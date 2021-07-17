Проститутки из Одессы не поделили клиента-турка и устроили потасовку

Три женщины с низкой социальной ответственностью устроили потасовку прямо на рабочем месте - рядом с заправкой в селе Бурлачья Балка под Одессой. Как сообщает местный ТГ-канал, причиной конфликта стала конкуренция за "южного принца" из Турции.

Более стройная и привлекательная "коллега" отбила мужчину у женщины в розовой блузке, и та накинулась на товарку с кулаками.