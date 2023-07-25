Во Владивостоке яхта неудачно сманеврировала и оставила без света 26 тысяч человек

Без света осталось больше 26 тысяч человек, на место прибыла полиция, экстренные службы и энергетики. Чтобы восстановить линию электропередачи, пришлось перекрыть движение на канале. Отремонтировать за четыре часа не успели и работы затянулись. Сообщают, что они идут до сих пор. А свет дали через резервную схему электроснабжения.

Случай «жахнул» на весь Владивосток, слух о нём докатился и до виновника. То ли он решил загладить вину, то ли ещё что-то, но он вернулся на место ЧП. Уже на другом судне и стал помогать энергетикам.