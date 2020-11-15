Космический телескоп нашел 300 миллионов планет, пригодных для жизни

На снимке: телескоп перед запуском.



Были открыты более 2600 миров за пределами нашей Солнечной системы и статистически доказано, что в Млечном Пути больше планет, чем звезд. Данные, полученные с помощью телескопа Kepler, настолько обширны, что астрономы все еще продолжают их исследовать и делают на их основании новые открытия.



Астрономы НАСА сделали именно это, и их работа недавно была опубликована в The Astronomical Journal.