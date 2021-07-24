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В Индии из-под воды выросла земля

В Индии из-под воды выросла земля (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 июля 2021 10:42
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Земля   видео   вода   индия   природа   
1089
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На севере Индии в штате Харьяна местные жители стали свидетелями уникального природного явления, которое им удалось заснять на камеру.

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Метки: Земля   видео   вода   индия   природа   
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16  комментариев
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20k
pssst Час назад
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6k
dikijjim 7 минут назад
может прокладчик труб какой то ,потому что знали что сейчас что то вылезет.
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32k
Опаньки 16 минут назад
во всем виноват хитрый раджа
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504
korney Полчаса назад
Sandworms: На берегах Индии.
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41k
Андрей Бертон 41 минуту назад
Не знаю что это, но им надо не снимать, а бежать со всех ног.
Тектонический сдвиг без землетрясения не происходит, а если это метан, то надо бежать со всех ног.
В истории много таких случаев, когда из-за выброса метана, массово погибали люди, целыми селениями.
Метан - газ без вкуса, цвета и запаха. И считается не ядовитым. Вот только при большой концентрации, метан вытесняет кислород и один два вдоха, приводит к летальным последствиям.
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67k
Фома 48 минут назад
Да это же грабоид приполз.
Ссылка youtu.be
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32k
Человек-Редискa 59 минут назад
Как бегло рязанцы на импортном то шпрехают....
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11k
Дядя Саша 59 минут назад
Подлодка заблудилась...
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0
Георгий Час назад
Кайдзю потянуло на индусиков ))
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20k
Андрей Иванов Час назад
Песчаный червь понизу прошёл
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472
Mihhail Mishin Андрей Иванов 40 минут назад
И Пол должен подтянуться!
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5
SKIL LYR Час назад
однозначно от туда вылезет здоровый червяк и всем любопытным покажет Кузькину мать...
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5k
Meri Poppins Ufa Час назад
Дрожь воды
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47k
parallax Час назад
Индусы оказались не пугливые.
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