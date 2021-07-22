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Ученицы гейши: красивые фотографии эпохи Мэйдзи

Ученицы гейши: красивые фотографии эпохи Мэйдзи (28 фото)

Автор:
22 июля 2021 10:06
Метки: 1900-е   Япония   девушки   красивые девушки   майко   старые снимки   японские гейши   
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Учениц гейши в Киото и Западной Японии называли "майко". Их работа заключалась в исполнении песен, танцев и игре на сямисэне или других традиционных японских инструментах для посетителей во время банкетов и вечеринок, известных как озасики.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 1900-е   Япония   девушки   красивые девушки   майко   старые снимки   японские гейши   
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