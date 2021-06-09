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Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х (30 фото)

Автор:
09 июня 2021 21:03
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   интересно   люди   страна   фотографии   
1192
30
Фото из России 1990-х годов.
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Метки: Россия   интересно   люди   страна   фотографии   
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1k
0lov 2 часа назад
...Салтыкова клевая...
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33k
Гёз Уленшпигель 45 минут назад
Посмотрел. Ностальганул. Но, чёт, как-то неохота туда.
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42k
doker 58 минут назад
Поностальгировал. Молодости пофиг на неурядицы - жизнь требует, энергия бурлит!
Мозгов бы ещё...
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1k
cbgcbr Час назад
Думал посмотреть как сейчас выглядит "мисс" ,,,? Попал на старую новость-Американская теннисистка чешского происхождения Мартина Навратилова женилась на своей давней подруге Юлии Лемиговой. Дааа -сколько мужиков по Юлии сохло.
Мартина победила заболевание раком, Юля ее поддерживала и помогала. Да и у Юлии тоже была ужасная трагедия в семье. Обе как выясняется пережили трудные времена, надеюсь что теперь они счастливы.
Навратилова -прекрасная теннисистка, смотрел чемпионаты по телеку.

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