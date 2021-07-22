Кто сломал нос Большому Сфинксу?

По этому поводу есть пара баек для впечатлительных туристов и одна более "научная" теория, к которой на деле тоже есть вопросы.





Байка №1. Во всём виноват Наполеон

21 июля 1798 года французская армия продемонстрировала кузькину мать турецко-египетскому войску. Дело было буквально в паре километров от пирамид Гизы. В ходе этих событий Сфинкс и лишился носа.





А вот подробности разнятся в зависимости от рассказчика. В одном варианте нос случайно отбило пушечное ядро, запущенное криворуким канонером. В другом - это было сделано специально, по приказу Наполеона. Он якобы хотел увезти отколотый нос статуи в Лувр как трофей.