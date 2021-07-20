Война вакцинофилов против вакцинофобов в разгаре. А наука-то что?

Третье. «Нормальная» прививка, как ее воспринимают граждане, — это та, которую колют один раз в детстве и на всю жизнь. Поэтому не слишком популярны прививки от гриппа, которые надо делать под каждый конкретный штамм. С ковидом, как показывает история с его мутациями, вакцинация может стать регулярной, раз в год или полгода. Никому, кроме фармацевтических компаний, от этого лучше не будет. Особенно если учесть тот факт, что все нынешние вакцины от ковида идут в дело, не проверяясь на отдаленные последствия, для этого просто нет времени. Еще хуже, что это вакцины нового типа, и их воздействие предсказать еще сложнее. По факту мы оказались в ситуации масштабного эксперимента на людях. Казалось бы, врачам, которые не должны людям вредить, нельзя в этом участвовать, но медицина в нашей действительности все больше превращается в массовую торговлю теми или иными препаратами и стандартными процедурами.



И это состояние медицины, пожалуй, еще опаснее самой неисследованной вакцины. Потому что, относясь к человеку как к механизму, починка которого требует стандартных процедур, можно потерять принципы, наработанные медицинской наукой за тысячелетия. Потеря индивидуального подхода под девизом «на это нет времени» может стоить огромного количества жертв в будущем и уже приносит их в настоящем. Да, с диагнозом «ковид» с начала эпидемии умерло во всем мире около четырех миллионов человек. Понятен ужас перед этой цифрой, и все же это не повод готовить себе еще более ужасное будущее из-за неразборчивой вакцинации. Подчеркну: именно неразборчивой, повальной. Судя по тому, что говорит Галина Кирилличева, вакцина показана тем, у кого иммунитет ослаблен. А если иммунитет на должном уровне — может быть, не стоит им рисковать? И уж, конечно, необходимо как можно скорее остановить вакханалию мифов и запугивания, которая окружила вакцинную тему.



«Но самое главное, что нами было установлено, что это действие вакцин зависит от исходного состояния резистентности любого человека. Это значит, что массовое применение вакцины просто недопустимо (выделено мною. — Д.Ю.). Отрицательные свойства вакцины заложены в механизме каждой вакцины, понимаете? И если мы будем массово применять вакцинацию, тем более обязательную, мы не сможем снять этого отрицательного воздействия». (Галина Кирилличева)