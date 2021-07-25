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Что интересного нам может рассказать история? На самом деле очень многое, начиная от освещения исторических событий, о которых вы, возможно, не знали и заканчивая редкими снимками знаменитостей прошлых лет. Мы собрали для вас интересные исторические снимки, которые помогут вам хотя бы ненадолго вернуться в прошлое и посмотреть, как всё было устроено раньше.
5.
Последний снимок вулканолога Дэвида Джонстона за 13 часов до смерти в результате извержения вулкана Сент-Хеленс, 1980 год
7.
Марлен Дитрих задержана на вокзале в Париже в 1933 году за нарушение запрета на ношение женщинами брюк
12.
Роберт Де Ниро с матерью Мартина Скорсезе. Раньше она готовила для актеров и съемочной группы на съемках фильмов своего сына, 1980-е
15.
Шведская активистка Элин Вагнер стоит напротив «стопки подписей» под петицией с требованием предоставить женщинам право голоса. Всего было собрано 351 454 подписи. Швеция, 1914 год
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