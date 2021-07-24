Эволюция Мурзилки: от эльфа до жёлтого мутанта

«Это я, почтальон Печкин, принес журнал «Мурзилка»!». Эту фразу из советского м/ф знают все. Действительно, в СССР не было более популярного детского журнала.
Конечно, сегодня масштабы его популярности уже не те, но, несмотря на все потрясения в жизни страны, выход журнала никогда не прерывался. А в 2011 году «Мурзилка» даже угодил в «Книгу рекордов Гиннеса», как самое долгоживущее периодическое издание для детей (шутка ли, ему исполнилось 87 лет!). И если с самим журналом всё ясно, то история его главного героя темна и запутана.
А. Семёнов «Чемпион по пряткам»:
«Прошло два часа. Конкурс давно кончился, ребята ушли. На столе руководителя кружка сидел игрушечный Мурзилка. Он был увенчан венком победителя, под мышкой зажата Почётная грамота.Сам же потрясённый Мурзилка сидел в углу, неподвижно глядя перед собой.
— Четвёртое место!.. Я сам и занял четвёртое место! — бормотал он.
«…У этой куклы совсем не такой, как у Мурзилки, цвет, — вспомнил он, как его обсуждали. — Длинноват нос. Но главное — выражение лица. Какое-то застывшее и немного глуповатое»».
Брауни Дэнди становится эльфом Мурзилкой
Для того, чтобы отследить историю Мурзилки, нам придется вернуться аж в XIX век и заглянуть на страницы Нью-Йоркского журнала «Siencere Words». Именно там, в 1886 году, канадский художник Палмер Кокс (Palmer Cox) стал публиковать забавные рисунки про приключения маленького народца брауни, сопровождая их стишками.
Сами брауни родом из британского фольклора, где выступали аналогом наших домовых и отличались проказливым характером. Популярность комиксов Кокса была так велика, что брауни стали чуть ли не первыми «коммерческими» сказочными героями – их образы использовались в рекламе таких компаний, как Proctor & Gamble и Kodak.
Среди образов, созданных Коксом, особо выделялся смешной персонаж, названный Dude, то бишь, дэнди, о чем свидетельствовал и его внешний вид – цилиндр, фрак, штиблеты, цветок в петлице и монокль в глазу.
В 1887 году писательница Анна Хвольсон решила адаптировать рисунки Кокса на российской почве. Для этого она полностью отказалась от оригинальных стишков и придумала на основе рисунков собственные приключения «эльфов-малюток». Эти приключения печатались в детском журнале «Задушевное слово», а потом вышли и отдельной книгой «Царство малюток: приключения лесных человечков».
В сказках Хвольсон малютки активно путешествовали по миру — будь-то тундра, Индия или Китай.
Плюс ко всему Хвольсон придумала героям Кокса и свои имена. Так, например, Дэнди превратился в Мурзилку.
«…— Я здесь, — раздался хвастливый голосок, и с верхушки дерева в круг вскочил сам Мурзилка, по прозванью «Пустая голова». Братья хоть и любили Мурзилку, но считали его лентяем, чем он и был на самом деле; кроме того, он любил щеголять, — носил длинное пальто или фрак, высокую чёрную шляпу, сапоги с узкими носками, тросточку и стёклышко в глазу, чем он очень гордился, между тем как другие называли его пустой головой».
«Пока Мурзилка сидел взаперти и шил, — на лужайке, под каштанами стоял шум, гам и веселье; эльфы забавлялись новой игрой и хохотали до слёз над своими смешными приключениями.
Знайка попал мячиком в Заячью Губу; тот не выдержал удара и повалился, увлекая за собою Незнайку, который в свою очередь толкнул Вертушку. Читайка попал под сетку и кричал на весь лужок своим пронзительным голоском. У другой сетки лежал Чумилка-Ведун, а перед ним растянулся Забияка.
— Вот и я! — раздался среди общего веселья тонкий голосок Мурзилки.
Братья все обернулись и дружным хохотом встретили расфранчённого товарища.
— Хо-хо-хо! ха-ха-ха! хи-хи-хи! — тряслись малютки от смеха, глядя на странный костюм Мурзилки. — Вот чучело-то гороховое! хи-хи-хи… — Сами вы чучелы! — сердито ответил франт: — я с вами даже и говорить не буду, замарашки этакие!».
Читая эти отрывки из сказки Хвольсон, легко испытать «дежавю». На самом деле здесь нет ничего странного, ведь на этих сказках выросло целое поколение дореволюционных детей. Некоторые из них, как Николай Носов, стали известными детскими писателями. Носов никогда не скрывал, что именно «Царство малюток» натолкнуло его на создание мира коротышек, а щёголь, лгун и хвастун Мурзилка позаимствовал имя у другого малютки и стал Незнайкой.
Кстати, переизданная после перестройки книга «Царство малюток», лично на меня никакого впечатления не произвела, хотя маленьким детишкам она, возможно, и понравится.
Что же означает это имя – Мурзилка? То, что слово «Мурза» тюркского происхождения и означало татарских князьков сомнений не вызывает (допустим, есть такой замечательный политолог по фамилии Кара-Мурза). Однако, почему Хвольсон нарекла своего героя именно так? Если основываться на словаре Даля, то можно высказать два предположения. Либо имя характеризует щегольство Мурзилки (есть выражение «оделся, как мурза», т.е. пышно), либо его нрав («мурза», так говорили о ребенке, который «мурзиться» — т.е. упрямиться, дурит).
Мурзилка становится собакой и журналом
На какое-то время в России стало не до детской литературы. Первая Мировая, революция, гражданская война… Но лишь только наступило относительное спокойствие, как в 1924 году при «Рабочей газете» стал выпускаться первый советский детский журнал «Мурзилка». Возможно, его создатели вспомнили сказку детства, а, возможно, и нет. Ведь Мурзилка, которого мы встречаем на первых страницах журнала - это не сказочный коротышка, а... пёсик мальчика Пети. Со своим тёзкой пёсика роднил только озорной нрав и склонность к приключениям.
А. Фёдоров-Давыдов «Мурзилкин первый день» (журнал "Мурзилка" №1/1924):
«...с четвёртым щенком дело у неё не ладилось.
Весь он был какой-ьл лохматый, шершавый, на мордочке у него шерсть торчала вроде стариковской бороды: одно ухо висело вниз, другое — было поднято вверх.
Да и не давался он Жучке, — юлит, вертится вокруг: то в нос её лизнёт, то за хвост уцепится.
— И в кого ты уродился такой! — сказала с досадой Жучка.
[...]
И тут [...] чьи-то руки подняли щенка высоко-высоко над землёй.
— Вот так пёсик! И шустрый же! Мурзилка да и только!..
— Тяф, тяф, тяф! — захлёбывался от вострога Мурзилка и лез целоваться к улыбающемуся лицу.
— Ну, брат, Мурзилка, и лихой пёс будешь. Старайся, брат!..».
Правда, иногда щенок надевал солидную маску и председательствовал в, так называемом, «Мурзилкином клубе», разбирающем письма ребятни, пришедшие в журнал.
Интересно, что параллельно с пёсиком на страницах один раз (во 2-м номере за 1924 год) появился и другой — человекообразный — Мурзилка — маленький мальчик — герой стихотворения А. Алтаева:
Наш Мурзилка так уж мал,
так уж мал,
Что из ландыша лесного
Сделал шлем себе он новый
В нем вояка новомодный
Воевал.
Наш Мурзилка так уж мал,
так уж мал,
Что из скорлупы яичной
Сделал дом себе отличный,
В нем строитель наш яичный
Работал. (какая дивная рифма! - С.К.)
Наш Мурзилка так уж мал,
так уж мал.
Что из крыльев комаришки
Самолет устроил мышке
И высоко он, плутишка,
С ней летал.
В 1924 году щенок стал героем нескольких журнальных рассказов авторства Александра Александровича Фёдорова-Давыдова, а в 1929 году "Рабочая газета" издала их отдельной книгой "Похождения Мурзилки, удивительно шустрой собачки".
Мурзилка желтеет, исчезает, очеловечивается и снова желтеет
Правда со временем Мурзилка, как персонаж, исчезает со страниц журнала, чтобы в июльском номере 1937 года появиться в совершенно новом облике. Новый облик создал художник Аминадав Моисеевич Каневский.
От пса у Мурзилки остались черный нос-кнопка и лохматость, однако шерсть приобрела жизнерадостный желтый цвет. В остальном он очеловечился — распрямился, нацепил берет, шарф и фотоаппарат.
Вот как об этом написали в самом журнале:
«ЭКСТРЕННОЕ СООБЩЕНИЕ
Наконец-то нашелся Мурзилка! Его поймал художник Каневский и притащил в редакцию. Посмотри на обложку — там ты увидишь Мурзилкин портрет. Мурзилка ничего не успел еще рассказать о себе, он очень устал с дороги. Но в следующих номерах ты увидишь разные приключения удивительного существа — Мурзилки».
"Мурзилка", №№9-10/1937.
И. действительно, в нескольких номерах жёлтый "мутант" появлялся, как герой комиксов, но потом снова исчез. О нём вспомнили лишь в №7 за 1940 год, а исчезновение объяснили весьма необычным образом:
«— Внимание! Читайте, слушайте! Говорит Мурзилка... Давненько мы с вами не виделись. Впрочем, должен признаться, что вас, ребята, я-то всё время видел. Я ведь был и в других номерах моего журнала, лазил по страницам, карабкался по строчкам, расставлял буквы по местам... Только вы меня не замечали, потому что... (Т-с-с-с!.. Никому не говорите, это будет тайна читателей Мурзилки!) потому что давно сделался... невидимкой!
И сегодня вы тоже не разглядели бы меня, но я оделся по случаю веселого праздника. Ведь этот номер журнала выпускается к смотру детского творчества. [...] А программу праздничного номера буду вести я сам. Смотрите, я вот тут, между беретом и сандалиями. Что, меня всем видно?».
Как мы видим, на рисунке Л. Смехова от предыдущего Мурзилки остался лишь берет и фотоаппарат. Зато у него появились очки, часы и атрибуты советского пионера - красный галстук и шорты.
Когда в 1941 году Мурзилка снова стал видимым, то от жёлтого "мутанта" не осталось и следа. Теперь это был мальчишка-пионер с непокорным вихром на макушке.
А с 1956 по 1960 год про Мурзилку сняли аж четыре мультфильма, и там он снова выглядел, как обычный (только очень маленький) вихрастый мальчик, который то летал в космос, то боролся с великанами.
Какое-то постоянство наступило только с выходом январского номера журнала 1959 год. Редколлегия решила вернуться к жёлто-пушистому образу, придуманному Каневским.
С этих пор облик Мурзилки кардинально не меняется, хотя его и рисовали его самые разные художники — В. Чижиков, Ю. Федоров, Л. Токмаков, Б. Диодоров и пр.
Надо отметить, что поначалу Мурзилка выступал хотя и любознательным, но порой довольно легкомысленным персонажем.
Однако неожиданно, в 1977 году, из озорного ровесника читателя, он превратился в серьезного и мудрого наставника. И даже начал борьбу с диверсантами.
Но это достойно отдельного рассказа.
Источник:
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