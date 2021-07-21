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Странные находки, вызвавшие у людей кучу вопросов, ответы на которые дали люди в Интернете

Странные находки, вызвавшие у людей кучу вопросов, ответы на которые дали люди в Интернете (31 фото)

Автор:
21 июля 2021 12:37
Метки: вопросы   находки   ответы   
1845
31

Мир полон непонятных штук, которые часто появляются весьма неожиданно и оставляют после себя кучу вопросов. Кто-то просто выбросит такое, приняв за ненужный и бесполезный хлам. Возможно, это и бесполезные штуки, но некоторые просто не смогут спокойно спать, пока не узнают, откуда это взялось, что это такое и для чего это нужно.

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Метки: вопросы   находки   ответы   
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3k
3BE3DA4ET 4 часа назад
О последних фото: строители, видать, прикопали там много чего))
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457
Семен 41 минуту назад
Я бы не рискнул открывать 25-летний чайный гриб
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8k
Uron 2 часа назад
та лишь бы такое не лезло
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