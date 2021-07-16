Убойные отражения, которые произошли случайно и серьезно подставили героев поста

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Данная подборка пропитана чувством неловкости, инфарктом миокарда и полного зашквара. Хочется предупредить каждого! Будьте предельны осторожны с зеркалами и любыми другими отражающими поверхностями.
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16. Ох уж эти риэлторы
19. Девушки, почему вы такие невнимательные?
20.
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