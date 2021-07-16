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Убойные отражения, которые произошли случайно и серьезно подставили героев поста

Убойные отражения, которые произошли случайно и серьезно подставили героев поста (22 фото)

Автор:
16 июля 2021 12:57
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   девушки   зеркало   оптический обман   отражение   палево   прикол   раздевалка   
975
22
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Данная подборка пропитана чувством неловкости, инфарктом миокарда и полного зашквара. Хочется предупредить каждого! Будьте предельны осторожны с зеркалами и любыми другими отражающими поверхностями.
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Метки: Юмор   девушки   зеркало   оптический обман   отражение   палево   прикол   раздевалка   
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голландец 51 минуту назад
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Nikita 7 минут назад
Кот Шрёдингера
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Richard

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