Сбылась мечта: девушка случайно познакомилась в сети с принцем

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21-летняя студентка Эстер из Великобритании в 2020 году познакомилась в "Инстаграме" со странным парнем. Молодой человек постоянно отклонялся от встреч с красоткой, а потом и вовсе сказал, что уехал в другую страну.
Молодой человек по имени Тео очаровал девушку своим ласковым обращением, манерами в соцсетях, но категорически отказывался от видеозвонков.
У ребят было много общего. Особенно на девушку произвело впечатление, что она и Тео оказались родом из одного и того же нигерийского племени йоруба. "Он из того же племени, что и я. В Нигерии живёт 200 миллионов человек. И каковы шансы, что я найду человека из своего племени, который мне симпатичен?" – поделилась своей историй Эстер.
У ребят было много общего. Особенно на девушку произвело впечатление, что она и Тео оказались родом из одного и того же нигерийского племени йоруба. "Он из того же племени, что и я. В Нигерии живёт 200 миллионов человек. И каковы шансы, что я найду человека из своего племени, который мне симпатичен?" – поделилась своей историй Эстер.
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Общение продолжалось по переписке почти год, а в последние месяцы Тео сказал, что уехал по делам в Нигерию. У девушки появились мысли о том, что этот парень мошенник и водит её за нос.
Поэтому она начала своё расследование в соцсетях и связалась с людьми, которые были отмечены у Тео в "Инстаграме". Один из них рассказал Эстер, что молодого человека зовут Майкл. Неугомонная девушка смогла вычислить по геолокации, что Тео (или Майкл) ей врал, и он находится в Лондоне.
Поэтому она начала своё расследование в соцсетях и связалась с людьми, которые были отмечены у Тео в "Инстаграме". Один из них рассказал Эстер, что молодого человека зовут Майкл. Неугомонная девушка смогла вычислить по геолокации, что Тео (или Майкл) ей врал, и он находится в Лондоне.
Девушка поехала по адресу и познакомилась вживую с Тео, который поведал занятную историю. Оказалось, что действительно его первое имя Майкл, а второе Тео. И ездил в Нигерию, потому что умер его отец, и молодому человеку нужно было разобраться с делами.
Но это не конец. Эта история закончилась хэппи эндом в стиле Санта-Барбары. Майкл сказал, что он принц нигерийского племени и скрывал это, потому что хотел, чтобы Эстер полюбила его не из-за знатного положения и денег.
Но это не конец. Эта история закончилась хэппи эндом в стиле Санта-Барбары. Майкл сказал, что он принц нигерийского племени и скрывал это, потому что хотел, чтобы Эстер полюбила его не из-за знатного положения и денег.
На данный момент пара встречается уже несколько месяцев и собирается оформить отношения.
Интересно, почему нигерийские принцы и принцессы живут в Лондоне, а не в своих племенах?
Интересно, почему нигерийские принцы и принцессы живут в Лондоне, а не в своих племенах?
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