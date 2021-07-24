Астрономы нашли в глубоком космосе рождающуюся луну

Изображения, полученные с обсерватории ALMA в Чили, показывают, что образующий луну диск имеет диаметр около 150 миллионов километров - примерно столько составляет расстояние от Земли до Солнца.

По словам авторов открытия, вокруг планеты в пылевом диске вращается достаточно обломков, чтобы образовать до трех лун размером с Землю.

Эта планета - одна из пары, обнаруженной два года назад в созвездии Центавра. Она вращается вокруг очень молодой звезды PDS 70 возрастом 5,4 миллиона лет. Гигантская планета PDS 70c в два раза больше Юпитера, и ей нужно 227 лет, чтобы совершить один оборот вокруг своей звезды-хозяина, образуя собственный «околопланетный диск», где идет формирование лун. "Фотографии с телескопа обсерватории ALMA были получены с таким прекрасным разрешением, что мы смогли четко определить, что диск связан с планетой. Впервые мы смогли ограничить его размер", - говорят исследователи.

По их словам, диск имеет структуру, аналогичную той, которая дала начало 79 спутникам Юпитера.

Доктор Шон Эндрюс, соавтор исследования, сотрудник Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики в Кембридже, штат Массачусетс, утверждает, что они использовали миллиметровое излучение холодных пылинок, чтобы оценить массу диска. Это позволило им определить диск как потенциальный резервуар для формирования спутниковой системы вокруг PDS 70c, а также узнать больше об образовании лун.

Облака газа и пыли сливаются во все более крупные тела в результате множественных столкновений, что в конечном итоге приводит к рождению спутников планет. Но до сегодняшнего дня ученые не представляли, как в точности устроен этот механизм. Доктор Стефано Фаччини из Южноевропейской обсерватории, также участвовавший в исследовании, сказал, что до сих пор неясно, когда, где и как формируются планеты и луны.