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Кто сломал нос Большому Сфинксу?

Кто сломал нос Большому Сфинксу? (8 фото)

Автор:
22 июля 2021 08:53
Сообщество : Исторические факты
Метки: Сфинкс   интересно   нос   познавательно   факты   фото   
685
8

Причём тут Наполеон Бонапарт и какой еще части тела лишился бедолага Сфинкс за свою долгую жизнь.

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Метки: Сфинкс   интересно   нос   познавательно   факты   фото   
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Sanar Час назад
Да ладно, все знают что это Обеликс сломал нос Сфинксу)
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572
sos1960sos 46 минут назад
Прошу исключить меня из списка подозреваемых. У меня есть алиби. И не одно. По поводу отгрызенного носа я бы проверил причастность Татьяны Юсовой. Из-за её привычки совать свой нос куда надо и куда не надо. Так своих носов не напасёшься. У сфинкса каменный, суй куда вздумается...
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11k
Taximaxi 59 минут назад
Историки заткнитесь,
И прекратите писк,
Ведь нос большому сфинксу,
Сломал огромный свинкс.
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10k
Karelian Час назад
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