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Пост, который оценят взрослые люди: о взаимоотношении полов

Пост, который оценят взрослые люди: о взаимоотношении полов (17 фото)

Автор:
26 февраля 2021 14:14
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   женщины   мужчины   отношения   прикол   семейная жизнь   
3221
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Посмеяться над нестандартной ситуацией может только зрелый человек. Мы же с вами такие? Ну так посмеёмся!

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Метки: Юмор   женщины   мужчины   отношения   прикол   семейная жизнь   
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insaider 2 часа назад
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Юрий 55 минут назад
Не знаю... Скоро 30 лет с женой вместе. Бывало всякое, но любим друг друга и стараемся понимать, что конечно не всегда. Счастливую семью нужно строить, прилагая к этому большие усилия, идя на компромиссы. Сама получается только жизнь двух индивидуумов вынужденно под одной крышей.
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тов.Suhov 58 минут назад
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тов.Suhov 59 минут назад
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тов.Suhov Час назад
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тов.Suhov Час назад
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Kvadro Час назад
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Габит Калыков Час назад
Каждый раз, когда вижу страшную женщину... думаю: "Ведь кто-то же ее е..т!"
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Karelian Габит Калыков 10 минут назад
- Вчера жену к гинекологу провожал, такого в очереди насмотрелся... Бог мой! Кого только не еб@т!
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