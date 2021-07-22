Агрессивные подростки избили скейтера из-за длины волос

846
1
1
В Виннице 19 июля компания подростков избила 18-летнего парня возле скейтпарка. Агрессоры подошли к отдыхавшим на лавке неформалам и предложили побрить молодого человека с длинными по их словам волосами. За парня вступился приятель и хулиганы накинулись на него с кулаками.
Пострадавший находится в больнице. Полиция установила четырех активных участников драки. Троим из них 16 лет, а одному 18.
Следствием начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 УК (хулиганство, совершенное группой лиц). Подросткам может грозить до 4 лет лишения свободы.
Присутствует ненормативная лексика и сцены насилия.
Следствием начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 УК (хулиганство, совершенное группой лиц). Подросткам может грозить до 4 лет лишения свободы.
Присутствует ненормативная лексика и сцены насилия.
Источник:
Ссылки по теме:
- Челябинец ремнем выпорол компанию девушек за громкую музыку и танцы под окнами дома
- Жестокое избиение мужчины в киевском супермаркете попало на видео
- В мечтах о гуриях все средства хороши: в Дагестане женский пляж оккупировали мужики с биноклями
- "Ты недоношенный, и ты сдохнешь": в Новосибирке пьяная пассажирка избила слабослышащего водителя
- В Томске водитель маршрутки не выдержал провокаций пассажира и выдал ему порцию тумаков
35
Понравилось35
Новости партнёров
Про волосатиков отдельная тема, сам патлатых парней не уважаю. Под девок косят. А на этом видео особо лохматых не увидел даже.
Во времена 90-х, человек мог словить люлей, если не в свой район заходил.