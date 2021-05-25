10 неожиданных фактов об Уинстоне Черчилле

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Любитель сигар и армянского коньяка, вдохновитель антигитлеровской коалиции, один из самых известных политиков Великобритании, рекордный срок остававшийся на посту премьер-министра - нет, об Уинстоне Черчилле мы знаем далеко не все!
Уинстон Черчилль - дальний родственник первого президента США
Один из известнейших британских политиков был наполовину американцем. Мать Черчилля, Дженни Джером, родилась в Нью-Йорке и жила там до 1867 года. После этого в 13 лет она переехала в Париж с матерью и двумя сестрами. Там в 1873 году Дженни встретила лорда Рэндольфа Черчилля. 15 апреля 1874 года они поженились в британском посольстве во Франции, а в ноябре того же года у них родился сын Уинстон. Прапрабабушкой Черчилля по матери была Бетси Болл, родственница Джорджа Вашингтона по матери, Мэри Болл. Так что Уинстон Черчилль и Джордж Вашингтон - дальние родственники.
Черчилль был первым получателем сетевой аббревиатуры OMG
Аббревиатура OMG ("Oh My God!" - "О, мой бог!") стала популярной в начале 2000-х с распространением интернета. Между тем, официальным первым ее получателем в истории стал Уинстон Черчилль. Ее употребил в письме к нему британской адмирал, лорд Джон Фишер, 9 сентября 1917 года. Речь шла о некоей газетной статье, которая чрезвычайно расстроила адмирала.
Чрчиллю довелось побывать в лагере военнопленных
В 1899 году Уинстон Черчилль ,sk военным корреспондентом в газете The Morning Star, освещавшей англо-бурскую войну в Южной Африке. 15 ноября 1899 года поезд, в котором ехал Черчилль, попал в засаду буров и был захвачен. Черчилль был заключен в лагерь для военнопленных в Претории. В декабре того же года Уинстон Черчилль с помощью английского управляющего рудником сумел скрыться в шахте и бежать. Он тайно ехал на грузовых поездах, пока не достиг Мозамбика. История его побега привлекла внимание всей страны. В 1900 году, когда он жил в Южной Африке, Черчилль опубликовал книгу о своем приключении под названием «От Лондона до Ледисмита через Преторию».
Уинстон Черчилль - лауреат Нобелевской премии
Несмотря на то, что Черчилль посвятил жизнь политике, Нобелевскую премию он получил отнюдь не за политическую деятельность. Черчилль был весьма плодовитым и успешным писателем. Он писал, в основном, публицистику и научно-популярные произведения, но однажды создал фантастический роман под названием «Саврола». В 1953 году Черчиллю была присуждена Нобелевская премия по литературе за шеститомный сборник мемуаров "Вторая Мировая война" - как было сказано в представлении, «за мастерство исторического и биографического описания, а также за блестящее ораторское искусство в защиту возвышенных человеческих ценностей».
В последних словах Черчилль пожаловался на то, что ему все надоело
Как сообщают биографические источники, последние слова Уинстона Черчилля были адресованы его зятю Кристоферу Сомсу. Когда тот предложил тестю шампанское, Черчилль сказал: «Как мне все это надоело!» Вскоре он впал в кому. Это случилось в середине января 1965 года. У Черчилля было 8 инсультов, последний из которых случился 15 января 1965 года. Он умер в возрасте 90 лет 24 января.
Черчилль был плодовитым художником
Рисование было любимым хобби Черчилля, большую часть свободного времени он проводил за мольбертом. Он впервые начал рисовать в возрасте 40 лет в 1915 году, когда его политическая карьера стояла на месте: он представлял в парламенте округ Данди, но не занимал поста министра. За свою жизнь Черчилль написал более 500 картин, последняя из которых - «Пруд с золотой рыбкой в Чартвелле», завершенная в 1962 году. В настоящее время его картины продаются за миллионы фунтов.
Черчилль четырежды делал предложения разным женщинам прежде, чем жениться
В юности Уинстон Черчилль трижды делал предложение разным женщинам и каждый раз получал отказ. Четвертым стало предложение Клементине Хозиер, на которой Черчилль и женился в 1908 году. Впервые он сделал предложение Памеле Плауден, дочери британского колониального офицера, в 1900 году. Затем он сделал предложение американской актрисе Этель Бэрримор, а затем - светской леди и наследнице большого состояния Мюриэль Уилсон в 1904 году. Интересно, жалели ли они, что отвергли самого влиятельного мужчину в британской политике?
За время политической карьеры Черчилля в креслле премьера побывали 14 человек
За 60-летнюю политическую карьеру Уинстона Черчилля премьер-министрами страны побывали 14 человек, включая его самого. Первым премьер-министром в его карьере был Роберт Гаскойн-Сесил, 3-й маркиз Солсбери, который занимал этот пост с 1895 по 1902 год,. А последним премьер-министром эпохи Черчилля стал Алек Дуглас-Хоум, занимавший кресло с 1963 по 1964 год. За это время премьер-министры менялись 18 раз, Черчилль занимал эту должность дважды - с 1940 по 1945 и с 1951 по 1955 год.
Уинстон Черчилль чуть не погиб в аварии
13 декабря 1931 года в Нью-Йорке Уинстон Черчилль попал под машину, пытаясь перейти оживленную улицу. Черчилль взял на себя вину за аварию, поскольку он смотрел не в том направлении, по привычке к британскому левостороннему движению. Он был доставлен в больницу Ленокс-Хилл с травмами, в том числе, ушибом головы и несколькими трещинами в ребрах. Впоследствии он встретился с водителем, который его сбил, и подарил ему копию своей автобиографии с автографом.
Черчилль ушел с поста премьера, когда ему было уже за 80
Когда Уинстон Черчилль подал в отставку с поста премьер-министра Соединенного Королевства 5 апреля 1955 года, ему было 80 лет и 126 дней. Таким образом, он стал вторым по возрасту премьер-министром в британской истории. Его обошел только Уильям Юарт Гладстон, которому на момент отставки было 84 года и 63 дня.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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P.S. Замечания из серии " это были настоящие сигары и настоящий коньяк" принимаются частично.
В Америке еще вовсю действует "сухой закон", что будущему премьеру Великобритании не понравилось категорически. В ту пору легально купить спиртное в Штатах можно было только по медицинским показаниям: виски и коньяк продавали в маленьких бутылочках в аптеках и отпускали только по рецепту врача. В библиотеке Моргана (США) сохранился вот такой документ - это рецепт, выписанный доктором Пикхардтом на имя Уинстона Черчилля:
"Настоящим удостоверяется, что для послеаварийной реабилитации Уинстону Черчилляю необходимо употребление алкогольных напитков, в особенности при приеме пищи. Количество, разумеется, неопределённое, но минимальная потребность 250 кубических сантиметров."
Бритоп@дор Черчилль закончил не лучше. Великая Британская империя развалилась, Британия потеряла все свои колонии и потихоньку почти всю свою промышленность, Британию сейчас заполнили загорелые парнишки из колоний: пакистанцы, индусы, негры и прочие метисы. Британский лев превратился в пуделя Америки.