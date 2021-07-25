Что интересного нам может рассказать история? На самом деле очень многое, начиная от освещения исторических событий, о которых вы, возможно, не знали и заканчивая редкими снимками знаменитостей прошлых лет. Мы собрали для вас интересные исторические снимки, которые помогут вам хотя бы ненадолго вернуться в прошлое и посмотреть, как всё было устроено раньше.

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2. Досмотр снов по дороге в детский сад, СССР, 1980-е 0

3. Библиотека, найденная в Тибете. Более 80 тысяч неприкосновенных свитков и книг 0

4. Кристофер Уокен, 1977 год 0

5. Последний снимок вулканолога Дэвида Джонстона за 13 часов до смерти в результате извержения вулкана Сент-Хеленс, 1980 год 0

6. Элтон Джон и Мадонна за кулисами церемонии вручения премии Brit Awards, 1995 год 0

7. Марлен Дитрих задержана на вокзале в Париже в 1933 году за нарушение запрета на ношение женщинами брюк 0

8. Берлин, 1945 год 0

9. Щёточка для спины с зеркалом заднего вида, 1947 год 0

10. Тракторист на целине, конец 1950-х годов 0

11. Джек Николсон в роли Джокера, 1989 год 0

12. Роберт Де Ниро с матерью Мартина Скорсезе. Раньше она готовила для актеров и съемочной группы на съемках фильмов своего сына, 1980-е 0

13. Регулировщик движения, Майами, 1931 год 0

14. Мэрилин Монро, 1958 год 0

15. Шведская активистка Элин Вагнер стоит напротив «стопки подписей» под петицией с требованием предоставить женщинам право голоса. Всего было собрано 351 454 подписи. Швеция, 1914 год 0

16. Члены ленинградского шейпинг-клуба «Олимп», 1988 год 0

17. Кассандра Петерсон, она же Эльвира — повелительница тьмы, 1988 год 0

18. Киану Ривз в Нью-Йорке, 1997 год 0

19. Классовые различия, Великобритания, 1937 год 0

20. Памела Андерсон в 1993 году 0