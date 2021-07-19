Рокер устроил кровавое шоу

"На протяжении многих лет у меня были друзья и близкие, которые боролись с самоповреждениями, - говорит рокер. - Это порочный круг, и я хочу отговорить людей от совершения таких действий. Для меня это символический жест, который физически подтверждает очень эмоциональный опыт написания и записи этого альбома. Я был в глубокой депрессии еще до начала пандемии.Я играл музыку всю свою жизнь, но полностью отказался от нее на долгие годы , пока мне не подарили на день рождения деревянный ксилофон. Я отдал себя инструменту, музыке, и он снова обнял меня и исцелил. Я написал эту пластинку отчасти как подношение духу, который вёл меня через тот период, и кровь, использованная для рисования этих обложек, стала подношением жизненно важной части меня".