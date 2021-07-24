Bчера остановила мeня полицейская машина в Пенсильвании

FISHKINET
Изнурительные тренировки и пахота в зале: как живут самые титулованные гимнастки России (7 фото + 1 видео) Изнурительные тренировки и пахота в зале: как живут самые... 17 фото, за каждым из которых скрывается целая история 17 фото, за каждым из которых скрывается целая история Люди явно не ожидали таких подлянок от природы! Люди явно не ожидали таких подлянок от природы! 30 картинок для поднятия настроения 30 картинок для поднятия настроения Смешные комментарии из соц.сетей Смешные комментарии из соц.сетей Ужасы из глубин: рыбак из Мурманска публикует фото страшных морских гадов, похожих на инопланетных чудищ Ужасы из глубин: рыбак из Мурманска публикует фото страшных... 15 вещей, о которых многие задумывались, но мало кто видел 15 вещей, о которых многие задумывались, но мало кто видел Цветные фотографии советских бойцов в Великую Отечественную Войну Цветные фотографии советских бойцов в Великую Отечественную Войну Капитан Иван Тимофеевич Куницын Капитан Иван Тимофеевич Куницын Полицейские упустили бандита, но не растерялись и схватили первого попавшегося прохожего Полицейские упустили бандита, но не растерялись и схватили первого... Водители вручную стащили с дороги фуру ради спасения ребенка Водители вручную стащили с дороги фуру ради спасения ребенка Режиссёры, которые с первого раза сняли крутой фильм Режиссёры, которые с первого раза сняли крутой фильм Эволюция Мурзилки: от эльфа до жёлтого мутанта Эволюция Мурзилки: от эльфа до жёлтого мутанта «К Путину езжайте»: житель Москвы разогнал «оккупировавших» подъезд мигрантов «К Путину езжайте»: житель Москвы разогнал «оккупировавших»... В колонию – за лайками В колонию – за лайками Скандал с сыном Пьехи и троллинг от Бегунова из группы «Чайф». Журналисты оказались в дураках Скандал с сыном Пьехи и троллинг от Бегунова из группы «Чайф».... Алкопост на вечер этой пятницы Алкопост на вечер этой пятницы Добрые иллюстрации о том, как животные меняют нашу жизнь Добрые иллюстрации о том, как животные меняют нашу жизнь ВОЗ спасёт мир от бессимптомных больных ВОЗ спасёт мир от бессимптомных больных
Bчера остановила мeня полицейская машина в Пенсильвании

Bчера остановила мeня полицейская машина в Пенсильвании (1 фото)

Автор:
24 июля 2021 18:01
Метки: истории   люди   отношения.   
695
1
Разрешено Ехать 105 км в час а я ехал 120 км в час..

Авторский пост

Еще крутые истории!
Метки: истории   люди   отношения.   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
16
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
insaider 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
kleyman 9 минут назад
Интересная сказка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Andrew_Nice 22 минуты назад
Судя по минусам у топика, его прочитало 17 геев
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Михаил Карпов 52 минуты назад
Bчера остановила мeня полицейская машина в ПенсильванииПосмотреть
Bчера остановила мeня полицейская машина в Пенсильвании
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
81k
Taras Kozalupko Час назад
Вот така вот [мат] нация, как че нашкодит так русскими прикидывается!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Fat Lynx Час назад
АЙ-ВЭЙ! Дожили... Хохол Путину от пиндоса привет передаёт...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
64k
Максим Час назад
Опять байки от бандеровца Димаса из Канады. Ну какой ты русский, Дмитро? Скажи честно, сказал ему, что украинец, коп извинился дал денег и сказал, что душой они все с Украиной.
И да если ты такими постами зарабатываешь на гражданство - не напрягайся)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Антон 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Taximaxi 2 часа назад
Полицейский на хайвей,
До’бался-аль ты гей?
Как узнал,что украинец,
Пздил он вдвойне больней.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Подавляющее большинство хохлов за границей называют себя русскими, а то если назовешься украинцем, могут и побить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
9k
Шурум-бурум 2 часа назад
у русских одинаковое отношение к геям и к хохлацким ублюдкам!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
399
Мурчелло Шурум-бурум 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Парень лишь в 21 год узнал правду о том, кем ему приходится «старшая сестра» (4 фото) Парень лишь в 21 год узнал правду о том, кем ему приходится «старшая сестра» (4 фото) 30 людей, которые случайно встретили знаменитостей 30 людей, которые случайно встретили знаменитостей Рукалицо: случаи, когда американцы выпалили то, за что должно быть стыдно Рукалицо: случаи, когда американцы выпалили то, за что должно быть стыдно Когда разница в росте - не преграда любви Когда разница в росте - не преграда любви "Самые идиотские вещи, которые я слышал": 30 ярких примеров "Самые идиотские вещи, которые я слышал": 30 ярких примеров 20+ любопытных находок, которые не каждый день увидишь 20+ любопытных находок, которые не каждый день увидишь
Палка Корчагин

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

66183



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Ужасы из глубин: рыбак из Мурманска публикует фото страшных морских гадов, похожих на инопланетных чудищ
0
60
Ужасы из глубин: рыбак из Мурманска публикует фото страшных морских гадов, похожих на...
17 фото, за каждым из которых скрывается целая история
1
43
17 фото, за каждым из которых скрывается целая история
﻿
Набирающие популярность
Вирус модифицированной русской "Калинки" во всю колбасит Париж и вот-вот начнёт плющить Францию
0
60
Вирус модифицированной русской "Калинки" во всю колбасит Париж и вот-вот начнёт...
В российских регионах появятся камеры фиксации использования водителями телефонов за рулем
0
27
В российских регионах появятся камеры фиксации использования водителями телефонов за рулем
Изнурительные тренировки и пахота в зале: как живут самые титулованные гимнастки России (7 фото + 1 видео)
Изнурительные тренировки и пахота в зале: как живут самые титулованные гимнастки...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Лето 2021
3
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#история#картинки#факты#природа#автомобили#ynews#знаменитости#прикольные#полиция
#фото#люди#СССР#Россия#дтп#автомир#познавательно#комментарии#коронавирус#скандал
#Юмор#животные#подборка#фотографии#кино#приколы#аварии#авто аварии#в мире#gif

На что жалуетесь?

Вернуться