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Во Владивостоке яхта неудачно сманеврировала и оставила без света 26 тысяч человек

Во Владивостоке яхта неудачно сманеврировала и оставила без света 26 тысяч человек

Автор:
25 июля 2023 16:22
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Владивосток   авария   провода   ремонт   судно   эергетики   электричество   яхта   
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Лихой капитан «вырубил» электричество в 120 многоквартирных домах и поплыл дальше.

Сегодня шороху во Владивостоке навела парусная яхта и её отчаянный рулевой. Судно шло по каналу у острова Елены и оборвало две линии электропередачи. И быстренько скрылось с места происшествия. Как говорится, от греха:

Сегодня в 11:41 зафиксировано отключение воздушной линии электропередачи 35 кВ Русская – Эгершельд. Установлено, что в районе перехода через канал на остров Елены парусная яхта мачтой оборвала два нижних провода линии электропередачи 35 кВ. В результате без электроснабжения остались потребители района Эгершельд. В настоящее время энергетики производят осмотр места повреждения, решается вопрос о переводе потребителей на резервные источники питания. Время устранения повреждения – ориентировочно четыре часа. Сам виновник происшествия с места скрылся. На место вызвана полиция, работают специалисты службы безопасности Приморских электрических сетей.

Без света осталось больше 26 тысяч человек, на место прибыла полиция, экстренные службы и энергетики. Чтобы восстановить линию электропередачи, пришлось перекрыть движение на канале. Отремонтировать за четыре часа не успели и работы затянулись. Сообщают, что они идут до сих пор. А свет дали через резервную схему электроснабжения.

Случай «жахнул» на весь Владивосток, слух о нём докатился и до виновника. То ли он решил загладить вину, то ли ещё что-то, но он вернулся на место ЧП. Уже на другом судне и стал помогать энергетикам.

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Метки: Видео   Владивосток   авария   провода   ремонт   судно   эергетики   электричество   яхта   
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8  комментариев
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4k
avix 15 минут назад
А вообще, ему повезло, что снизу нулевой провод идёт, шла бы одна из фаз и эту посудину зажарило бы как курицу в микроволновке. Эпичный был бы электрокаюк.
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15k
Краюхин Тихон 10 минут назад
Так провода-то нужно было якорем цеплять и во вторцветмет тащить!
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33k
koleos72 24 минуты назад
Пароход, упёрся в берег
Капитан кричит - Вперёд!
Как такому рас...здяю
Доверяют пароход.
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49k
turyst 37 минут назад
Вот интересно, там же должны висеть знаки.
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3k
kca-opa 54 минуты назад
Повезло, бабла не хватило, мачта и лоханка были из стекловолокна, был-бы богаче, купил-бы из углепластика, крематорий не понадобился-бы, да и похороны так, венки в воду кинуть
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6k
Старичок Час назад
жил отважный капитан,
он объездил много стран,
и не раз он
бороздил океан
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August

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