи», «Карандаши», «Третий Интернатанцевал», «Дон Хип-Хоп и Санча Дансер», «Мечтать» и другие). Официальной датой основания коллектива считается 10 ноября 1995 года; только спустя полгода появилось окончательное название «Иванушки International» — однажды Герман Витке зашёл в студию и, увидев участников группы, удивлённо сказал: «Что это за Иванушки такие?», поскольку они внешне напоминали героев русских сказок.
Название коллектива отражает идею Игоря Матвиенко совместить лучшие традиции русской народной музыки, советской эстрады и популярные зарубежные танцевальные стили (евродэнс, транс и другие), большое внимание уделяя саунд-дизайну.
Первое время выступали в клубах и казино (гонорар — 500 $). Первый видеоклип — «Вселенная» — не принёс группе особого успеха. Идея снимать второй клип на композицию «Тучи» была рискованной (стиль трип-хоп был нетипичен для отечественной эстрады тех лет), однако коллектив к тому моменту начинал отчаиваться, а Матвиенко подумывал о роспуске «Иванушек» и решился на эксперимент. После выпуска клипа на группу обрушилась популярность, «Иванушки» стали давать по три выступления в день. Всюду группу сопровождали толпы фанаток. Транспорт, на котором группа уезжала с концерта, «от полноты чувств» нередко переворачивали или покрывали росписями. В адреса жён артистов периодически сыпались угрозы. Однако, по словам Григорьева-Апполонова, никаких оргий с фанатками у них не было. Музыканты оставались верны своим девушкам.
Первый концерт группы прошёл в ноябре 1995 года в Москве, в доме на Трёхгорном валу. В тот период коллектив по инициативе Игоря Матвиенко неоднократно бесплатно выступал в московских школах, на выпускных и последних звонках. Перед тем как исполнить свои песни — «Вселенная», «Малина» и «Этажи» — группа обращалась к аудитории с просьбой придумать им название. Первоначально они выступали под различными псевдонимами («Союз-Апполонов», «Подсолнухи», «Карандаши», «Третий Интернатанцевал», «Дон Хип-Хоп и Санча Дансер», «Мечтать» и другие). Официальной датой основания коллектива считается 10 ноября 1995 года; только спустя полгода появилось окончательное название «Иванушки International» — однажды Герман Витке зашёл в студию и, увидев участников группы, удивлённо сказал: «Что это за Иванушки такие?», поскольку они внешне напоминали героев русских сказок.
Название коллектива отражает идею Игоря Матвиенко совместить лучшие традиции русской народной музыки, советской эстрады и популярные зарубежные танцевальные стили (евродэнс, транс и другие), большое внимание уделяя саунд-дизайну.
Первое время выступали в клубах и казино (гонорар — 500 $). Первый видеоклип — «Вселенная» — не принёс группе особого успеха. Идея снимать второй клип на композицию «Тучи» была рискованной (стиль трип-хоп был нетипичен для отечественной эстрады тех лет), однако коллектив к тому моменту начинал отчаиваться, а Матвиенко подумывал о роспуске «Иванушек» и решился на эксперимент. После выпуска клипа на группу обрушилась популярность, «Иванушки» стали давать по три выступления в день. Всюду группу сопровождали толпы фанаток. Транспорт, на котором группа уезжала с концерта, «от полноты чувств» нередко переворачивали или покрывали росписями. В адреса жён артистов периодически сыпались угрозы. Однако, по словам Григорьева-Апполонова, никаких оргий с фанатками у них не было. Музыканты оставались верны своим девушкам.
23.
Девушки на Большом Московским фестивале пива.
Россия, Москва, 17-25 июля 1999 года. Стадион "Лужники".
Россия, Москва, 17-25 июля 1999 года. Стадион "Лужники".
29.
Ведущим программы «МузОбоз» Иван Демидов в студии телекомпании ВИD.
Россия, Москва, «Останкино», 1990-е годы.
Россия, Москва, «Останкино», 1990-е годы.
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Метки: Россия интересно люди страна фотографии
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