Интересные фотографии 1990 -х

16.

Группа «Иванушки International» с плакатом своей группы. Россия, 1996 год.



Первый концерт группы прошёл в ноябре 1995 года в Москве, в доме на Трёхгорном валу. В тот период коллектив по инициативе Игоря Матвиенко неоднократно бесплатно выступал в московских школах, на выпускных и последних звонках. Перед тем как исполнить свои песни — «Вселенная», «Малина» и «Этажи» — группа обращалась к аудитории с просьбой придумать им название. Первоначально они выступали под различными псевдонимами («Союз-Апполонов», «Подсолнухи», «Карандаши», «Третий Интернатанцевал», «Дон Хип-Хоп и Санча Дансер», «Мечтать» и другие). Официальной датой основания коллектива считается 10 ноября 1995 года; только спустя полгода появилось окончательное название «Иванушки International» — однажды Герман Витке зашёл в студию и, увидев участников группы, удивлённо сказал: «Что это за Иванушки такие?», поскольку они внешне напоминали героев русских сказок.



Название коллектива отражает идею Игоря Матвиенко совместить лучшие традиции русской народной музыки, советской эстрады и популярные зарубежные танцевальные стили (евродэнс, транс и другие), большое внимание уделяя саунд-дизайну.



Первое время выступали в клубах и казино (гонорар — 500 $). Первый видеоклип — «Вселенная» — не принёс группе особого успеха. Идея снимать второй клип на композицию «Тучи» была рискованной (стиль трип-хоп был нетипичен для отечественной эстрады тех лет), однако коллектив к тому моменту начинал отчаиваться, а Матвиенко подумывал о роспуске «Иванушек» и решился на эксперимент. После выпуска клипа на группу обрушилась популярность, «Иванушки» стали давать по три выступления в день. Всюду группу сопровождали толпы фанаток. Транспорт, на котором группа уезжала с концерта, «от полноты чувств» нередко переворачивали или покрывали росписями. В адреса жён артистов периодически сыпались угрозы. Однако, по словам Григорьева-Апполонова, никаких оргий с фанатками у них не было. Музыканты оставались верны своим девушкам.