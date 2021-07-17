FISHKINET
Сообщество Калейдоскоп 687 постов • 27 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 200
Главная > Сообщество Калейдоскоп 
Прогулка по Кенсингтон Авеню, Филадельфия

Прогулка по Кенсингтон Авеню, Филадельфия (2 фото + 1 видео)

Автор:
17 июля 2021 19:58
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: Культура   порядок   сша   
433
2
1
Страна третьего мира. Филадельфия в четверг утром. Кенсингтон-авеню. Жесть какая-то.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Калейдоскоп"
Метки: Культура   порядок   сша   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
17
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
25k
Лабуда 2 часа назад
...ожидаю комментарии- Это не то, ЭТО ДРУГОЕ)..

Не жди, они под видеодоказательством не отпишуться, трудно будет врать. А вот минусов накидают!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
33k
Alex Полчаса назад
Где черные, не важно негры или наши азиаты, там грязь и разруха
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
aleksander 58 минут назад
Если там так плохо, почему тогда из России туда уезжают жить, а наоборот почему-то нет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 7 ответов
7k
Дмитрий Данилов Час назад
Мне кажется у них это на столько в порядке вещей, это часть американской культуры.
У нас такое не прокатит.
Температура весь год не опускается ниже ноля, тем более в городе происходит декриминализация марихуаны, её хранение и употребление в общественных местах не криминал.
Да и валяйся себе на обочине, перед тобой все равно на колени встают. Да и трогать их страшно, разгоромят город. Там негров почти половина населения (43-45%).
Да и различные фонды у них там развиты куда более. Типа бесплатной раздачи горячего питания.
Короче, зачем что то делать, когда белый моет тебе ноги
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
RALEXXX 2 часа назад
Похожие репортажи в 70х годах прошлого века из Гарлема и Бронкса делал небезизвестный американист Валентин Зорин. Ну прям один в один.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
ТОП-6 бесшумных электрических щёток 20201 года ТОП-6 бесшумных электрических щёток 20201 года 10 неожиданных фактов о Диком Западе 10 неожиданных фактов о Диком Западе Рукалицо: случаи, когда американцы выпалили то, за что должно быть стыдно Рукалицо: случаи, когда американцы выпалили то, за что должно быть стыдно Высокое дерево устроило огненное шоу Высокое дерево устроило огненное шоу Само небо ополчилось на образ "иконы Америки" Само небо ополчилось на образ "иконы Америки" Рыбный дождь: в США проводят зарыбление водоемов с самолетов Рыбный дождь: в США проводят зарыбление водоемов с самолетов
InfoVoin
так себе
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

139779



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Никогда не плясал ни под чью дудку": Кинчев раскритиковал власти Питера за двойные стандарты
0
154
"Никогда не плясал ни под чью дудку": Кинчев раскритиковал власти Питера за двойные...
Почему у канистры три ручки
3
73
Почему у канистры три ручки
﻿
О роботе, который завоюет ваш ковёр и ваше сердце
О роботе, который завоюет ваш ковёр и ваше сердце
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Просто наверни и прокрути!
4
14

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#люди#подборка#картинки#сша#кино#ynews#комментарии#новости#полиция
#интересно#история#прикол#аварии#Россия#фотографии#познавательно#приколы#авто аварии#Германия
#фото#факты#Москва#животные#автомобили#автомир#дтп#СССР#в мире#забавно

На что жалуетесь?

Вернуться