В Индии из-под воды выросла земля

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На севере Индии в штате Харьяна местные жители стали свидетелями уникального природного явления, которое им удалось заснять на камеру.
Группа людей отдыхала на берегу в тот момент, когда земля внезапно начала подниматься над поверхностью воды.
Для всех кто решил, что на видео берёзы и вообще местность на Рязань похожа, первоисточник тут. Чем вызвано такое явление пока не известно. В сети же пользователи разошлись во мнениях. Кто-то считает, что причиной стал метан, скопившийся под землей, кто-то утверждает, что это тектонические процессы. А как вы думаете, что же могло спровоцировать «рост» земли?
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Тектонический сдвиг без землетрясения не происходит, а если это метан, то надо бежать со всех ног.
В истории много таких случаев, когда из-за выброса метана, массово погибали люди, целыми селениями.
Метан - газ без вкуса, цвета и запаха. И считается не ядовитым. Вот только при большой концентрации, метан вытесняет кислород и один два вдоха, приводит к летальным последствиям.