FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 5953 поста • 706 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
Эволюция Мурзилки: от эльфа до жёлтого мутанта

Эволюция Мурзилки: от эльфа до жёлтого мутанта (21 фото)

Автор:
24 июля 2021 08:31
Сообщество : ФотоМир
Метки: Мурзилка   Эволюция Мурзилки   детство   журнал   интересно   фото   
373
21

«Это я, почтальон Печкин, принес журнал «Мурзилка»!». Эту фразу из советского м/ф знают все. Действительно, в СССР не было более популярного детского журнала.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Мурзилка   Эволюция Мурзилки   детство   журнал   интересно   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
Изнурительные тренировки и пахота в зале: как живут самые титулованные гимнастки России (7 фото + 1 видео) Изнурительные тренировки и пахота в зале: как живут самые титулованные гимнастки России (7 фото... Глубоко ли уходит в землю Останкинская башня? Глубоко ли уходит в землю Останкинская башня? Где находится Лукоморье, и как до него добраться Где находится Лукоморье, и как до него добраться Почему греческие гвардейцы носят юбки и туфли? Почему греческие гвардейцы носят юбки и туфли? Наглядные сравнения животных настоящего и их вымерших сородичей из прошлых веков Наглядные сравнения животных настоящего и их вымерших сородичей из прошлых веков Удивительное устройство муравьиного общества Удивительное устройство муравьиного общества
ZeroCharisma

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

701760



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Глубоко ли уходит в землю Останкинская башня?
1
87
Глубоко ли уходит в землю Останкинская башня?
Наглядные сравнения животных настоящего и их вымерших сородичей из прошлых веков
6
128
Наглядные сравнения животных настоящего и их вымерших сородичей из прошлых веков
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Как понять женщину? 5 книг-подсказок
0
14
Как понять женщину? 5 книг-подсказок
Подросток из Колорадо заехал на машине в бассейн
0
15
Подросток из Колорадо заехал на машине в бассейн
Изнурительные тренировки и пахота в зале: как живут самые титулованные гимнастки России (7 фото + 1 видео)
Изнурительные тренировки и пахота в зале: как живут самые титулованные гимнастки...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Лето 2021
3
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#автомобили#автомир#кино#картинки#авто аварии#скандал#дети#дикая природа
#интересно#Россия#дтп#СССР#прикол#люди#ynews#авария дня#прикольные#новости
#фото#животные#факты#аварии#подборка#фотографии#природа#девушки#коронавирус#олимпиада

На что жалуетесь?

Вернуться