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Насколько внимательно вы смотрели фильм, ставший советской классикой? Картина вышла в далёком 1979 году, но лента актуальна до сих пор.
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А не вымучил и выклянчил, как Михалков
А так 8 из 9
Странное противопоставление. Если б не смотрела или смотрела давно, то не нравился бы?