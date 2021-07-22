Фотографии Сталинграда, сделанные 17 июня 1944 года

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Восстановление Сталинграда началось сразу после окончания боевых действий в городе. Черчилль предлагал Сталину законсервировать город в том виде в каком он остался после Сталинградской битвы и превратить его в музей памяти, но для советское руководство приняло решение как можно быстрее восстановить город и главное - его промышленность.



Уже к марту 1943 года Сталинград был разминирован и восстановление города приобрело характер общесоюзной программы.

Летом 1944 года фотогазета главного политуправления Красной Армии сделала тематический выпуск, посвященный Сталинграду.