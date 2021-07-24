Bчера остановила мeня полицейская машина в Пенсильвании

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Разрешено Ехать 105 км в час а я ехал 120 км в час..
Он меня спрашивает - куда так разогнался?..
Я говорю - перед подъемом.. Домой спешу в Канаду..
Он спрашивает ты русский?.
Я говорю - да я русский..
Он серьезно спрашивает а правда что у вас в России геев не любят?..
Я говорю - правда.. ( хотя я с Украины )
Он покрутил мои права улыбнулся..и говорит - Это правильно.. Отдал права и уехал..
Никакого штрафа..
Единственное напоследок сказал - Путину привет передавай..
Володя если ты на - Фишках привет!
Все ребята я побежал..
Я говорю - перед подъемом.. Домой спешу в Канаду..
Он спрашивает ты русский?.
Я говорю - да я русский..
Он серьезно спрашивает а правда что у вас в России геев не любят?..
Я говорю - правда.. ( хотя я с Украины )
Он покрутил мои права улыбнулся..и говорит - Это правильно.. Отдал права и уехал..
Никакого штрафа..
Единственное напоследок сказал - Путину привет передавай..
Володя если ты на - Фишках привет!
Все ребята я побежал..
Авторский пост
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Метки: истории люди отношения.
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А то, что среди украинцев много коллаборационистов (очень мягко говоря), так это благодаря очень продолжительной, очень качественной, единственно дозволенной там нескончаемой пропаганде. Причем почитай половина русофобов там имеют простые русские фамилии.
И да если ты такими постами зарабатываешь на гражданство - не напрягайся)
До’бался-аль ты гей?
Как узнал,что украинец,
Пздил он вдвойне больней.
Нас могут бояться, могут ненавидеть, но всё равно уважают как великий народ.
А к украинцам, давай будем честными, отношение часто пренебрежительное и неуважительное.
Если ты в той же Испании скажешь испанцу, что ты украинец, боюсь что тебе долго придется объяснять, что такое Украина, где она, и почему ты украинец говоришь на русском. Особое отношение к украинцам, например, в Польше и Чехии, поэтому там все хохлы становятся русскими и забывают про свою мову.
Да и сам рассказ в этом посте подтверждает мои слова.