Российские звезды, которые обменяли хороший вкус на очень много денег

Доходы жены Евгения Плющенко в разы выше среднего и никто в этом не сомневается. Но Яна никак не может успокоиться и когда выходит в свет делает все, чтобы продемонстрировать логотипы вещей, что на ней надеты. Она так навязчиво рассыпается в любви к Chanel и Louis Vuitton, что даже ее коллеги и поклонники начинают недоумевать.

Ну и дом, с отделкой в лучших традициях цыганского шика, уже давно стал мемом. На критику Яна отвечает, что стыдиться благосостояния она не собирается, так как всего добилась самостоятельно, без чьей-либо поддержки.

Так неужели без демонстрации роскоши ее достижения никто не заметит?