В Индии из-под воды выросла земля

Для всех кто решил, что на видео берёзы и вообще местность на Рязань похожа, первоисточник тут. Чем вызвано такое явление пока не известно. В сети же пользователи разошлись во мнениях. Кто-то считает, что причиной стал метан, скопившийся под землей, кто-то утверждает, что это тектонические процессы. А как вы думаете, что же могло спровоцировать «рост» земли?

2021-07-24T10:42:59+03:00