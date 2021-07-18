На Камчатке бушуют "комариные" смерчи

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Ежегодно огромное количество насекомых в середине лета начинают свои брачные танцы. Особенно эпично это происходит на Камчатке, когда полчища комаров собираются в звенящие «торнадо».
В этом году «комариный смерч» удалось запечатлеть в поселке Усть-Камчатск. Насекомые с первыми лучами солнца поднимались в воздух и образовывали похожие на торнадо колонны.
Энтомологи утверждают, что никакой опасности для людей в этом природном явлении нет. Дело в том, что основная масса насекомых – самцы, а они к людям крайне равнодушны. Они просто кружат вокруг самок для привлечения их внимания.
Количество комаров зависит от многочисленных условий, но в этом году для них сложилась благоприятная обстановка. Так что «торнадо» получились впечатляющими.
А вы когда-нибудь видели столько комаров?
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