Странные находки, вызвавшие у людей кучу вопросов, ответы на которые дали люди в Интернете

Автор фото сам ответил на свой вопрос: «Я обратился в Kellogg's и описал объект. После обширного обмена информацией и просмотра фотографий, они пришли к выводу, что это было то, что они называют «витаминным кусочком». По сути, это запеченный кусок витаминов и минералов, которыми они обогащают хлопья, так что ничего вредного. После телефонного звонка я решил это проверить, отломив кусочек и положив его в чашку с водой.



Кусочек растворился, так что, к счастью, это был не кусок конвейерной ленты, как некоторые предполагали. В конце концов, они предложили мне несколько бесплатных ваучеров на их продукты, поскольку понимают, что потребители не хотят видеть это в своих хлопьях.»

Вопрос: «Большая керамическая огнеупорная вещь бирюзового цвета, которая принадлежит моей семье уже несколько десятилетий. Похоже на какой-то фонарь, но я не уверен»