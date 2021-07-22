Ученицы гейши: красивые фотографии эпохи Мэйдзи

Возраст майко обычно составлял от 17 до 20 лет, и они получали статус гейши после периода обучения. Основными предметами в школе майко были традиционные танцы, игра на сямисэн, пение коута и, только в Киото, изучение диалекта Киото. Это ученичество обычно длилось от нескольких месяцев до года или двух лет. Иногда, в виде исключения, ученицам разрешалось переходить на стадию гейши и одеваться как гейша - если они были уже слишком взрослыми, чтобы оставаться майко.



На представленных фотографиях - портреты юных гейш и майко, снимки 1900-х годов.