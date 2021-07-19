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18 знаменитостей, которые носят звание многодетных родителей с гордостью

18 знаменитостей, которые носят звание многодетных родителей с гордостью (22 фото)

Автор:
19 июля 2021 16:27
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: знаменитости   многодетные   многодетные родители   многодетные семьи   семья и дети   шоу бизнес   
1650
22
Тут иногда с одним ребенком не знаешь как справиться, а у людей их по пять, шесть... десять! Это не каждый выдержит. Понятно, что у богатых и знаменитых и возможности другие, но все равно им приходится огромную часть себя вкладывать в семью и воспитание отпрысков. Молодцы, что еще сказать.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: знаменитости   многодетные   многодетные родители   многодетные семьи   семья и дети   шоу бизнес   
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10k
Nikita 2 часа назад
Ну не знаю... Анджелина Джоли и Брэд Питт: шесть детей ....
Своих?
Не зачали, не вытаскали ... Может кто еще с приёмными....
Из наших знаю у Охлобыстина своих много..
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7k
Garpia121 Полчаса назад
Илон Маск все ратует о перенаселенности Земли, а сам наворочал.
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13
feden 43 минуты назад
иметь много детей - это подсознательное желание заселить своими родичами всю землю?
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4k
Arts Sitnikov Час назад
Непонятный пост... Всего несколько пар имеет всех своих детей, а остальные, то от разных браков, то приемные..
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8k
Izrin Maria 2 часа назад
Когда дети от желания иметь детей, то никаких проблем. Отдаёшь силы с радостью, и получаешь радость сторицей.
Проблемы начинаются, когда не на что этих детей кормить-учить - содержать. Когда приходится все силы отдавать чужим людям за хлеб, а детям дочёрпывать последние капли.
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