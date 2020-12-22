Gliese 3470 b – испаряющаяся экзопланета

Если делать сравнения, то Gliese 3470 b можно сравнить с планетой Нептун. Gliese 3470 b имеет твёрдое каменное ядро и атмосферу из гелия и водорода.

Масса Gliese 3470 b в 14 раз больше массы Земли, а радиус планеты в 4,3 раза превышает радиус планеты Земля.