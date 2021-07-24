Эволюция Мурзилки: от эльфа до жёлтого мутанта





«…— Я здесь, — раздался хвастливый голосок, и с верхушки дерева в круг вскочил сам Мурзилка, по прозванью «Пустая голова». Братья хоть и любили Мурзилку, но считали его лентяем, чем он и был на самом деле; кроме того, он любил щеголять, — носил длинное пальто или фрак, высокую чёрную шляпу, сапоги с узкими носками, тросточку и стёклышко в глазу, чем он очень гордился, между тем как другие называли его пустой головой».

«Пока Мурзилка сидел взаперти и шил, — на лужайке, под каштанами стоял шум, гам и веселье; эльфы забавлялись новой игрой и хохотали до слёз над своими смешными приключениями.

Знайка попал мячиком в Заячью Губу; тот не выдержал удара и повалился, увлекая за собою Незнайку, который в свою очередь толкнул Вертушку. Читайка попал под сетку и кричал на весь лужок своим пронзительным голоском. У другой сетки лежал Чумилка-Ведун, а перед ним растянулся Забияка.

— Вот и я! — раздался среди общего веселья тонкий голосок Мурзилки.

Братья все обернулись и дружным хохотом встретили расфранчённого товарища.

— Хо-хо-хо! ха-ха-ха! хи-хи-хи! — тряслись малютки от смеха, глядя на странный костюм Мурзилки. — Вот чучело-то гороховое! хи-хи-хи… — Сами вы чучелы! — сердито ответил франт: — я с вами даже и говорить не буду, замарашки этакие!».

Читая эти отрывки из сказки Хвольсон, легко испытать «дежавю». На самом деле здесь нет ничего странного, ведь на этих сказках выросло целое поколение дореволюционных детей. Некоторые из них, как Николай Носов, стали известными детскими писателями. Носов никогда не скрывал, что именно «Царство малюток» натолкнуло его на создание мира коротышек, а щёголь, лгун и хвастун Мурзилка позаимствовал имя у другого малютки и стал Незнайкой.



Кстати, переизданная после перестройки книга «Царство малюток», лично на меня никакого впечатления не произвела, хотя маленьким детишкам она, возможно, и понравится.

Что же означает это имя – Мурзилка? То, что слово «Мурза» тюркского происхождения и означало татарских князьков сомнений не вызывает (допустим, есть такой замечательный политолог по фамилии Кара-Мурза). Однако, почему Хвольсон нарекла своего героя именно так? Если основываться на словаре Даля, то можно высказать два предположения. Либо имя характеризует щегольство Мурзилки (есть выражение «оделся, как мурза», т.е. пышно), либо его нрав («мурза», так говорили о ребенке, который «мурзиться» — т.е. упрямиться, дурит).

Мурзилка становится собакой и журналом

На какое-то время в России стало не до детской литературы. Первая Мировая, революция, гражданская война… Но лишь только наступило относительное спокойствие, как в 1924 году при «Рабочей газете» стал выпускаться первый советский детский журнал «Мурзилка». Возможно, его создатели вспомнили сказку детства, а, возможно, и нет. Ведь Мурзилка, которого мы встречаем на первых страницах журнала - это не сказочный коротышка, а... пёсик мальчика Пети. Со своим тёзкой пёсика роднил только озорной нрав и склонность к приключениям.

А. Фёдоров-Давыдов «Мурзилкин первый день» (журнал "Мурзилка" №1/1924):