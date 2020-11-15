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Космический телескоп нашел 300 миллионов планет, пригодных для жизни

Космический телескоп нашел 300 миллионов планет, пригодных для жизни (3 фото + 1 гиф)

Автор:
15 ноября 2020 13:34
Сообщество : Наука
Метки: изучение космоса   исследование   космос   млечный путь   телескоп   телескоп Кеплер   экзопланеты   
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Агентство НАСА утверждает, что в нашей Галактике находится не менее 300 миллионов пригодных для жизни планет с жидкой водой на поверхности. Ближайшие к Земле находятся от нас всего в 20 световых годах. Об этом говорят результаты девятилетнего сканирования Млечного Пути с помощью телескопа Kepler.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: изучение космоса   исследование   космос   млечный путь   телескоп   телескоп Кеплер   экзопланеты   
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8  комментариев
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16k
SolomonA 59 минут назад
Учитывая даже известное количество звезд в Галактике и известное количество галактик - глупо упираться в идею уникальности жизни на Земле... Другой вопрос, что встретиться с представителями иных миров скорее всего не придется никогда... (Наркоманы не в счет).
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2k
твёрдый троечник 3 минуты назад
Сколько ещё всего засрать предстоит...
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51k
Серый 22 минуты назад
Школьник сочинял? Ещё и мультиков навтыкал )
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494
ВЛАДИМИР 23 минуты назад
Приветствую вас земляне планета к 3567779 слева от солнечной системы уже занята.
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500
Обратная сторона Луны 58 минут назад
Только не "пригодных для жизни", а имеющих какую - никакую атмосферу и находящихся на определённом расстоянии от звезды.

Что, в принципе, не означает возможность наличия живых организмов. К примеру верера и марс попали бы в этот список, а вот Европа, имеющая океаны жидкой воды, вряд ли.
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14k
Н.Е. Верная Час назад
Боже, какая чушь


"в нашей Галактике находится не менее 300 миллионов пригодных для жизни" - ПОТЕНЦИАЛЬНО!!! пригодных...

"На снимке: Kepler-186f" - это РИСУНОК! снимков экзопланет такого качества нет!

"Были открыты более 2600 миров за пределами нашей Солнечной системы" - В настоящее время иных миров открыто чуть меньше - НУЛЬ!!!
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41k
zloykoyot Н.Е. Верная 45 минут назад
Какие нафиг снимки? Наличие экзопланеты определяют по процентному падению яркости света в момент её прохождения по диску той или иной звезды. На этом всё, остальное - просто предположения.
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12
АнтонРузваев zloykoyot Минуту назад
Вы не совсем правы. Кроме транзитного способа есть ещё способ нахождения экзопланеты по изменению лучевой скорости звезды, вокруг которой планета вращается. В ближайшее время, возможно, много экзопланет будет открыто астрометрическим способом (изменение блеска звезды и планеты совместно). Так же есть около десятка прямых фотографий экзопланет, но это, конечно, экзопланеты размером больше Юпитера, что точно не подходит под понятие обитаемости :).
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