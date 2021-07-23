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Российские звезды, которые обменяли хороший вкус на очень много денег

Российские звезды, которые обменяли хороший вкус на очень много денег (7 фото)

Автор:
23 июля 2021 15:21
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Плохой вкус   знаменитости   интерьер   люди   роскошь   слава   шоу бизнес   
2164
7
Что сейчас хорошего есть в моде? Минимализм, разумное потребление, переработка... Но далеко не каждый способен отказаться от вульгарно-роскошной жизни.
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Метки: Плохой вкус   знаменитости   интерьер   люди   роскошь   слава   шоу бизнес   
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6k
Vadim Час назад
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862
Елена Захарова 5 минут назад
Интересные кумиры у молодежи нынче. Нассал в бутылку и предложил прохожим выпить за деньги - герой. Показал голую жопу - красава. Куда мир катится....
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4k
Дарвин и аморальная премия 11 минут назад
Если представить,сколько они за свою жизнь подставляли свои анусы продюсерам,то и денег таких не захочешь
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11k
Хью́берт 16 минут назад
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11k
uutb 20 минут назад
Никога не понимал этой цыганщишны! Ну, заработал(украл?) много денег, так построй себе современный высокотехнолгичный дом и радуйся! Хочешь "барокко"- купм замок в Европе востанови и тоже радуйся! Зачем эти понты с золотыми унитазами и расписными стенами ?
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67k
Фома 24 минуты назад
А чего это Волочкова не шпагате сидит ?
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932
Not Found! Полчаса назад
Звезды? Звезды светят небе! А эти просто - ______! По поводу вкуса, ...он или есть, или его нет "вообче".
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9k
kaboza 41 минуту назад
за много бабла завидую, а за то на какое гавно тратят просто не понимаю...отдали бы на дело, проследили бы что ушло на дело...а так...в гробу карманов нету....или на том свете поржать как пилят твое бабло))
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534
Старичок 41 минуту назад
прсто цыгане, потомки малиновых пиджаков
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−123
горби 53 минуты назад
доверенные лица темнейшего
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−85
Thomsen Час назад
Кто эти цыгане???
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44k
doker Час назад
Нет вкуса? На вкус и цвет товарищей нет.
Это просто отголосок уродливого общества.

" Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели! А когда нет цели..."

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3k
The Dude Час назад
А был ли он?
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24k
Е-Лена Час назад
Да... Как-то давно не следила за деятельностью Мартиросяна... Может, поэтому и неприятно удивлена тем, что увидела его в данной подборке.
Соглашусь с М С.
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5k
М С Час назад
Нельзя обменять то, чего нет.
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6k
ваня панкин Час назад
выплятки плебейские...
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