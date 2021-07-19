Рокер устроил кровавое шоу

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Рокер ПринсцМиднайт (Принц полуночи), просиавившийся тем,что сделал гитару из костей собственного дяди, устроил новое шоу, разрисовав обложки 50 своих пластинок собственной кровью. Обратившись к фанатам, он потребовал не пытаться использовать его ДНК для клонирования.
Металлист, соорудивший гитару из скелета своего дяди, вновь удивляет публику. На сей раз он разрисовал собственной кровью обложки своих пластинок.
В начале 2021 года Принц Миднайт стал хитом мировой прессы, превратив кости своего покойного в электрогитару. Теперь рок-музыкант из Флориды стал первым в мире музыкантом, украсившим свои пластинки кровью из собственных пальцев. При этом он настаивает, что у фанатовнет разрешения на то, чтобы клонировать его, используя выделенную из его крови ДНК, - хотя ему и нравится эта идея. "Владение одной из моих записей не означает разрешения проводить в отношении меня генетические исследования, пытаться изменить последовательность моих генов или создать меня клон, когда технология станет доступной, - заявил прессе Принц Миднайт, настоящее имя которого Яаго Анакс. - Я открыт к предложениям, но для этого нужно заключить отдельный договор".
В начале 2021 года Принц Миднайт стал хитом мировой прессы, превратив кости своего покойного в электрогитару. Теперь рок-музыкант из Флориды стал первым в мире музыкантом, украсившим свои пластинки кровью из собственных пальцев. При этом он настаивает, что у фанатовнет разрешения на то, чтобы клонировать его, используя выделенную из его крови ДНК, - хотя ему и нравится эта идея. "Владение одной из моих записей не означает разрешения проводить в отношении меня генетические исследования, пытаться изменить последовательность моих генов или создать меня клон, когда технология станет доступной, - заявил прессе Принц Миднайт, настоящее имя которого Яаго Анакс. - Я открыт к предложениям, но для этого нужно заключить отдельный договор".
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Рок-музыкант отрицает, что новый перформанс - всего лишь уловка для продажи пластинок. По его словам, проливание крови - это «символический жест», который отражает его эмоции от создания записи. «Я продал все копии, которые я разрисовал кровью, - говорит музыкант. - Это действительно не было уловкой для продажи пластинок, но я не смог найти ни одного артиста, который когда-либо украшал свои пластинки собственной кровью. Это был первый случай -и я уверен, что это мощное послание».
Музыкант описывает свой альбом как первую в мире запись хэви-метал на основе вибрафона. Его название - «Время в преисподней». Процесс безопасного забора крови для иллюстрации и раскрашивания эскизов занял гораздо больше времени, чем изначально планировала Принц Миднайт. «Я думал, что это будет относительно легко, - признаетсят он. - Но крови выходит меньше, чем вы можете себе представить. Я использую инсулиновые ланцеты, предназначенные для диабетиков, и могу получать лишь пару капель каждый раз, когда прокалываю себя. Я думал, что это займет ночь, на это потребовались недели».
Как признается металлист, идея использовать собственную кровь как краску кажется ему «естественной».
«Картина кровью не сильно отличается от картины красками - и тут, и там вы разбавляете источник цвета водой, чтобы получить более темный или светлый оттенок. Рисование кровью происходит естественно, за исключением той части, где мне приходится снова и снова резать пальцы, чтобы получить ее». При этом Принц Миднайт подчеркивает, что его действия - не членовредительство, а творчество.
«Картина кровью не сильно отличается от картины красками - и тут, и там вы разбавляете источник цвета водой, чтобы получить более темный или светлый оттенок. Рисование кровью происходит естественно, за исключением той части, где мне приходится снова и снова резать пальцы, чтобы получить ее». При этом Принц Миднайт подчеркивает, что его действия - не членовредительство, а творчество.
"На протяжении многих лет у меня были друзья и близкие, которые боролись с самоповреждениями, - говорит рокер. - Это порочный круг, и я хочу отговорить людей от совершения таких действий. Для меня это символический жест, который физически подтверждает очень эмоциональный опыт написания и записи этого альбома. Я был в глубокой депрессии еще до начала пандемии.Я играл музыку всю свою жизнь, но полностью отказался от нее на долгие годы , пока мне не подарили на день рождения деревянный ксилофон. Я отдал себя инструменту, музыке, и он снова обнял меня и исцелил. Я написал эту пластинку отчасти как подношение духу, который вёл меня через тот период, и кровь, использованная для рисования этих обложек, стала подношением жизненно важной части меня".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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