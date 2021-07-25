На удивление,мультфильм с ярко выраженным бунтарским духом легко прошел строгую цензуру. Премьера состоялась в кинотеатре мультипликационного

фильма «Баррикада». Зрители шли со всех концов Москвы с детьми самых разных возрастов. Билеты раскупались мгновенно, и достать их было трудно.Уже после успешной премьеры начались трудности. Многие представители старшего поколения были в шоке от короткого платья Принцессы и лохматой прически Трубадура. В Минкульт писали письма, полные возмущения текстами песен: мол, как можно петь детям про разбойников и покойников?Гневную реакцию мультик вызвал и у представителей творческой интеллигенции. "Моя жена до сих пор помнит художественный совет, на котором "Бременских музыкантов" разбирали по косточкам. Композитор Ростислав Бойко назвал наш мюзикл "марихуаной для детей", а Наталья Сац с возмущением говорила о том, что Тихона Хренникова было продано всего 3 млн экземпляров, а "Бременских музыкантов" - 28 млн пластинок, что свидетельствует о приближении развала страны", - вспоминал Юрий Энтин.

Некоторые строили целые конспирологические версии о том, что сами музыканты - это группа The Beatles, а в образе Принцессы усмотрели дочь генерального секретаря Галину Брежневу, среди поклонников которой были циркачи и артисты. Но создатели "Бременских музыкантов" опровергали все эти теории.В итоге признанный шедевр не получил ни одной отечественной награды. Ленту хотели отправить на фестиваль в Берлин, но и туда ему путь закрыли.Есть легенда, что жертвой "Бременских музыкантов" пал и Олег Анофриев. Мол, он спел на концерте в Кремлевском дворце главный хит мультмюзикла и на фразе "Нам дворцов заманчивые своды не заменят никогда свободы" обвел рукой правительственные ложи. После этого певца якобы не приглашали выступать в главный концертный зал страны, а во второй части заменили Муслимом Магомаевым.На самом деле, по словам Анофриева, во времена Брежнева он еще не пел в Кремлевском дворце. А замена во второй части "Бременских", по словам Геннадия Гладкова, связана с тем, что Трубадура решили сделать более взрослым, а его голос, соответственно, более баритонистым.И хотя мультфильм не получил никаких наград, он был настолько успешен, что руководство кинотеатра "Баррикада" попросило снять продолжение. При этом сами авторы об этом даже и не думали. В итоге в 1973 году появился анимационный мюзикл "По следам бременских музыкантов". А в 2000 году вышел мультфильм "Новые бременские", где главным героем стал сын Трубадура и Принцессы. Но это уже совсем другая и,как мне кажется,не совсем удачная история.