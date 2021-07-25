В Нижегородской области трактором оттаскивали горящий локомотив от цистерн с топливом

1128
1
2
Обычная перевозка цистерн с топливом чуть не закончилась трагедией. В Навашинском районе на станции Тёшино из-за неисправности электрооборудования во втором отсеке электровоза случился пожар.
Машинисты вовремя остановили состав и сообщили о проблеме. Прибывшие на место сотрудники МЧС приняли решение оттащить опасный локомотив от цистерн с горючим. Для этого была проведена необычная спасательная операция. Но в этот раз все закончилось благополучно.
Один из прибывших спасателей, Сергей Дажинов, подогнал к горящему локомотиву свой трактор и с помощью тросов оттащил его от состава. В какой-то момент на видео кажется, что маленький трактор не сможет сдвинуть с места такую громадину.
Если бы спасателю не удалось вовремя оттащить горящий локомотив от состава, последствия были бы непредсказуемыми.
Источник:
Ссылки по теме:
- В Челябинске из-за удара молнии сгорела крыша жилого дома
- Авария на трубопроводе вызвала впечатляющий пожар в Мексиканском заливе
- В Химках прогремел взрыв в одном из жилых домов
- К тушению пожара на Октябрьской набережной в Петербурге привлекли армию
- Из-за упавшего на дом электрокабеля пожар закончился фейерверком
34
Понравилось34
Новости партнёров
С раскачки надо тракторку.
у нас по промбазе Краснодаглавснаб на Уральской 126 товарные вагоны так таскали, от склада к складу.....
но локомотив-то раз в 5 потяжелее будет....