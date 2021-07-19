Как бы в наше время выглядели знаменитости, чья жизнь оборвалась слишком рано

В СМИ писали разные версии о гибели Талькова. Татьяна Талькова рассказала, что накануне убийства Игорю позвонили и он ответил: "Вы мне угрожаете? Хорошо. Объявляете войну? Я принимаю её. Посмотрим, кто выйдет победителем". Затем на концерт в 1991 году у артиста произошел спор с охранником артистки Азизы - Игорем Малаховым. В процессе ссоры его пытались успокоить, но у него в руках оказался револьвер. Он выстрелил, но промахнулся. Пистолет выбили из рук, он упал, а затем снова раздался выстрел, который попал точно в сердце Игоря Талькова. Игорь Малахов сбежал, а после 10 дней пришел с повинной. Его оправдали, сняв обвинение в умышленном убийстве. В ходе экспертизы, в 1992 году установили, что последний выстрел произвел коммерческий директор Талькова - Валерий Шляфман. В тот момент он уже уехал в Израиль, поэтому арестовать его не удалось. Дело Талькова возобновили в 2018 году.