Soapland: как в Японии работают тайные "мыльные" бани

"Соаплэнды" - одни из самых дорогих заведений в сфере интимных услуг. Только за мытье клиент платит около 30 000 иен (280 долларов), а уж если девушка согласится на секс, любитель удовольствий раскошелится в два-три раза больше. Если деньги за ванну полностью идут в бюджет бани, все, что отдельно получит "мыльная девочка" за удовольствие, останется ей.



Это недешевое удовольствие может себе позволить далеко не каждый офисный работник - как правило, клиентами sōpu-jyō становятся богатые клерки, и очень часто - пенсионного возраста. Зачастую им уже не столько нужен секс, сколько компания симпатичной юной девушки.