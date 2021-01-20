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Астрономы ломают голову над экзопланетой "из сахарной ваты"

Астрономы ломают голову над экзопланетой "из сахарной ваты" (4 фото)

Автор:
20 января 2021 08:30
Сообщество : Космос
Метки: астрономия   астрономы   космос   планета   планеты   ученые   фото   экзопланеты   
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Астрономы исследуют уникальную планету WASP-107b размером с Юпитер, но в десять раз легче. Она считается одной из наименее плотных экзопланет, поэтому ученые сравнивают ее плотность с сахарной ватой. В ходе исследования они сделали открытие, которое изменяет представления о появлении планет-гигантов в целом.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: астрономия   астрономы   космос   планета   планеты   ученые   фото   экзопланеты   
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