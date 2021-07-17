Проститутки из Одессы не поделили клиента-турка и устроили потасовку

Кому достался "принц" с тугим кошельком, история, к сожалению, умалчивает.
Три женщины с низкой социальной ответственностью устроили потасовку прямо на рабочем месте - рядом с заправкой в селе Бурлачья Балка под Одессой. Как сообщает местный ТГ-канал, причиной конфликта стала конкуренция за "южного принца" из Турции.
Более стройная и привлекательная "коллега" отбила мужчину у женщины в розовой блузке, и та накинулась на товарку с кулаками.
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Чем закончилась эта "смертельная битва", и кому достался турок (и достался ли), история, к сожалению, умалчивает.
И к слову, Одесса негласно считается столицей украинского секс-туризма. Проституток тут хватает. Особенно в летний сезон. Поэтому неудивительно, что там такая дикая конкуренция за клиентов.
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Призываю российскую молодеж выходить на протесты!
Призываю свергнуть Путина и повесить на красной площади по приговору народного трибунала
Призываю вернуть Крым Украине(, потом купим)
призываю жителей Восточной Пруссии провести референдум по поводу возврата в состав Германии
вооружайитесь, люди. безоружен только скот!
не будь скотом!
Пригожин и Кадыров псы-гомосеки. Сын шалавы, убивший первого русского в 16(пленному горло долго кромсал) и детский сутенер. Оба педофилы. Призываю убивать из шестёрок и из самих
ну ка, накажи меня, ФСБ
Он опять смог развязать смирительную рубашку.
Классика 24 с кнопками
Я к тому, что обычно дорожные прост.ит.утки не сами по себе, а с сутенерами/сутенершами, которым по-большому пох, кто из его девок будет обслуживать клиента. И они за нарушения трудовой дисциплины своих работниц неслабо штрафуют, особенно такую потасовку на глазах у всех, так что разборки между на виду у всех практически исключены
P.S Волга прикольная проехала, это сутенеры?
Оказывается нельзя такое про вукраину писать! Це вэлыка эуропейська страна, культурна страна. А цэ всэ брэхня, путиньска пропаганда!
- Я и общественный транспорт не очень-то...
Чтоб рассорить всех хохлов,
В чёрной волге сутенёры,
Р.Боширов-А.Петров.