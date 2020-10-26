Soapland: как в Японии работают тайные "мыльные" бани

Soapland - это уникальные японские бани, где можно не только помыться, но и получить за отдельную плату дополнительные услуги интимного свойства.
Японцы - те еще затейники, и многие виды интимного досуга, принятые в этой стране, непонятны иностранцам. Хотя от мытья очаровательной азиаткой вряд ли бы отказался даже самый привередливый европеец.
Сделать это можно в специальном заведении, которое называется Soapland. По сути, это баня, но очень своеобразная. Клиент оплачивает услуги помывки, которые выполняет так называемая "мыльная девушка", или sōpu-jyō. Все остальное - по усмотрению двоих и, конечно, за отдельную плату. Сексуальный аспект никогда напрямую не озвучивается, но все знают, что при желании клиент может получить практически все.
Официально проституция в Японии запрещена аж с 1958 года, однако, как сейчас модно говорить, бани - это совсем другое. Формально клиент оплачивает только помывку с симпатичной банщицей. А уж если дойдет до интима, то это будет просто по согласию двоих взрослых людей. И никакой проституции!
"Соаплэнды" - одни из самых дорогих заведений в сфере интимных услуг. Только за мытье клиент платит около 30 000 иен (280 долларов), а уж если девушка согласится на секс, любитель удовольствий раскошелится в два-три раза больше. Если деньги за ванну полностью идут в бюджет бани, все, что отдельно получит "мыльная девочка" за удовольствие, останется ей.
Это недешевое удовольствие может себе позволить далеко не каждый офисный работник - как правило, клиентами sōpu-jyō становятся богатые клерки, и очень часто - пенсионного возраста. Зачастую им уже не столько нужен секс, сколько компания симпатичной юной девушки.
Это недешевое удовольствие может себе позволить далеко не каждый офисный работник - как правило, клиентами sōpu-jyō становятся богатые клерки, и очень часто - пенсионного возраста. Зачастую им уже не столько нужен секс, сколько компания симпатичной юной девушки.
Опытные "банщицы" умеют ублажить мужчин и без секса. Их квалификация довольно высока: "мыльные девушки" - умелые массажистки, поэтому перед водными процедурами мужчина получит массаж с разогревающим лосьоном. Потом клиент ляжет на циновку или матрасик, и его омоют мягкими мочалками с головы до ног.
Еще есть так называемый "грязный стул" - это тот самый предмет, на который опираются девушки на фото. Клиент садится на этот стул, а sōpu-jyō через специальную выемку омывает его гениталии. Собственно, многие пожилые богачи на этом этапе получают максимальное наслаждение и, отвалив мойщице щедрые чаевые, удовлетворенными отправляются домой.
Еще есть так называемый "грязный стул" - это тот самый предмет, на который опираются девушки на фото. Клиент садится на этот стул, а sōpu-jyō через специальную выемку омывает его гениталии. Собственно, многие пожилые богачи на этом этапе получают максимальное наслаждение и, отвалив мойщице щедрые чаевые, удовлетворенными отправляются домой.
Начинающие карьеру "мыльных девочек" стажерки обязательно проходят обучение и отрабатывают свои навыки на барменах, банщиках и других сотрудниках соаплэнда. На этих же мужчинах принимаются "выпускные экзамены" sōpu-jyō. Чем лучше себя покажет мойщица, тем быстрее ей подберут ценного клиента. А уж дальше все будет зависеть от ее прилежания.
С 1618 года все заведения, предоставляющие интимные услуги, могли находиться лишь в нескольких районах Японии. Одним из самых старых из них является Ёсивара в Токио — на современных картах его отдельно не обозначают, но наслышанные о удивительных и умелых sōpu-jyō клиенты из разных уголков страны приезжают сюда, чтобы получить свою порцию теплой воды, нежных ласк и внимания. Разумеется, за деньги.
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да они окуели!!! даже если Сэйлормун делать будет.
соседка Наташка за ради по приколу всё отполирует еще и жрать приготовит и винчик принесет.