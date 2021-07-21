Странные находки, вызвавшие у людей кучу вопросов, ответы на которые дали люди в Интернете

Мир полон непонятных штук, которые часто появляются весьма неожиданно и оставляют после себя кучу вопросов. Кто-то просто выбросит такое, приняв за ненужный и бесполезный хлам. Возможно, это и бесполезные штуки, но некоторые просто не смогут спокойно спать, пока не узнают, откуда это взялось, что это такое и для чего это нужно.
Вопрос: «Найдено внутри музыкального инструмента, но в нём нет достаточно большого отверстия, чтобы это попало внутрь. Это размером с большую виноградину»
Ответ: «Такие шарики появляются в скрипках. Некоторые называют их "мышами". Это просто пух и мусор, сбивавшийся годами. Когда скрипку ремонтируют, то мастера возвращают "мышку" в инструмент на удачу»
Существует целая коллекция подобных шариков, которые достали из скрипок знаменитых музыкантов. В английском языке их называют «toneballs»
Вопрос: «Может ли кто-нибудь сказать, что это за металлическая табличка внутри крошечного кармана, который мы нашли на тротуаре перед нашим домом?»
Ответ: «Это багажная бирка без гравировки»
Скорее всего, ремешок, проходящий через отверстие в металлической пластине, оторвался, после чего автор фото нашёл бирку на тротуаре
Вопрос: «Что это за бассейн в полной глуши?»
Ответ: «Это запас воды для пожаротушения.»
Как сообщается, эта вода может содержать антипирен. Антипирен — компонент, добавляемый в материалы органического происхождения с целью обеспечения огнезащиты.
Вопрос: «Что это за металлический предмет размером примерно с ладонь? Весит около 700-800 граммов, твердый металл, матовый, за исключением круглой части»
Ответ: «Это титановый протез тазобедренного сустава»
Как сообщается, такие протезы могут возвращать родственникам после кремации усопшего, конечно, если у него был протез
Вопрос: «Может кто-нибудь сказать, что находится внутри этой 20-литровой бутыли с вином, которому не менее 25 лет? Нашёл в подвале покойных дедушки и бабушки»
Ответ: «Это, так называемый, чайный гриб [обобщающее название нескольких разновидностей симбиоза дрожжевого гриба с бактерией]. Иногда такое происходит. Иногда это плохо, иногда — нормально. Скорее всего, внутри уже уксус.»
Вопрос: «Примерно 5 см в высоту, сделано из мрамора с отверстиями, вырезанными вручную. Возраст не менее 110 лет. Мне сказали, что это стояло на столах богатых людей. Что это?»
Позже девушка (автор фото) сама ответила на вопрос: «Я только что разговаривала с дедушкой по телефону, он сказал, что это подставка для спичек. Отверстия создают абразивную текстуру, о которую можно зажигать спички.»
Несмотря на ответ автора фото, большинство пользователей были уверены, что это верхняя часть подставки для курения благовоний
Вопрос: «Сетка из отверстий, которые могут быть как искусственными, так и естественными. Найдено на пляже восточного побережья Шотландии»
Ответ: «Это стигмария — окаменелый корень дерева. Отверстия — это места, откуда из основного корня выходили маленькие корешки.»
Как правило, такие корни превращаются в уголь. Автор фото подтвердил, что пляж, где он это нашёл, богат кусками угля, а в этом районе много старых угольных шахт
Вопрос: «Нашел это в моих кукурузных хлопьях Kellogg's Corn Flakes. Имеет немного меловой запах и текстуру. Оставляет порошкообразный осадок, если бросить это на стол»
Автор фото сам ответил на свой вопрос: «Я обратился в Kellogg's и описал объект. После обширного обмена информацией и просмотра фотографий, они пришли к выводу, что это было то, что они называют «витаминным кусочком». По сути, это запеченный кусок витаминов и минералов, которыми они обогащают хлопья, так что ничего вредного. После телефонного звонка я решил это проверить, отломив кусочек и положив его в чашку с водой.
Кусочек растворился, так что, к счастью, это был не кусок конвейерной ленты, как некоторые предполагали. В конце концов, они предложили мне несколько бесплатных ваучеров на их продукты, поскольку понимают, что потребители не хотят видеть это в своих хлопьях.»
Вопрос: «Большая керамическая огнеупорная вещь бирюзового цвета, которая принадлежит моей семье уже несколько десятилетий. Похоже на какой-то фонарь, но я не уверен»
Ответ: «Это небольшой обогреватель, скорее всего, газовый. В основном, это декоративная решётка для защиты людей от огня»
Вопрос: «Зазубренный инструмент для соскабливания чего-то. Найден в подвале дома»
Ответ: «Это инструмент для открывания закрашенных окон.»
Когда красят окна, то, как правило, закрашивают все щели. Краска мешает во время замены стёкол, и чтобы её прорезать используется этот инструмент.
Вопрос: «Что это за твердые белые шарики на снаружи мармеладного мишки? Шариков нет внутри мишки. Их можно убрать, и на ощупь они твёрдые. На остальных мишках в упаковке таких шариков не было»
Ответ: «Форма, в которой выливают мармеладных мишек, сделана из кукурузного крахмала, иногда на мармеладках остаются остатки. Обычно они убирают их с конвейера, этот, должно быть, проскользнул через контроль качества.»
Во время производства мармелада на заводе, станок буквально штампует форму в куче рыхлого кукурузного крахмала. Затем аппарат льёт в эти формы мармеладную массу. После затвердевания массы, кукурузный крахмал очищается с мармеладок и покрывается маслом, которое придаёт им привычную цветастость.
Вопрос: «Инструмент, найденный на семейной ферме. Выглядит слишком маленьким для свиньи. Похоже, там был текст, но мы не можем разобрать, что там написано»
Ответ: «Это, так называемая, масленка для свиней.»
Раньше для защиты свиней от паразитов, способных вызывать множество болезней, использовали масло. Свиньи проходили сквозь этот аппарат, а щётки наносили на них масло. Роль таких маслёнок могли выполнять промасленные одеяла, через которые проходили свиньи, в результате чего их тела покрывались маслом.
Порой для смазки свиней использовали отработанное машинное масло или керосин. Существует множество вариаций таких автомаслёнок.
Например, эта. Свиньи тёрлись о круги, которые вращались, зачерпывая масло из ёмкости снизу
Вопрос: «Пластиковая штука с не вращающимся поршнем. Зеленая часть выглядит так, будто в неё надо что-то вставить и провернуть, чтобы она это удерживала»
Ответ: «Это игрушка Super Stacking Tops популярная в 90-е годы»
В эту ручку вставлялись диски, имеющие форму юлы, после чего их закручивали, заводя механизм. По нажатию кнопки, юла слетала и начинала вращаться на столе, после чего надо было проделать то же самое с юлой поменьше, установив её поверх первой.
Вопрос: «Купил на антикварном рынке. Верх колибри сделан из металла и покрыт глазурью. Фигурка прикреплена к фигурной трубке с резьбой, которую надо к чему-то прикручивать. Есть идеи, что это может быть?»
Ответ: «Это латунное украшение для ламп. Продавалось в наборе из четырёх колибри в 90-х. Такие также были с рыбой вместо колибри»
Вопрос: «Нашла это в комиссионном магазине в отделе украшений, но я понятия не имею, что с этим делать? Хотелось бы узнать, для чего это нужно»
Ответ:«Это кольцо для шарфа, да ещё в шикарном стиле Ар-деко»
Вопрос: «Что это пузырится из земли у меня во дворе? Пурпурно-металлического цвета, внутри липкое. Оно продолжает вылезать, даже если я убираю это лопатой»
В итоге автор фото сам разобрался с этой магической проблемой
Ответ: «Меня направили в пожарную часть, откуда ко мне выслали бригаду для проверки. Они раскопали землю, и, оказалось, что это была монтажная пена из баллончика, оставленного строителями во дворе»
«На баллончик попала вода, он проржавел и стал подпускать, после чего пена достигла поверхности»
Позже автор фото написал, что пена снова стала вылезать из газона
Источник:
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