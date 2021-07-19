18 знаменитостей, которые носят звание многодетных родителей с гордостью

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Тут иногда с одним ребенком не знаешь как справиться, а у людей их по пять, шесть... десять! Это не каждый выдержит. Понятно, что у богатых и знаменитых и возможности другие, но все равно им приходится огромную часть себя вкладывать в семью и воспитание отпрысков. Молодцы, что еще сказать.
1. Джеймс Ван Дер Бик: пять детей
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Вот такая большая семья блондинов
3. Криштиану Роналду: четверо детей
4. Мадонна: шесть детей
Вот пятеро из них на День отца в Мичигане с отцом Мадонны
5. Тори Спеллинг: пять детей
10. Род Стюарт: восемь детей
Вот тут он и четыре матери его детей
11. Мик Джаггер: восемь детей. На этом снимке шестеро из них
Тут он со всеми своими сыновьями
12. Дуэйн "Пёс" Чепмен: 12 детей. На снимке - один из сыновей
16. Гордон Рамзи: пять детей
18. Алек и Хилари Болдуин: шесть детей (у Алека семь детей - еще есть взрослая дочь от Ким Бейсингер)
Фотография на День матери
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Из наших знаю у Охлобыстина своих много..
Проблемы начинаются, когда не на что этих детей кормить-учить - содержать. Когда приходится все силы отдавать чужим людям за хлеб, а детям дочёрпывать последние капли.