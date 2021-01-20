Астрономы ломают голову над экзопланетой "из сахарной ваты"

По общепринятым теориям, планета-гигант может сформироваться лишь вокруг твердого ядра, которое имеет массу не менее десяти земных. Ядра меньшей массы слабо притягивают вещество, чтобы собрать вокруг себя столько газа - тем более, в такой близости от материнской звезды, как в случае с WASP-107b. В связи с этим астрономы выдвинули свою теорию - возможно, экзопланета возникла из холодного газа вдалеке от родительской звезды, а со временем мигрировала на более тесную орбиту.



"Экзопланеты, подобные WASP-107b, не имеют аналогов в нашей Солнечной системе. Они позволяют нам лучше понять механизмы формирования планет в целом, и изучить разнообразие экзопланет в мельчайших подробностях," - рассказывает один из авторов исследования, Каролин Пиоле (Caroline Piaulet)