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На Камчатке бушуют "комариные" смерчи

На Камчатке бушуют "комариные" смерчи (3 фото + 1 видео)

Автор:
18 июля 2021 14:39
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   камчатка   комары   насекомые   смерч   
895
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Ежегодно огромное количество насекомых в середине лета начинают свои брачные танцы. Особенно эпично это происходит на Камчатке, когда полчища комаров собираются в звенящие «торнадо».

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Метки: видео   камчатка   комары   насекомые   смерч   
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7  комментариев
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34k
Франц Лефорт 46 минут назад
Нечто подобное видел на Кубани. Году в 79. Правда не смерч,но комариные тучи вдоль реки вечером были....... Как бы описать,комариная туча диаметром метра 4 и длинной метров 20-30. И таких было несколько. Причём тучи висели метров на 5 над землёй и повторяли изгибы берега! Зрелище знатное, и покусали меня тогда тоже знатно. На ногах живого места не было. Руки и то что было не прикрыто было более менее. Самое интересное,что с тех пор комаров (укусов) не чувствую,а если кусают то ничего не остается.
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68
Xopc 3 минуты назад
Тридцать лет на Камчатке, но такого ещё не видел...
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1k
a_komolow 21 минуту назад
Ужас!
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4k
Татьяна Юсова Час назад
Ужжжас!!! У нас на Камчатке без репеллента в лес ходить нельзя, сожрут! Но прожив на Камчатке 56 лет я такого не видела.
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