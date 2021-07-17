Прогулка по Кенсингтон Авеню, Филадельфия

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Страна третьего мира. Филадельфия в четверг утром. Кенсингтон-авеню. Жесть какая-то.
Ниже на карте показано (красным) где эта Кенсингтон-авеню, ближе к центру, чем к окраине.
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Не жди, они под видеодоказательством не отпишуться, трудно будет врать. А вот минусов накидают!
Эти репортажи враньё? Формально не враньё, подобные районы существуют практически во всех мегаполисах страны. Но авторы этих роликов почему-то не показывают другие районы с хорошими домами, подстриженными лужайками и ухоженными газонами. А ведь их в стране намного больше.
Ещё раз попробую: количество семей из США, просящих гражданства РФ
Спасибо
А информация о получении гражданства лежит в открытых источниках и американцев, и немцев и австралийцев! Просто если ты не хочешь это слышать - то не мучайся. Твоё мнение совсем не повлияет на Россию.
Впрочем ожидаемо.
Спасибо
У нас такое не прокатит.
Температура весь год не опускается ниже ноля, тем более в городе происходит декриминализация марихуаны, её хранение и употребление в общественных местах не криминал.
Да и валяйся себе на обочине, перед тобой все равно на колени встают. Да и трогать их страшно, разгоромят город. Там негров почти половина населения (43-45%).
Да и различные фонды у них там развиты куда более. Типа бесплатной раздачи горячего питания.
Короче, зачем что то делать, когда белый моет тебе ноги