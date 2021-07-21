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Тест по фильму "Москва слезам не верит"

Тест по фильму "Москва слезам не верит"

Автор:
21 июля 2021 10:20
Сообщество : Кино
Метки: СССР   Тесты   кинотесты   тест   тесты по советским фильмам   тесты по фильмам   
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Насколько внимательно вы смотрели фильм, ставший советской классикой? Картина вышла в далёком 1979 году, но лента актуальна до сих пор.
В этой сцене должен появится Николай. Куда собралась пара?
В этой сцене должен появится Николай. Куда собралась пара?
"В концерт"
"В кино"
"В балет"
"В цирк"
Ради чего мужчина преследовал Свиридову на производстве?
Ради чего мужчина преследовал Свиридову на производстве?
Уговаривал вступить в комсомол
Приглашал на свидание
Хотел получить от неё профсоюзный взнос
Кем работал Рудольф?
Кем работал Рудольф?
Телеоператором
Режиссёром
Продюсером
Продолжите фразу: "Круглов... "
Продолжите фразу: "Круглов... "
Замначальника Главка
Кандидат технических наук
Инженер-испытатель
С каких слов начинается песня и фильм?
С каких слов начинается песня и фильм?
"Не сразу всё устроилось"
"Александра, Александра, что там вьётся перед нами?"
"Москва не сразу строилась"
На какой киностудии был снят фильм?
На какой киностудии был снят фильм?
Ленфильм
Одесская киностудия
Мосфильм

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Люда научила отвечать вахтёршу на телефонные звонки этой фразой...
Люда научила отвечать вахтёршу на телефонные звонки этой фразой...
Хэллоу
Бонжур
Квартира Свиридовых
Продолжите фразу: "Не будет ни книг, ни газет, ни театра, ни кино..."
Продолжите фразу: "Не будет ни книг, ни газет, ни театра, ни кино..."
Одно сплошное телевидение
Одно сплошное радио
Только интернет
Какое отчество дала главная героиня своей дочери Александре?
Какое отчество дала главная героиня своей дочери Александре?
Александровна
Ивановна
Евгеньевна

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Метки: СССР   Тесты   кинотесты   тест   тесты по советским фильмам   тесты по фильмам   
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3k
Klon 58 минут назад
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14k
albedo 2 минуты назад
Да уж - этот фильм реально заслужил Оскара,
А не вымучил и выклянчил, как Михалков
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174
⛔ Александр ⛔ 3 минуты назад
С песней ошибся.
А так 8 из 9

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42k
Дворняга 11 минут назад
На последнем срезался: вообще отчество никак не отложилось.
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2k
A 37 минут назад
9 из 9! Обожаю этот фильм. Не зря у него оскар!
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9k
Шурум-бурум 40 минут назад
все советские люди наизусть знают этот оскароносный фильм
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24k
Е-Лена 40 минут назад
Да. Мне этот фильм нравится. Хотя смотрела я его в последний раз не так уж и недавно. ))) Надо бы посмотреть снова...
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