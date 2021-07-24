Bчера остановила мeня полицейская машина в Пенсильвании

Он меня спрашивает - куда так разогнался?..

Я говорю - перед подъемом.. Домой спешу в Канаду..

Он спрашивает ты русский?.

Я говорю - да я русский..

Он серьезно спрашивает а правда что у вас в России геев не любят?..

Я говорю - правда.. ( хотя я с Украины )

Он покрутил мои права улыбнулся..и говорит - Это правильно.. Отдал права и уехал..

Никакого штрафа..

Единственное напоследок сказал - Путину привет передавай..

Володя если ты на - Фишках привет!

Все ребята я побежал..