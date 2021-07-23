Сбылась мечта: девушка случайно познакомилась в сети с принцем

Общение продолжалось по переписке почти год, а в последние месяцы Тео сказал, что уехал по делам в Нигерию. У девушки появились мысли о том, что этот парень мошенник и водит её за нос.



Поэтому она начала своё расследование в соцсетях и связалась с людьми, которые были отмечены у Тео в "Инстаграме". Один из них рассказал Эстер, что молодого человека зовут Майкл. Неугомонная девушка смогла вычислить по геолокации, что Тео (или Майкл) ей врал, и он находится в Лондоне.