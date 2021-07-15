На Васильевском острове Петербурга появилось пространство "Гейкабель"

Поощряя пропаганду лгбт, «Гейкабель», на территорию которого пока он ещё был «Севкабелем», ходили семьи с детьми, очевидно сделал выбор в пользу поощрения и поддержки сексуальных меньшинств.



Наша редакция обратится в правоохранительные органы с просьбой защитить права уволенных охранников, а также оценить поступки «Гейкабеля» с точки зрения недопустимости пропаганды гомосексуальных отношений.



Мы призываем петербуржцев не поддерживать рублём «Гейкабель» до тех пор, пока они публично не объявят о желании снова стать «Севкабелем».