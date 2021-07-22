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Фотографии Сталинграда, сделанные 17 июня 1944 года

Фотографии Сталинграда, сделанные 17 июня 1944 года (18 фото)

Автор:
22 июля 2021 20:47
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
484
18
В подборке собраны снимки сделанные 17 июня 1944 в городе Сталинград фотографом Евгением Умновым.
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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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10  комментариев
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3k
Сергей Полчаса назад
Вот когда я смотрю на фото родного города 50-х,70-х--вот тогда да! Отстроили Город!
А если посмотреть на теперешний-то с 1944 нихрена не изменилось!
Вот когда я смотрю на фото родного города 50-х,70-х--вот тогда да! Отстроили Город!
А если посмотреть на теперешний-то с 1944 нихрена не изменилось!
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1k
Андрей Еделькин 4 минуты назад
Это не люди, это ТИТАНЫ.
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25k
Лабуда Полчаса назад
Вот где люди были! Выдержали и отбили удар практически самой крупной военной группировки фашисткой Европы. Отстроили разрушенный город!
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