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Астрономы нашли в глубоком космосе рождающуюся луну

Астрономы нашли в глубоком космосе рождающуюся луну (9 фото + 1 видео)

Автор:
24 июля 2021 11:53
Сообщество : Космос
Метки: Луны   астрономия   исследования   космос   познавательно   спутники   формирование луны   экзопланеты   
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Астрономы обнаружили диск из пыли и газа, вращающийся вокруг вокруг экзопланеты в далеком космосе, похожей на Юпитер. Этот околопланетный диск - зачаток будущего спутника планеты, уверены астрономы. На его примере они намерены наблюдать, как спутники образуются вокруг газовых планет-гигантов. Исследователи утверждают, что это важнейшеее открытие поможет изучению молодых планет.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Луны   астрономия   исследования   космос   познавательно   спутники   формирование луны   экзопланеты   
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