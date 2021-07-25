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В Нижегородской области трактором оттаскивали горящий локомотив от цистерн с топливом

В Нижегородской области трактором оттаскивали горящий локомотив от цистерн с топливом (1 фото + 2 видео)

Автор:
25 июля 2021 14:55
Сообщество : Жить в России
Метки: Нижегородская область   видео   локомотив   мчс   пожар   трактор   
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Обычная перевозка цистерн с топливом чуть не закончилась трагедией. В Навашинском районе на станции Тёшино из-за неисправности электрооборудования во втором отсеке электровоза случился пожар.

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Метки: Нижегородская область   видео   локомотив   мчс   пожар   трактор   
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6  комментариев
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157k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
Просто интересно.
С раскачки надо тракторку.
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−46
Племянник Путина 6 минут назад
трактористу отгул дадут на сутки. наверное..
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98
Гиви 17 минут назад
Тракторист-мужик.
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558k
Alexey Berestenko Час назад
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2k
foggen2 Час назад
Нестандартное,но как показала практика действенное решение.Спасатель-тракторист молодец,заслуживает как минимум премию в размере оклада.
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78k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
молодцы
у нас по промбазе Краснодаглавснаб на Уральской 126 товарные вагоны так таскали, от склада к складу.....
но локомотив-то раз в 5 потяжелее будет....
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