FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 2983 поста • 1064 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
Проститутки из Одессы не поделили клиента-турка и устроили потасовку

Проститутки из Одессы не поделили клиента-турка и устроили потасовку (2 фото + 1 видео)

Автор:
17 июля 2021 18:03
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   драка   клиент   одесса   проститутки   турок   
2540
2
1

Кому достался "принц" с тугим кошельком, история, к сожалению, умалчивает.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: видео   драка   клиент   одесса   проститутки   турок   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
48
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
48  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
101
Бритва 2 часа назад
Драку продлевать будете?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
3k
Кистень Минуту назад
Им что, фуроводов недостаточно? В сотне метров полно фур!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−91
с миру по нитке 3 минуты назад
турок бы обеих вы.еба.л за двойную цену это вам не европеец куколд.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
pssst 10 минут назад
Евросервис, че. Борьба за клиента.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
486
Голосмордора 13 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
azuver 21 минуту назад
Конкуренция,ули.Видимо проституток много,а клиентов мало.Особенно турков.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
67
SilentBod 43 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
−20
Князь Курбский 47 минут назад
Не стыдно быть русским Стыдно когда пенсия €130 считается большой и детям на лечение в гейропе деньги смсками по копейке собирают
Призываю российскую молодеж выходить на протесты!
Призываю свергнуть Путина и повесить на красной площади по приговору народного трибунала
Призываю вернуть Крым Украине(, потом купим)
призываю жителей Восточной Пруссии провести референдум по поводу возврата в состав Германии

вооружайитесь, люди. безоружен только скот!

не будь скотом!

Пригожин и Кадыров псы-гомосеки. Сын шалавы, убивший первого русского в 16(пленному горло долго кромсал) и детский сутенер. Оба педофилы. Призываю убивать из шестёрок и из самих

ну ка, накажи меня, ФСБ
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−20
Князь Курбский 48 минут назад
В борделях Евросоюза на каждую гражданку Украину 8,9 гражданок и граждан России
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−20
Князь Курбский 50 минут назад
Ух ты!
Классика 24 с кнопками
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
mikhanych 52 минуты назад
думаю потомок Ататбрка достался той, у которой побоев меньше, а зубов больше
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
47k
parallax 52 минуты назад
В итоге турку пришлось платить обеим
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
178
Nаnе First NameLаst 53 минуты назад
Ну красная победила однозначно! И неудивительно - у неё весовая категория выше. Граждане женщины - учим физику и взаимодействие тел с разной массой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Will2006 59 минут назад
А где видно, что это прост.ит.утки? Вполне могут быть обычными тетками, не поделившими, например, очередь к заправочной колонке

Я к тому, что обычно дорожные прост.ит.утки не сами по себе, а с сутенерами/сутенершами, которым по-большому пох, кто из его девок будет обслуживать клиента. И они за нарушения трудовой дисциплины своих работниц неслабо штрафуют, особенно такую потасовку на глазах у всех, так что разборки между на виду у всех практически исключены
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Кыся Час назад
А почём они там? Друг интересуется.

P.S Волга прикольная проехала, это сутенеры?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−20
Князь Курбский Кыся 49 минут назад
24 классика, причем до 72
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Лабуда Час назад
Заметили как лютуют хiхлы, минусят аж майка заворачивается!

Оказывается нельзя такое про вукраину писать! Це вэлыка эуропейська страна, культурна страна. А цэ всэ брэхня, путиньска пропаганда!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Дарвин и аморальная премия Час назад
В итоге турок лказался молдаванином
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Юлия 2 часа назад
Так может, он за драку им и заплатил? Ну захотелось зрелищ мужичку, что-то новенькое однако ж.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Михаил 2 часа назад
Так они же страшные. И это как же всё должно быть хреново, чтобы опуститься до такого?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Taximaxi 2 часа назад
Вновь в Одессу приезжали,
Чтоб рассорить всех хохлов,
В чёрной волге сутенёры,
Р.Боширов-А.Петров.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
246
Brontozavr1 2 часа назад
Боевая проститутка. Только вот не надо весь украинский народ обсирать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 13 комментариев
Показать ещё
ТОП-6 бесшумных электрических щёток 20201 года ТОП-6 бесшумных электрических щёток 20201 года "Вези меня в Югорск, петух!": В ХМАО пассажирка такси подралась с водителем "Вези меня в Югорск, петух!": В ХМАО пассажирка такси подралась с водителем После замечания о доставке посылки курьер Amazon напала на клиентку и сломала ей нос После замечания о доставке посылки курьер Amazon напала на клиентку и сломала ей нос Сотрудники банка на Кубани пришли "выбить долг", но неожиданно получили отпор Сотрудники банка на Кубани пришли "выбить долг", но неожиданно получили отпор "Ты недоношенный, и ты сдохнешь": в Новосибирке пьяная пассажирка избила слабослышащего водителя "Ты недоношенный, и ты сдохнешь": в Новосибирке пьяная пассажирка избила слабослышащего водителя Стендап-комика Мирзализаде избили за шутку о русских и "об*****ном матрасе" Стендап-комика Мирзализаде избили за шутку о русских и "об*****ном матрасе"
Dionysus
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

383680



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Само небо ополчилось на образ "иконы Америки"
3
83
Само небо ополчилось на образ "иконы Америки"
Почему у канистры три ручки
2
61
Почему у канистры три ручки
﻿
О роботе, который завоюет ваш ковёр и ваше сердце
О роботе, который завоюет ваш ковёр и ваше сердце
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Просто наверни и прокрути!
4
14

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#люди#подборка#Москва#животные#кино#автомир#дтп#Германия#коронавирус
#интересно#история#прикол#картинки#фотографии#СССР#ynews#комментарии#новости#в мире
#фото#факты#Россия#аварии#автомобили#сша#познавательно#приколы#авто аварии#полиция

На что жалуетесь?

Вернуться