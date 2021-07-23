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Сбылась мечта: девушка случайно познакомилась в сети с принцем

Сбылась мечта: девушка случайно познакомилась в сети с принцем (4 фото)

Автор:
23 июля 2021 11:31
Сообщество : Истории
Метки: ynews   лондон   любовь   нигерия   племя   принц   сказка   тайны   
3551
4
21-летняя студентка Эстер из Великобритании в 2020 году познакомилась в "Инстаграме" со странным парнем. Молодой человек постоянно отклонялся от встреч с красоткой, а потом и вовсе сказал, что уехал в другую страну.
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Метки: ynews   лондон   любовь   нигерия   племя   принц   сказка   тайны   
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28  комментариев
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6k
sivanov1079 2 часа назад
Мой друг одному нигерийскому принцу даже помогал оформить наследство. Сейчас сидит ждет перевод
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7k
Garpia121 36 секунд назад
Зачем нам это в мире животных?
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−171
Улыбака 2 минуты назад
Какая-то сопливая история из серии "плакала вся маршрутка", но с элементами детектива, психоза и преследования.

Беги от этой дуры, чувак! Если ты, конечно, не придуманный
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7k
Natrogrii 15 минут назад
Две макаки нашли друг друга, ничего необычного.
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461
Миша 23 минуты назад
Какая англичанка такой и принц, Нигерийя это образ жизни.
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1k
ВазгенСемёнович Полчаса назад
Таких принцев по всему миру немало, одни до сих пор с обезьянами за бананы дерутся, другие и паре баксов обрадуются. Не британские аристократы, но тоже из королевских династий, у многих девушек есть немало шансов заполучить такое счастье и стать королевой гактара джунглей или пустыни или вечной мерзлоты.

Деньги и комфорт не главное, а главное чувства и крепкая семья, ведь правда?
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11k
Taximaxi Полчаса назад
А я уеду жить в Лондон,мне АбуджА будет сниться.
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2k
Frank Borman 49 минут назад
Это не приц, а светлейший князь. Человек голубых кровей, дальний родственник бабки Лизы II.
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1k
azuver 53 минуты назад
Усе нигерийцы прынцы.
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25k
Григорий Час назад
London-Гондон
Ссылка youtu.be
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1k
Евгений Кондратьев Час назад
Ничего удивительного! В Англии все принци как известно черные
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6k
ваня панкин Час назад
почему, почему, под музыку...

Ссылка www.youtube.com
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47
Maxpechorin Час назад
"Интересно, почему нигерийские принцы и принцессы живут в Лондоне, а не в своих племенах?"

По той же причине почему дети русских олигархов живут не в России
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467
korney Час назад
Так он же умер (нигерийский принц) в 2018 в Череповце на дискотеке! https://www.gazeta.ru/social/2018/10/15/12021637.shtmlhttps://www.gazeta.ru/social/2018/10/15/12021637.shtml https://ria.ru/20181016/1530714326.htmlhttps://ria.ru/20181016/1530714326.html
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−88
Thomsen 2 часа назад
Пенсионерка Ирина Николаевна, слившая на фишки эту херню - яркая представительница целевой аудитории "службы безопасности Сбербанка" и прочих лохотронщиков.
Ну, хоть за какую-то чернозадую отфильтрованную в инсте толстуху порадуется...
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122
Александр Колесников 2 часа назад
"В Нигерии живёт 200 миллионов человек. И каковы шансы, что я найду человека из своего племени, который мне симпатичен?"" Как прикладной математик, который читал курс матстатистики в университетах, скажу, что при выборке порядка 10 миллионов человек, вероятность такого события 100%, а если он еще и принц Лондонский, то все 200.
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1k
просто программист 2 часа назад
Обезьяна страшная, я бы на его месте тоже бы убегал
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9k
Шурум-бурум 2 часа назад
все те, кто ворует на Родине, бегут жить в Лондон
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5k
Дмитрий Горчилин 2 часа назад
Год переписки без личных встреч- очень напоминает персонажа в местах заключения. Принц мог бы еще намекнуть, что ему там не хватает денег и сигарет.
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4k
Vitaliy Vashkulat 2 часа назад
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238
MC 2 часа назад
Я даже знаю целые кварталы в городах США и ЕС, где проживают такие принцы!
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