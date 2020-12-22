Gliese 3470 b – испаряющаяся экзопланета

Примерно десять лет назад была обнаружена огромная экзопланета в созвездии Рака. Её особенностью является тот факт, что планета очень быстро тает.
Если делать сравнения, то Gliese 3470 b можно сравнить с планетой Нептун. Gliese 3470 b имеет твёрдое каменное ядро и атмосферу из гелия и водорода.
Масса Gliese 3470 b в 14 раз больше массы Земли, а радиус планеты в 4,3 раза превышает радиус планеты Земля.
В 2017-2019 годах на планете были обнаружены следы воды.
А год назад астрономы выяснили, что Gliese 3470 b теряет атмосферу со скоростью 30 000–100 000 тонн в секунду, или 0,16–0,53 массы Земли за 1 000 000 000 лет.
Планета, которая удерживает атмосферу
Низкая плотность планеты GJ 3470b привела к тому, что планета неспособна гравитационно удерживать свою же собственную нагретую атмосферу.
По подсчётам учёных планета уже успела потерять чуть более трети атмосферы. А всего через миллиард лет полностью лишится её.
Благодаря наблюдению за GJ 3470b астрономы лучше понимают процесс формирования и умирания планет.
Почему планета стала терять атмосферу?
Вероятнее всего, из-за молодой звезды, вокруг вращается экзопланета. Звезда несколько миллионов лет стала намного ярче и горячее.
Возраст звезды GJ 3470 оценивают примерно в 2 млрд лет.
Исключение или типичный сценарий?
Астрономы полагают, что планеты подобно Нептуну обречены на такую судьбу. Большая часть планет, схожих с GJ 3470b в конечном счёте лишатся атмосферы.
Источник:
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