10 неожиданных фактов об Уинстоне Черчилле

Один из известнейших британских политиков был наполовину американцем. Мать Черчилля, Дженни Джером, родилась в Нью-Йорке и жила там до 1867 года. После этого в 13 лет она переехала в Париж с матерью и двумя сестрами. Там в 1873 году Дженни встретила лорда Рэндольфа Черчилля. 15 апреля 1874 года они поженились в британском посольстве во Франции, а в ноябре того же года у них родился сын Уинстон. Прапрабабушкой Черчилля по матери была Бетси Болл, родственница Джорджа Вашингтона по матери, Мэри Болл. Так что Уинстон Черчилль и Джордж Вашингтон - дальние родственники.