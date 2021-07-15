На Васильевском острове Петербурга появилось пространство "Гейкабель"

592
2
Пространство «Гейкабель» (ранее известное петербуржцам как «Севкабель») открылось в Петербурге.
Открылось с помпой: два обычных русских мужика-охранника, работавших до этого момента в «Севкабеле», были показательно изгнаны администрацией отныне «Гейкабеля» за то, что прогнали с набережной прилюдно ласкающих друг друга парней.
Открылось с помпой: два обычных русских мужика-охранника, работавших до этого момента в «Севкабеле», были показательно изгнаны администрацией отныне «Гейкабеля» за то, что прогнали с набережной прилюдно ласкающих друг друга парней.
Более того, администрация «Гейкабеля» радостно рассказала о данной ситуации в соцсетя
Поощряя пропаганду лгбт, «Гейкабель», на территорию которого пока он ещё был «Севкабелем», ходили семьи с детьми, очевидно сделал выбор в пользу поощрения и поддержки сексуальных меньшинств.
Наша редакция обратится в правоохранительные органы с просьбой защитить права уволенных охранников, а также оценить поступки «Гейкабеля» с точки зрения недопустимости пропаганды гомосексуальных отношений.
Мы призываем петербуржцев не поддерживать рублём «Гейкабель» до тех пор, пока они публично не объявят о желании снова стать «Севкабелем».
Наша редакция обратится в правоохранительные органы с просьбой защитить права уволенных охранников, а также оценить поступки «Гейкабеля» с точки зрения недопустимости пропаганды гомосексуальных отношений.
Мы призываем петербуржцев не поддерживать рублём «Гейкабель» до тех пор, пока они публично не объявят о желании снова стать «Севкабелем».
Источник:
Ссылки по теме:
- Скейтер в Петербурге получил копытом по голове после того, как решил проехать под брюхом лошади
- Шведские полицейские вышли патрулировать улицы Петербурга
- Защитник нравов так распоясался, что угодил в полицию
- Яркие и красивые: болельщицы сборной России с первого победного матча на ЕВРО-2020
- "Ты как баба, и мне не нравишься!": продавец магазина отказалась обслуживать транса
39
Понравилось39
Новости партнёров