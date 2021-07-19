18 знаменитостей, которые носят звание многодетных родителей с гордостью

Тут иногда с одним ребенком не знаешь как справиться, а у людей их по пять, шесть... десять! Это не каждый выдержит. Понятно, что у богатых и знаменитых и возможности другие, но все равно им приходится огромную часть себя вкладывать в семью и воспитание отпрысков. Молодцы, что еще сказать.

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1. Джеймс Ван Дер Бик: пять детей

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Вот такая большая семья блондинов

2. Анджелина Джоли и Брэд Питт: шесть детей 0 Источник:

3. Криштиану Роналду: четверо детей

4. Мадонна: шесть детей

Вот пятеро из них на День отца в Мичигане с отцом Мадонны

5. Тори Спеллинг: пять детей

6. Эдди Мерфи: десять детей 0 Источник:

7. Мэл Гибсон: девять детей 0 Источник:

10. Род Стюарт: восемь детей

Вот тут он и четыре матери его детей

11. Мик Джаггер: восемь детей. На этом снимке шестеро из них

Тут он со всеми своими сыновьями

12. Дуэйн "Пёс" Чепмен: 12 детей. На снимке - один из сыновей

13. Кевин Костнер: семь детей 0 Источник:

14. Шакил О’Нил: пять детей 0 Источник:

15. Крис О’Доннелл: пять детей 0 Источник:

16. Гордон Рамзи: пять детей

17. Илон Маск: шесть детей 0 Источник:

18. Алек и Хилари Болдуин: шесть детей (у Алека семь детей - еще есть взрослая дочь от Ким Бейсингер) 0 Источник: