Кто сломал нос Большому Сфинксу?

Причём тут Наполеон Бонапарт и какой еще части тела лишился бедолага Сфинкс за свою долгую жизнь.
Большой Сфинкс считается самым древним монументом на Земле. Правда, страж покоя фараонов скрывает свой истинный возраст, как кокетливая барышня. По самым скромным прикидкам ему может быть около 4 500 лет, по более смелым - примерно 7 000, а кое-кто из египтологов вообще замахнулся на все 13 000. Мол, его вообще изваяли не египтяне, а какая-то древняя высокоразвитая раса.
По этому поводу есть пара баек для впечатлительных туристов и одна более "научная" теория, к которой на деле тоже есть вопросы.
Байка №1. Во всём виноват Наполеон
21 июля 1798 года французская армия продемонстрировала кузькину мать турецко-египетскому войску. Дело было буквально в паре километров от пирамид Гизы. В ходе этих событий Сфинкс и лишился носа.
А вот подробности разнятся в зависимости от рассказчика. В одном варианте нос случайно отбило пушечное ядро, запущенное криворуким канонером. В другом - это было сделано специально, по приказу Наполеона. Он якобы хотел увезти отколотый нос статуи в Лувр как трофей.
Байка №2. Хулиганство англичан и мамелюков
В этой версии событий место французских солдат занимают либо англичане (в 1882 году Британия воевала с Египтом), либо мамлюки (это такой египетский вариант казачества). Якобы солдаты отстрелили Сфинксу нос из простого хулиганства - соревновались в меткости. Ну, и немного в слабоумии.
Если спросить про судьбу сфинксова носа у местного гида, то с большой вероятностью вам расскажут одну из этих историй.
Не сходится
Существуют два любопытных изображения Сфинкса, сделанных европейскими путешественниками задолго до рождения Наполеона. Датчанин Фредерик Норден посетил Египет в 1737 году и нарисовал голову Сфинкса, торчащую из песка (тогда его еще не расчистили). И на этом рисунке носа уже нет.
А вот голландец Корнелис де Брюн в 1698 году нарисовал Сфинкса с носом.
Оба эти рисунка явно сделаны с натуры - местность вокруг Сфинкса и расположение выветренных полос на скульптуре соответствуют действительности. Поэтому можно предположить, что Страж фараонов лишился носа где-то в промежуток между этими двумя рисунками - то есть между 1698 и 1737 годами.
"Научная" теория
Более-менее рабочую версию событий ученые почерпнули у египетского историка аль-Макризи. Он писал, что в 1378 году слишком рьяный мусульманский проповедник увидел, как местные крестьяне-феллахи приносят дары Сфинксу и просят помочь им с урожаем. Проповедник пришёл в ярость и попытался своими силами уничтожить идола. Правда, он успел разбить только нос статуи - потом феллахи расправились с ним самим.
Есть любопытная теория, в в средневековых документах арабское летоисчисление неправильно соотнесено с европейским - фактически ко всем датам нужно прибавлять около 300 лет.
Если сложить эту теорию и свидетельство аль-Макризи воедино, то датировка более-менее укладывается в рисунки Нордена и де Брюна.
Хотя историки очень не любят подобную "бухгалтерию". Подтянешь таким способом один факт - и вслед за ним начинают "сыпаться" целые цепочки. А там уже и до альтернативной истории недалеко.
КСТАТИ
За время своего существования Сфинкс лишился не только носа, но и бороды. Небольшие её фрагменты сейчас хранятся в Британском и Каирском музеях. Их "раскопали" во время расчистки Сфинкса от песка. История с бородой пока остаётся непонятной. Историки предполагают, что растительность на лице Сфинкса была "накладной" - её зачем-то "приделали" к статуе во время одной из реставраций. А потом Сфинкс снова начал ветшать, борода отвалилась и оказалась погребена под слоем песка...
Источник:
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И прекратите писк,
Ведь нос большому сфинксу,
Сломал огромный свинкс.