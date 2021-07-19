Как бы в наше время выглядели знаменитости, чья жизнь оборвалась слишком рано

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Их помнят и любят до сих пор. Жизнь популярных артистов, к несчастью, оборвалась слишком рано. Сегодня мы решили воспользоваться современными технологиями, чтобы на мгновение представить, как бы выглядели любимцы публики, если бы дожили до старости.
1. Сергей Бодров (27 декабря 1971 - 20 сентября 2002)
Сергей Бодров-младший погиб в результате схода ледника Колка во время съемок нового фильма. За несколько минут лавина накрыла все Кармадонское ущелье, где находилась группа. Спастись никто не успел.
2. Курт Кобейн (20 февраля 1967 - 5 апреля 1994)
Основатель группы Nirvana выстрелил себе в голову из ружья в 27 лет. Что привело к этому? По одной из версий - кто-то убил музыканта. Однако протокол места происшествия составили без деталей. С детства у Курта были проблемы со здоровьем, из-за синдрома дефицита внимания и гиперактивности, который ему поставили в раннем возрасте, он принимал психотропные, а позже перешел на героин, чтобы притупить боль. Наркотики нашли в его крови и на момент смерти.
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3. Фредди Меркьюри (5 сентября 1946 - 24 ноября 1991)
Вокалист рок-группы Queen скончался в возрасте 45 лет после продолжительной борьбы за жизнь. Он до последнего отрицал слухи о СПИДе, появлявшиеся в прессе, однако после 1989 года стали заметны изменения во внешности, поэтому последние клипы были черно-белыми, чтобы скрыть следы болезни.
4. Джон Леннон (9 октября 1940 - 8 декабря 1980)
После распада The Beatles Джон начал сольную карьеру, однако 1980 году был убит фанатом группы - Марком Дэвидом Чепменом. Ранее Чепмен взял у Леннона автограф, а в тот же день, вечером, он выпустил 5 пуль в спину музыканту.
5. Игорь Сорин (10 ноября 1969 - 4 сентября 1998)
Игорь Сорин - солист группы "Иванушки International". Утром, 1 сентября 1998 года, он упал с балкона 6 этажа. После падения он выжил, однако у артиста были многочисленные увечия. Ему сделали операцию, после хирургического вмешательства он пришел в сознание. Однако сердце артиста не выдержало. В крови не нашли запрещенных веществ. Считается, что это было самоубийство, до которого артиста довела депрессия. Предсмертная записка, оставленная на балконе, гласила: "Моим Родным. Маме. Папе. Сашеньке. ВСЕ. Но как поэзии венец на свет рождается птенец. ЛЕТИТЕ".
6. Виктор Цой (21 июня 1962 - 15 августа 1990)
Виктор Цой погиб в ДТП на трассе "Слока — Талси" по пути в Латвию. В момент автокатастрофы Цой заснул за рулем от переутомления. В крови не было алкоголя. "Москвич-2141" артиста выехал на встречную полосу и влетел в автобус "Икарус" модели 250.
7. Мэрилин Монро (1 июня 1926 - 4 августа 1962)
Мэрилин Монро до сих пор является культурным символом для поколений. По заключению медиков, она совершила самоубийство в 36 лет. В честь Мэрилин вывели сорт роз, названный в ее честь. О кумире миллионов, по данным The Guardian, написано более 300 книг и других материалов.
8. Пол Уокер (12 сентября 1973 - 30 ноября 2013)
По Уокер умер в аварии в возрасте 40 лет. Звезда фильма "Форсаж" нашел свою гибель на красном "Porsche Carrera GT", не справившись с управлением. Авто врезалось в столб и загорелось.
9. Владимир Высоцкий (25 января 1938 - 25 июля 1980)
Владимир Высоцкий пытался избавиться от наркозависимости. Однако в 42 года скончался от асфиксии, вызванной, как указано в свидетельстве, "чрезмерным применением седативных средств". Вскрытие не проводилось, а причиной гибели острая сердечно-сосудистая недостаточность.
10. Андрей Миронов (7 марта 1941 - 16 августа 1987)
Талантливый актер упал без сознания во время спектакля в Риге "Безумный день, или Женитьба Фигаро". У Андрея Миронова была врожденная аневризма, при которой были противопоказаны длительные физические нагрузки. До спектакля артист играл в теннис несколько часов, считается, что это привело к кровоизлиянию в мозг. Он уже не приходил в сознание после разрыв аневризмы сосуда.
11. Юрий Богатырев (2 марта 1947 - 2 февраля 1989)
Юрий Богатыре страдал от длительной депрессии. Он решил принимать антидепрессанты. В 1989 году перед сном он принял таблетку, а ночью у него случился сердечный приступ. Врачи "Скорой", приехавшие на вызов, ввели клофелин, который оказался несовместим в принятыми антидепрессантами. В итоге у организма случился шок, который привел к мгновенной остановке сердца.
12. Игорь Тальков (4 ноября 1956 - 6 октября 1991)
В СМИ писали разные версии о гибели Талькова. Татьяна Талькова рассказала, что накануне убийства Игорю позвонили и он ответил: "Вы мне угрожаете? Хорошо. Объявляете войну? Я принимаю её. Посмотрим, кто выйдет победителем". Затем на концерт в 1991 году у артиста произошел спор с охранником артистки Азизы - Игорем Малаховым. В процессе ссоры его пытались успокоить, но у него в руках оказался револьвер. Он выстрелил, но промахнулся. Пистолет выбили из рук, он упал, а затем снова раздался выстрел, который попал точно в сердце Игоря Талькова. Игорь Малахов сбежал, а после 10 дней пришел с повинной. Его оправдали, сняв обвинение в умышленном убийстве. В ходе экспертизы, в 1992 году установили, что последний выстрел произвел коммерческий директор Талькова - Валерий Шляфман. В тот момент он уже уехал в Израиль, поэтому арестовать его не удалось. Дело Талькова возобновили в 2018 году.
13. Владислав Галкин (25 декабря 1971 - 25 февраля 2010)
Владислав Галкин скончался в возрасте 38 лет. Обстоятельства загадочные, отец актера считал, что его убили. В СМИ выдвигали версии о том, что тяга к алкоголю привела артиста к гибели. Он найден мертвым в собственной квартире. До этого он провел в больнице 2 недели с обострившимся воспалением поджелудочной, а причиной смерти считается внезапная остановка сердца.
14. Боб Марли (6 февраля 1945 - 11 мая 1981)
В 1977 года у Боба Марли обнаружили злокачественную меланому на большом пальце ноги, которая развивалась после травмы во время игры в футбол. Он отказался ампутировать палец, в результате, несмотря на лечение, болезнь прогрессировала, и рак охватил легкие и даже мозг.
15. Хит Леджер (4 апреля 1979 - 22 января 2008)
В 2008 году актера Хита Леджера нашли мертвым в Нью-Йорке. Причину смерти выяснили не сразу: пришлось проводить несколько токсикологических анализов, чтобы найти все вещества. Смерть наступила в результате интоксикации, которая была вызвана приемом болеутоляющих, снотворных и других препаратов.
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