"Пугачевой можно, а мне нет?": 52-летняя вдова нигерийского принца снова собралась замуж

Когда планы стали серьёзнее, границы закрыли и отношения между влюблёнными стали холоднее. В разговоре с журналисткой KP.RU. Наталия рассказала, что расставание пережила спокойно и уже снова готова выйти замуж.

Мой новый мужчина - Федор Поморов, мой Федушка из Новосибирска. Мы живем с ним семьей с лета. Познакомилась я с ним, как и с прежними моими мужчинами, через интернет. Федя давно был у меня в друзьях в соцсетях. Писал, что я ему нравлюсь. Но я смотрела, что он молоденький какой-то (избраннику 53-летней Наталии - 27 лет. - Ред.). Сомневалась. Когда он узнал, что с Орландо у меня не сложилось, написал: давай встретимся. Поскольку он долго меня добивался, я согласилась. Он приехал ко мне. Как увидела его - искра пробежала. Ну я же живой человек, соскучилась по мужской ласке… Оказалось, нам вместе очень хорошо. И уже через неделю мы решили жить вместе.