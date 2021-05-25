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10 неожиданных фактов об Уинстоне Черчилле

10 неожиданных фактов об Уинстоне Черчилле (9 фото + 2 видео)

Автор:
25 мая 2021 12:02
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Уинстон Черчилль   великобритания   звезды   знаменитости   интересно   неожиданно   политика   факты   
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Любитель сигар и армянского коньяка, вдохновитель антигитлеровской коалиции, один из самых известных политиков Великобритании, рекордный срок остававшийся на посту премьер-министра - нет, об Уинстоне Черчилле мы знаем далеко не все!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Уинстон Черчилль   великобритания   звезды   знаменитости   интересно   неожиданно   политика   факты   
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12  комментариев
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1k
Helimen Час назад
Курил сигары, пил армянский коньяк- умер в 90.
Что скажете служители ЗОЖ?
P.S. Замечания из серии " это были настоящие сигары и настоящий коньяк" принимаются частично.
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215
Семен 18 минут назад
Когда он уходил на войну, мама дала ему не носочки и шарфик, а супермодный по тем временам маузер. И вроде как в бою четыре дополнительных (по сравнению со штатным 6-зарядным револьвером) патрона спасли ему жизнь.
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3k
Валерий Викторович 39 минут назад
Недоношенным родился или другое (свадьба в апреле, родился в ноябре)?
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34k
jonnyD 2 часа назад
В 1932 году Черчилля приглашают совершить небольшое турне с лекциями по США , вот тогда то в Нью Йорке , он и попал в аварию .
В Америке еще вовсю действует "сухой закон", что будущему премьеру Великобритании не понравилось категорически. В ту пору легально купить спиртное в Штатах можно было только по медицинским показаниям: виски и коньяк продавали в маленьких бутылочках в аптеках и отпускали только по рецепту врача. В библиотеке Моргана (США) сохранился вот такой документ - это рецепт, выписанный доктором Пикхардтом на имя Уинстона Черчилля:
"Настоящим удостоверяется, что для послеаварийной реабилитации Уинстону Черчилляю необходимо употребление алкогольных напитков, в особенности при приеме пищи. Количество, разумеется, неопределённое, но минимальная потребность 250 кубических сантиметров."

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10k
Михалыч 2 часа назад
Вы этому козлу ещё памятник поставьте! Забыли про его операцию "Немыслимое", которой он хотел уничтожить (в том числе, силами немецких недобитков) СССР? Мразь редкая - хотел бомбить ядерными бомбами советские города.
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16k
Наталья 2 часа назад
Из 10 "неожиданных" фактов более половины общеизвестны, а остальное, признаться, не слишком неожиданно.
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61
Филипп Преображенский 2 часа назад
Человек, достойный подражания. Он, пожалуй, единственный из мировых лидеров - современников клал куй на Сталина, и не стеснялся об этом публично заявлять. И до сих пор Ми-6 кладет куй на нашу разведку, и свободно в этом признается.
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61
Филипп Преображенский Frank Borman 55 минут назад
Сейчас все это относится также и к Российской империи. Все растеряли и [мат]. Черчилль-то тут причем ? [мат] те, что после него пришли.
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201
Елена Букреева 2 часа назад
Про него есть интересный фильм "Темные времена".
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