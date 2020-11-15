Космический телескоп нашел 300 миллионов планет, пригодных для жизни

Агентство НАСА утверждает, что в нашей Галактике находится не менее 300 миллионов пригодных для жизни планет с жидкой водой на поверхности. Ближайшие к Земле находятся от нас всего в 20 световых годах. Об этом говорят результаты девятилетнего сканирования Млечного Пути с помощью телескопа Kepler.
Исследователи пришли к цифре 300 миллионов, основываясь на консервативном предположении, что у семи процентов звезд, подобных Солнцу, есть обитаемый мир, вращающийся вокруг них. Однако ученые предупреждают, что истинная цифра может достигать 75 процентов, в результате чего 300 миллионов вполне могут оказаться и тремя миллиардами.
На снимке: Kepler-186f, первая подтвержденная планета размером с Землю, вращающаяся вокруг далекой звезды, подобной Солнцу.
Космический телескоп Kepler выполнял свою миссию по сканированию космоса в поисках экзопланет, изначально рассчитанную на 3,5 года, целых 9 лет, 7 месяцев и 23 дня. Он был выведен из эксплуатации в октябре 2018 года, когда у него закончилось топливо.
На снимке: телескоп перед запуском.
Были открыты более 2600 миров за пределами нашей Солнечной системы и статистически доказано, что в Млечном Пути больше планет, чем звезд. Данные, полученные с помощью телескопа Kepler, настолько обширны, что астрономы все еще продолжают их исследовать и делают на их основании новые открытия.
Астрономы НАСА сделали именно это, и их работа недавно была опубликована в The Astronomical Journal.
Были открыты более 2600 миров за пределами нашей Солнечной системы и статистически доказано, что в Млечном Пути больше планет, чем звезд. Данные, полученные с помощью телескопа Kepler, настолько обширны, что астрономы все еще продолжают их исследовать и делают на их основании новые открытия.
Астрономы НАСА сделали именно это, и их работа недавно была опубликована в The Astronomical Journal.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Что, в принципе, не означает возможность наличия живых организмов. К примеру верера и марс попали бы в этот список, а вот Европа, имеющая океаны жидкой воды, вряд ли.
"в нашей Галактике находится не менее 300 миллионов пригодных для жизни" - ПОТЕНЦИАЛЬНО!!! пригодных...
"На снимке: Kepler-186f" - это РИСУНОК! снимков экзопланет такого качества нет!
"Были открыты более 2600 миров за пределами нашей Солнечной системы" - В настоящее время иных миров открыто чуть меньше - НУЛЬ!!!