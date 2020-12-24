FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Истории 4443 поста • 1152 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Истории 
"Пугачевой можно, а мне нет?": 52-летняя вдова нигерийского принца снова собралась замуж

"Пугачевой можно, а мне нет?": 52-летняя вдова нигерийского принца снова собралась замуж (6 фото)

Автор:
24 декабря 2020 15:30
Сообщество : Истории
Метки: Любовь   вдова   дети   знакомства   интересны   нигерия   россии   фото   
1144
6

Жизнь 53-летней Наталии Ведениной из Череповца никак нельзя назвать скучной. Женщина познакомилась с нигерийским принцем по имени Пауль Габриэль Сегун Аджайи на сайте знакомств и в 2013 году сыграла с ним свадьбу. В июле 2017 года у женщины родились сыновья-близнецы Дэвид и Даниил. В октябре 2018 года Пауль скончался, но женщина не отчаялась и наша в себе силы продолжать жить.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: Любовь   вдова   дети   знакомства   интересны   нигерия   россии   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
12
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Афраний 2 часа назад
Каждый человек имеет право на счастье.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57k
Опиум для народа 16 минут назад
Работа в России трактористом-не для негровских принцев это.
А еще и бухнул в клубе наравне с русскими походу. Итог налицо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
53k
Dominus 21 минуту назад
Молодец женщина делает что ей нужно и живет как хочет .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Чучело Мяучело 22 минуты назад
Это лечить надо. Ну ладно галкин из-за бабла, но тут то бляяять как??? Как?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Великий Кормчий Полчаса назад
"Пугачевой можно, а мне нет?": 52-летняя вдова нигерийского принца снова собралась замуж
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
388
Serg Dex 53 минуты назад
Мощная тётка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
RALEXXX Час назад
Бывает...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Danil Sochin Час назад
Геронтофил, он и в Африке - геронтофил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Sterling Malory Archer Час назад
Она ещё троих в могилу сведёт!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
712
Al gor Час назад
У меня глаз задёргался, она в два раза его старше. Зачем пацану это?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Vladimir Taranovich 2 часа назад
пусть, конечно, будут счастливы, но сюрреализмом отдает мощно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
360
insaider 2 часа назад
Совет им да любовь!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2020, уходи! Как пандемия изменила мир за год 2020, уходи! Как пандемия изменила мир за год Россиянин собрался жениться на резиновой секс-кукле Марго Россиянин собрался жениться на резиновой секс-кукле Марго Многодетная семья прячется от органов опеки, спасая своих детей Многодетная семья прячется от органов опеки, спасая своих детей Девочка, которую заперла в перинатальном центре религиозная мать, обрела семью Девочка, которую заперла в перинатальном центре религиозная мать, обрела семью В России появился новый вид смертельного вещества, которое продают детям В России появился новый вид смертельного вещества, которое продают детям Собутыльник отца заметил в комнате тощую малышку с обмороженными ногами Собутыльник отца заметил в комнате тощую малышку с обмороженными ногами
HomMiss

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

82207



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Что ФСБшники с трусами Навального делали, или пранк года от ФБК: реакция
3
758
Что ФСБшники с трусами Навального делали, или пранк года от ФБК: реакция
Жители Курганской области взорвали КамАЗ, пытаясь выпрямить цистерну
4
142
Жители Курганской области взорвали КамАЗ, пытаясь выпрямить цистерну
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Мягкое тесто для пиццы как в пиццерии
7
5
Мягкое тесто для пиццы как в пиццерии
Три буквы успеха и признания: история бренда BMW
0
19
Три буквы успеха и признания: история бренда BMW
“Вы не едете домой, вы умерли”: мистический сериал с шашечками
“Вы не едете домой, вы умерли”: мистический сериал с шашечками
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Немного праздничного настроения
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#россии#авария#авто авария#история#новый год#люди#шоу бизнес#дети#полиция
#приколы#интересны#подборка#факты#интересно#прикольные#москва#авария дня#забавно#самолеты
#фото#животные#дтп#в мире#новости#красота#СССР#автомобили#комментарии#смешные

На что жалуетесь?

Вернуться