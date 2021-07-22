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Короткие истории и случаи из жизни

Короткие истории и случаи из жизни (17 фото)

Автор:
22 июля 2021 23:19
Метки: знаменитости   интересно   истрии   
345
17

Сегодня в подборке короткие истории и случаи из жизни известных и знаменитых людей

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5k
★Lucifer★ 3 часа назад
ПЛЮС!!!!!!!!!!!!!
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17k
Robin Hood 2 часа назад
Это кино можно смотреть ВЕЧНО
Ссылка www.youtube.com
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11k
uutb 3 часа назад
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14k
Corvus Corax 3 часа назад
"В 1989 году канадскому вратарю Клинту Маларчуку лезвие конька разрезало шею, повредив сонную артерию и яремную вену."
Только вену. Если б артерию - finis letalis.
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