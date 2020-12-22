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Gliese 3470 b – испаряющаяся экзопланета

Gliese 3470 b – испаряющаяся экзопланета (4 фото)

Автор:
22 декабря 2020 09:46
Сообщество : Космос
Метки: Gliese 3470   Gliese 3470 b   вселенная   космос   экзопланета   экзопланеты   
647
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Примерно десять лет назад была обнаружена огромная экзопланета в созвездии Рака. Её особенностью является тот факт, что планета очень быстро тает.

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Метки: Gliese 3470   Gliese 3470 b   вселенная   космос   экзопланета   экзопланеты   
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