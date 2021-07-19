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Рокер устроил кровавое шоу

Рокер устроил кровавое шоу (6 фото)

Автор:
19 июля 2021 08:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Принц Миднайт   альбом   звезды   знаменитости   кровавый дизайн   ну вы даете!   рок-музыка   шоу бизнес   
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Рокер ПринсцМиднайт (Принц полуночи), просиавившийся тем,что сделал гитару из костей собственного дяди, устроил новое шоу, разрисовав обложки 50 своих пластинок собственной кровью. Обратившись к фанатам, он потребовал не пытаться использовать его ДНК для клонирования.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Принц Миднайт   альбом   звезды   знаменитости   кровавый дизайн   ну вы даете!   рок-музыка   шоу бизнес   
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ваня панкин Час назад
больной человек... или не человек?..
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Свирепый Бамбр 16 минут назад
Ну хоть не спермой...
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slesarnick 20 минут назад
Какой-то карикатурный металюга.
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brotherirk Час назад
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