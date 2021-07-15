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На Васильевском острове Петербурга появилось пространство "Гейкабель"

На Васильевском острове Петербурга появилось пространство "Гейкабель" (2 фото)

Автор:
15 июля 2021 23:11
Метки: Севкабель   беспредел   гейкабель   санкт-петербург   
592
2
Пространство «Гейкабель» (ранее известное петербуржцам как «Севкабель») открылось в Петербурге.
Открылось с помпой: два обычных русских мужика-охранника, работавших до этого момента в «Севкабеле», были показательно изгнаны администрацией отныне «Гейкабеля» за то, что прогнали с набережной прилюдно ласкающих друг друга парней.

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Метки: Севкабель   беспредел   гейкабель   санкт-петербург   
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15k
Пумба 7 часов назад
На Васильевском острове Петербурга появилось пространство "Гейкабель"Посмотреть
На Васильевском острове Петербурга появилось пространство "Гейкабель"
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Андрей Полчаса назад
Что не день так пост о них ! Может хватит пропаганды ?
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2k
Алексей 54 минуты назад
Насколько я понял, охранников уволили за хамство и грубость по отношению к посетителям. При чем тут геи вообще?
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164
阿鋒 3 часа назад
Педерасты, фас! :)
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18k
иванов дмитрий 6 часов назад
пост- плохо скрытая реклама гомосеков (
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4k
Татьяна Юсова 7 часов назад
Прочитала с ударением гейкабЕль. Вот ужас! КабЕль, да ещё и гей!
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