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Агрессивные подростки избили скейтера из-за длины волос

Агрессивные подростки избили скейтера из-за длины волос (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 июля 2021 08:19
Сообщество : Криминал
Метки: Винница   Украина   видео   избиение   конфликт   нападение   
846
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В Виннице 19 июля компания подростков избила 18-летнего парня возле скейтпарка. Агрессоры подошли к отдыхавшим на лавке неформалам и предложили побрить молодого человека с длинными по их словам волосами. За парня вступился приятель и хулиганы накинулись на него с кулаками.

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Метки: Винница   Украина   видео   избиение   конфликт   нападение   
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19  комментариев
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2k
Александр 2 часа назад
Гопота безмозглая
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11k
Вася 15 минут назад
жаль не наоборот ..

Ссылка coub.com
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38k
dima423 Полчаса назад
нынешняя украина - Россия 90х, вот практически 100% совпадение во всем)
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3k
Вова 36 минут назад
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1k
DarkOmen 49 минут назад
Толпа шакалов! А вот друзья избитого товарища расстроили, сразу в рассыпную!
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
6k
Комментарий удален
−32
7k
Кенвуд 2 часа назад
Я и в России встречал стаи малолетних ублюдков. Это ж Стая. По одиночке они и муху не обидят.
Про волосатиков отдельная тема, сам патлатых парней не уважаю. Под девок косят. А на этом видео особо лохматых не увидел даже.
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4k
Mixalych 2 часа назад
Нормально так Украина процветает. В Вильнюсе неформалов последний раз пинали в конце 90-х
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25k
Лабуда 2 часа назад
Тю, а дэ эуропа?
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760
Fiverknot 2 часа назад
Дерьму спокойно не живется? На Донбасс их, в окопы.
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17k
KOSTELLO 2 часа назад
Это еще что.
Во времена 90-х, человек мог словить люлей, если не в свой район заходил.
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