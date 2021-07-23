Российские звезды, которые обменяли хороший вкус на очень много денег

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Что сейчас хорошего есть в моде? Минимализм, разумное потребление, переработка... Но далеко не каждый способен отказаться от вульгарно-роскошной жизни.
Многие знаменитости, заработав много денег, забыли, что порой не стоит так откровенно кичиться заработанным. И дело даже не в зависти и хейтерах, которые засыпают их критикой, а том, что бездумно показывать свой уровень благосостояния - это просто дурной вкус и мещанство.
Анастасия Волочкова
Балерина, известная своими эпатажным выходками не представляет себя в других интерьерах, кроме дворцовых. Колонны, статуи, лепнина, золоченая мебель. В одежде обязательно перья, меха, блестки. Но одежда в стиле бурлеск может быть и стильной, и сексапильной, вот только не в случае Волочковой.
Но когда в душе ты принцесса, то кто ж тебя остановит.
Но когда в душе ты принцесса, то кто ж тебя остановит.
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Яна Рудковская
Доходы жены Евгения Плющенко в разы выше среднего и никто в этом не сомневается. Но Яна никак не может успокоиться и когда выходит в свет делает все, чтобы продемонстрировать логотипы вещей, что на ней надеты. Она так навязчиво рассыпается в любви к Chanel и Louis Vuitton, что даже ее коллеги и поклонники начинают недоумевать.
Ну и дом, с отделкой в лучших традициях цыганского шика, уже давно стал мемом. На критику Яна отвечает, что стыдиться благосостояния она не собирается, так как всего добилась самостоятельно, без чьей-либо поддержки.
Так неужели без демонстрации роскоши ее достижения никто не заметит?
Ну и дом, с отделкой в лучших традициях цыганского шика, уже давно стал мемом. На критику Яна отвечает, что стыдиться благосостояния она не собирается, так как всего добилась самостоятельно, без чьей-либо поддержки.
Так неужели без демонстрации роскоши ее достижения никто не заметит?
Гарик Мартиросян
Шоумену удается более-менее себя сдерживать в одежде, придерживаясь сдержанного стиля, но он оторвался, когда обставлял квартиру.
Интерьер ее больше похож на какой-нибудь претенциозный ресторан или ночной клуб. Шкуры животных на полу, хрустальные, простите, люстры, блестящие рамы для зеркал, а уж кровать просто обитель восточной принцессы.
Интерьер ее больше похож на какой-нибудь претенциозный ресторан или ночной клуб. Шкуры животных на полу, хрустальные, простите, люстры, блестящие рамы для зеркал, а уж кровать просто обитель восточной принцессы.
Тимати
Исполнитель с детства живет в роскоши и не планирует от нее отказываться. Уже никого не удивить дорогим отдыхом и полетами на частных самолетах, но у Тимати есть две коллекции, которые он не устает демонстрировать.
Первая - это японские игрушки-медвежата, каждый из которых стоит в несколько десятков тысяч долларов.
Вторая - это автопарк. В гараже Тимати стоят скоростные спорткары, огромные внедорожники, раритетные автомобили, и последние модели самых ведущих мировых брендов: Мерседес CL600, SL Lorinser, Ауди RS8, Rolls Royce Phantom, Lamborghini Aventador Mansory, Bugatti Veyron, Lamborghini Murcielago, Bentley Continental GT и не только.
Но все равно он не дотягивает до уровня пафоса зарубежных реперов, которые украшают диски своих машин золотом.
Первая - это японские игрушки-медвежата, каждый из которых стоит в несколько десятков тысяч долларов.
Вторая - это автопарк. В гараже Тимати стоят скоростные спорткары, огромные внедорожники, раритетные автомобили, и последние модели самых ведущих мировых брендов: Мерседес CL600, SL Lorinser, Ауди RS8, Rolls Royce Phantom, Lamborghini Aventador Mansory, Bugatti Veyron, Lamborghini Murcielago, Bentley Continental GT и не только.
Но все равно он не дотягивает до уровня пафоса зарубежных реперов, которые украшают диски своих машин золотом.
Моргенштерн
Юноша поднялся до кумира молодежи с самых низов. Но вот хороший вкус с собой прихватить забыл. Он регулярно фраппирует публику демонстрацией огромных пачек денег и покупок. Неизменная золотая цепь стоимостью в три млн долларов, о чем Моргенштерн также не забывает напомнить.
Показывая результаты своего шоппинга шоумен озвучивает стоимость приобретенного. Правда вот как-то раз его подписчики сделали видео, где Моргенштерн после трансляции своего шоппинга и заверений в том, что он скупил половину ТЦ, выходит из магазина без единой покупки.
Показывая результаты своего шоппинга шоумен озвучивает стоимость приобретенного. Правда вот как-то раз его подписчики сделали видео, где Моргенштерн после трансляции своего шоппинга и заверений в том, что он скупил половину ТЦ, выходит из магазина без единой покупки.
Филипп Киркоров
Певец честно признавался во многих интервью, что он шопоголик и что его сценические костюмы могут не просто удивлять, а вызывать эстетический шок. Киркоров любит выступать исключительно в блестящих нарядах, желательно украшенных перьями, а в обычной жизни носит исключительно тяжелый люкс, который скупает в огромных количествах. По его дому можно водить экскурсии, а его количество пар обуви наверняка не знает даже сам владелец.
Заработать много денег - это хорошо, нет ничего плохого в том, чтобы хотеть существовать на высоком уровне жизни и не отказывать себе в комфорте. Но что ж с людьми-то происходит, откуда этот внезапный Версаль?
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Это просто отголосок уродливого общества.
" Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели! А когда нет цели..."
Соглашусь с М С.