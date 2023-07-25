Во Владивостоке яхта неудачно сманеврировала и оставила без света 26 тысяч человек

Лихой капитан «вырубил» электричество в 120 многоквартирных домах и поплыл дальше.
Сегодня шороху во Владивостоке навела парусная яхта и её отчаянный рулевой. Судно шло по каналу у острова Елены и оборвало две линии электропередачи. И быстренько скрылось с места происшествия. Как говорится, от греха:
Сегодня в 11:41 зафиксировано отключение воздушной линии электропередачи 35 кВ Русская – Эгершельд. Установлено, что в районе перехода через канал на остров Елены парусная яхта мачтой оборвала два нижних провода линии электропередачи 35 кВ. В результате без электроснабжения остались потребители района Эгершельд. В настоящее время энергетики производят осмотр места повреждения, решается вопрос о переводе потребителей на резервные источники питания. Время устранения повреждения – ориентировочно четыре часа. Сам виновник происшествия с места скрылся. На место вызвана полиция, работают специалисты службы безопасности Приморских электрических сетей.
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Без света осталось больше 26 тысяч человек, на место прибыла полиция, экстренные службы и энергетики. Чтобы восстановить линию электропередачи, пришлось перекрыть движение на канале. Отремонтировать за четыре часа не успели и работы затянулись. Сообщают, что они идут до сих пор. А свет дали через резервную схему электроснабжения.
Случай «жахнул» на весь Владивосток, слух о нём докатился и до виновника. То ли он решил загладить вину, то ли ещё что-то, но он вернулся на место ЧП. Уже на другом судне и стал помогать энергетикам.
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Капитан кричит - Вперёд!
Как такому рас...здяю
Доверяют пароход.
А вот там, над речкой, действительно было бы правильно повесить что-нибудь, с этим нельзя не согласиться...
он объездил много стран,
и не раз он
бороздил океан