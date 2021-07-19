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Как бы в наше время выглядели знаменитости, чья жизнь оборвалась слишком рано

Как бы в наше время выглядели знаменитости, чья жизнь оборвалась слишком рано (15 фото)

Автор:
19 июля 2021 11:10
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Face App   звезды   знаменитости   погибшие звезды   фото   фоторедактор   шоу бизнес   
2582
15
Их помнят и любят до сих пор. Жизнь популярных артистов, к несчастью, оборвалась слишком рано. Сегодня мы решили воспользоваться современными технологиями, чтобы на мгновение представить, как бы выглядели любимцы публики, если бы дожили до старости.
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Метки: Face App   звезды   знаменитости   погибшие звезды   фото   фоторедактор   шоу бизнес   
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36k
Андрей Час назад
А докажи, что нет!
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6k
Administrator 13 секунд назад
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633
Алексей Гулевич 12 минут назад
что-то да, сильно состарили
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2k
Daimos 21 минуту назад
Вы их слишком состарили. Звезды используют деньги на внешность. Тот же Том Круз почти не постарел. Пол Уокер не сильно бы изменился.
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89k
сапер Водичка Полчаса назад
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13k
alexis Полчаса назад
Почти половина младше меня, а выглядят как мой дед.
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40k
Александр Полчаса назад
Галкин стал бы дукалисом )
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10k
Nikita 2 часа назад
Ну не знаю... С Галкиным и Леджером как-то перестарались.... Совсем уж стариков сделали..
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
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305
konstantinkaz2016 2 часа назад
С Полом Уокером ошибочка, за рулем Роджер Родас был
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