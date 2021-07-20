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Война вакцинофилов против вакцинофобов в разгаре. А наука-то что?

Война вакцинофилов против вакцинофобов в разгаре. А наука-то что? (4 фото)

Автор:
20 июля 2021 18:13
Метки: Вакцинация   ковид   наука   
748
4
От ковида с начала эпидемии умерли во всем мире около четырех миллионов человек. Понятен ужас перед этой цифрой, и все же это не повод готовить себе еще более ужасное будущее из-за неразборчивой вакцинации.
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Метки: Вакцинация   ковид   наука   
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7k
Алеksей 3 часа назад
да кто сейчас слушает всяких там Заслуженных Академиков, когда есть "великие" вирусологи, по типу ССС и мясникова и т.п...
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10k
кира 15 минут назад
Похоже, все-таки корона вообще никуда не уйдет, останется по типу сезонного гриппа. И все мы к ней привыкнем. И так же как с гриппом, кто-то будет постоянно прививаться, а кто-то предпочтет полагаться на собственный иммунитет.
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37
Oleg Kapanin 16 минут назад
я ездил в лифтах с больными людьми, я лазил по складам с курьерами яндекс еды, я спускался в метро и всё это с самого начала и не было у меня даже соплей - хотите чтоб я чёто пошёл себе вколол? Не спасибо я подожду третью стадию испытаний и на моей работе всем насрать если я умру)
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−67
Улыбака 48 минут назад
Вывод - все умрут!
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21k
Влад 53 минуты назад
В любом случае ковидобесие нужно немедленно прекращать. По данным росстата добавочная смертность в 20 году по равнению с 19 составила 323.8 тысяч человек. 31% это смерть от ковида, а остальное результат борьбы с ним начиная с пьянства и депрессий в самоизоляции и от потери всего и заканчивая неоказанием медицинской помощи из за перепрофилирования больниц. Цифры по смертности озвучены Татьяной Голиковой. Вот и думайте что опаснее.
https://medvestnik.ru/content/news/Rosstat-nazval-smertnost-ot-koronavirusa-za-2020-god.htmlhttps://medvestnik.ru/content/news/Rosstat-nazval-smertnost-ot-koronavirusa-za-2020-god.html
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3k
AlekseiTFS Час назад
Да блин эту войну и придумали сами вакцинаторы. Разделяй и властвуй.
Но чёрт возьми -от ГРИППА никогда не прививался и не болел и меня никто не считал Антиваксером. Тут блин не пошёл прививаться и пипес -причислели к Антиковидосам.
И почему опять манипуляции со смертями.Зачем эти шумный цыфры. Напишите просто .Умерло 0,05% населения планеты за всю историю
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7k
insaider Час назад
Ясно одно! Во всём виноваты антипрививочники,это из за них мы не можем жить как раньше,вынуждены ходить в масках и пользоваться куар-кодами! Они навлекли на на гнев господень,и не покаялись!
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6k
Татьяна Юсова 2 часа назад
«…недопустимо прививать всех подряд, не разбираясь в особенностях иммунитета каждого».

А почему эта иммунолог как-то проскочила дальше и не сказала, что надо вначале измерить уровень иммунитета с помощью такого-то анализа, и только потом принимать решение о прививке?
Нет такого анализа? А что есть?
Ну, конкретно, если ты говоришь, что прививаться надо только людям с пониженным иммунитетом, а с повышенным нельзя, то предлагай, как его измерить и чем.
А так получается бла-бла-бла.
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4k
au3 2 часа назад
А причем здесь наука, если эта иммунолог в настоящее время монахиня?
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21k
Влад 2 часа назад
"Стоит найти информацию о возможных противопоказаниях и решить мой ли это случай" Гениально, вот только информация скрывается, типа третий этап еще не закончен, хотя должен был закончиться в мае. Сейчас гуляет аргентинский доклад согласно которому слабая побочка у Спутника в 4 раза выше чем у Астразеники и в 15 раз выше чем у китайской Синофарм, а тяжелая чуть ниже чем у европейской и в 2.5 раза выше чем у китайской. https://aftershock.news/?q=node/996680https://aftershock.news/?q=node/996680 В Израиле нет нашей вакцины, но вакцинировано 80% населения и очень обширная и удручающая статистика по результатам вакцинации.
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9k
K7OO 2 часа назад
Замечательный вопрос: "А наука-то что?"
Чтобы на него ответить, набираю в поиске "Александр Леонидович Гинцбург". Член-корр, академик, с 1982 года работает в Научно-исследовательском институте эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, в 1997 году возглавил его. Куча научных трудов, званий, наград. И все это элементарно проверяется.
Теперь набираю "Галина Борисовна Кирилличева". Вся информация о ней только на ее же ютуб канале, а так же в виде копипасты оттуда на нескольких антипрививочных сайтах.
Я не собираюсь утверждать, что она самозванка и все такое, ни в коем случае. Я всего лишь хочу понять, почему нужно верить этой мало кому известной Кирилличевой, а не известному во всем научном мире Гинцбургу? Ибо они заявляют диаметрально противоположные вещи.
Люди, мать вашу, включайте уже голову. Ведь речь идет о вашей жизни и жизнях ваших близких!
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37
Oleg Kapanin K7OO 19 минут назад
мы контактируем и не болеем)
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4k
Борис Карабанов 2 часа назад
Вообще, надо запретить медицину. Пусть "сильный" иммунитет сам борется. Скажем, поступил пациент "с убеждениями" с гнойным аппендицитом - стоп! Зачем организму вредить? Пусть борется с перитонитом сам.
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6k
fish67 2 часа назад
Толково написано.
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15k
Maks Es 2 часа назад
Есть хорошее высказывание: "Лекарство без побочных эффектов лекарством не является, поскольку и не лечит".
Вакцина, при всех ее недостатках, лучше смерти человека. Так что, хватит искать формальные поводы для откоса, или и привейся, пока не поздно.
ПыСы - на прошлой неделе очередного родственника похоронили, который слишком затянул с вакцинацией.
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4k
Денис Колосов 3 часа назад
Сравните статистику по смертям в Британии и у нас.. У них привиты люди в зоне риска, У нас нет.. Все вопросы о необходимости вакцинации отпадут сами.. Для справки, У них 60 тыс заболевших в день, смертей 30, У нас 25тыс, а смертей более 700
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26k
Лабуда 3 часа назад
"Вакцинация усиливает слабый иммунитет и ослабляет сильный. Именно поэтому недопустимо прививать всех подряд, не разбираясь в особенностях иммунитета каждого конкретного человека"

Золотые слова!
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536
Старичок 3 часа назад
Какой же вывод следует из всего перечисленного? -всяк кулик своё болото хвалит.
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