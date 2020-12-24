"Пугачевой можно, а мне нет?": 52-летняя вдова нигерийского принца снова собралась замуж

Жизнь 53-летней Наталии Ведениной из Череповца никак нельзя назвать скучной. Женщина познакомилась с нигерийским принцем по имени Пауль Габриэль Сегун Аджайи на сайте знакомств и в 2013 году сыграла с ним свадьбу. В июле 2017 года у женщины родились сыновья-близнецы Дэвид и Даниил. В октябре 2018 года Пауль скончался, но женщина не отчаялась и наша в себе силы продолжать жить.
Жить Наталии Ведениной похожа на настоящую сказку. Женщина была замужем в молодости, но развелась, оставшись с сыном на руках. Наталья и не думала, что счастье и любовь настигнет её после сорока лет. В интернете Наталия познакомилась темнокожим парнем по имени Пауль и спустя шесть лет общения в сети пара сыграла две свадьбы - в России и в Нигерии.
Переехав в Россию, Пауль устроился работать трактористом. Несмотря на свой статус, он не был богат и был рад любой работе. В 2017 году в семье родились близнецы Дэвид и Даниил.Семейное счастье рухнуло, когда Пауль скончался в 33 года от остановки сердца в ночном клубе.
Только встреча с Пауленком дала мне настоящее женское счастье. Ради него с помощью ЭКО забеременела, родила малышей. После смерти Пауля я поняла, что ради детей должна научиться быть счастливой.
От горя женщину спасла новая любовь. В интернете Наталья познакомилась с Орландо - полицейским из Ганы. В прошлом году Наталия съездила к Орландо, познакомилась с ним и его семьей. Они провели вместе месяц.
- После поездки в Гану поняла, что беременна. Но, увы, случился выкидыш, - вздыхает Наталия.
Когда планы стали серьёзнее, границы закрыли и отношения между влюблёнными стали холоднее. В разговоре с журналисткой KP.RU. Наталия рассказала, что расставание пережила спокойно и уже снова готова выйти замуж.
Мой новый мужчина - Федор Поморов, мой Федушка из Новосибирска. Мы живем с ним семьей с лета. Познакомилась я с ним, как и с прежними моими мужчинами, через интернет. Федя давно был у меня в друзьях в соцсетях. Писал, что я ему нравлюсь. Но я смотрела, что он молоденький какой-то (избраннику 53-летней Наталии - 27 лет. - Ред.). Сомневалась. Когда он узнал, что с Орландо у меня не сложилось, написал: давай встретимся. Поскольку он долго меня добивался, я согласилась. Он приехал ко мне. Как увидела его - искра пробежала. Ну я же живой человек, соскучилась по мужской ласке… Оказалось, нам вместе очень хорошо. И уже через неделю мы решили жить вместе.
Молодой человек уже знаком с детьми Наталии и бросил работу в Новосибирске, чтобы быть с любимой.
Федюшка привык к моим близнецам. Мама его тоже нормально меня приняла, моих сыновей уже внуками называет. С деньгами у нас негусто, конечно. Экономим. Но главное - быть счастливой и дарить счастье. Дело у нас движется к свадьбе.
Принц из Нигерии Габриэль Сегун Аджаий скоропостижно умер, в одном из ночных клубов российского города. Случилось это печальное событие с 12 на 13 октября. Медики назвали причину смерти 32-летнего мужчины - обширный инфаркт.
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А еще и бухнул в клубе наравне с русскими походу. Итог налицо.